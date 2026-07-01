Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तळागाळातील पातळीवर ठाकरे गटाला पूर्णपणे एकाकी पाडण्यासाठी अत्यंत गुप्त आणि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हालचाल केली आहे. ‘महायुती’ने पहिल्या टप्प्यात सहा लोकसभा खासदारांना आपल्या बाजूने वळवून आपली ताकद दाखवून दिली होती; तर दुसऱ्या टप्प्यात त्यांनी विधान परिषदेतील महत्त्वाचे आधारस्तंभ असलेल्या सचिन अहिर यांना आपल्या गोटात सामील करून घेतले आणि लगेचच त्यांची उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली.
महायुतीमधील जागावाटपाच्या सूत्रानुसार हे पद शिंदे गटाच्या वाट्याला आले होते आणि ते रिक्त होते. अहिर यांची या पदावर नियुक्ती करून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जे नेते निष्ठा बदलतील त्यांना त्वरित आणि मोठे लाभ मिळतील. याच रणनीतीचा वापर आता इतर आमदारांशी संपर्क साधण्यासाठीही केला जात आहे.
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सचिन अहिर आणि सुनील शिंदे हे दोघेही मुंबईतील, विशेषतः वरळी आणि कोळीवाडा भागातील शिवसेनेच्या तळागाळातील ताकदीचा कणा मानले जातात. २०१९ मध्ये वरळीतून आदित्य ठाकरे यांचा सुरक्षित विजय निश्चित करण्यात या दोन नेत्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे, सचिन अहिर यांच्यानंतर सुनील शिंदे यांनीही आपल्या समर्थक आमदारांसह आणि नगरसेवकांसह अधिकृतपणे एकनाथ शिंदे यांच्या गटात प्रवेश केल्यास, तो आदित्य ठाकरे यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी आणि वरळी विधानसभा मतदारसंघातील त्यांच्या भविष्यासाठी एक अत्यंत मोठा आणि स्वतःहून ओढवून घेतलेला फटका ठरेल.
पक्षात पडलेल्या या मोठ्या फुटीच्या वृत्तानंतर, ‘मातोश्री’ आणि ठाकरे गटातील वरिष्ठ नेते पूर्णपणे सतर्क झाले आहेत. उर्वरित आमदारांमध्ये एकजूट टिकवून ठेवण्याचे आणि त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र करण्यात आले आहेत. मात्र, शिंदे गटातील सूत्रांच्या दाव्यानुसार, ११ आमदारांच्या पक्षांतराची योजना आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे अंतिम टप्प्यात आहेत; येत्या काही दिवसांत एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत एका भव्य कार्यक्रमाद्वारे हे बंड जाहीर केले जाऊ शकते. राजकीय मैदानावरील ‘पडणाऱ्या विकेट्स’च्या या मालिकेत उद्धव ठाकरे आपल्या उर्वरित पक्षाला कसे सावरतात, हे पाहणे रंजक ठरेल.
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