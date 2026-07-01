बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • After Sachin Ahir Sunil Shinde Along With 11 Mlas Likely To Join Eknath Shinde Shivsena

Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Politics News: उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सचिन अहीरांनंतर आता सुनील शिंदे ११ आमदारांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

सचिन अहिर नंतर आता 'हा' आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं (Photo Credit- X)

सचिन अहिर नंतर आता 'हा' आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा
  • ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं
  • आदित्यंचं काय होणार?
मुंबई: राज्याच्या राजकीय पटलावर उद्धव ठाकरे गटाच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सहा खासदारांचे बंड आणि आदित्य ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी सचिन अहिर यांनी पक्ष सोडल्यानंतर, आता पक्षात आणखी एका मोठ्या फुटीबाबतच्या खळबळजनक बातम्या समोर येत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन अहिर यांच्या पावलावर पाऊल टाकत विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनीही बंडखोर पवित्रा घेतला आहे. अशी चर्चा आहे की शिंदे हे एकटेच हे पाऊल उचलत नाहीत; त्यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटातील सुमारे ११ आमदार आणि अनेक माजी नगरसेवक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होण्याच्या तयारीत आहेत.

एकनाथ शिंदे यांची मोठी रणनीतिक चाल

मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तळागाळातील पातळीवर ठाकरे गटाला पूर्णपणे एकाकी पाडण्यासाठी अत्यंत गुप्त आणि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हालचाल केली आहे. ‘महायुती’ने पहिल्या टप्प्यात सहा लोकसभा खासदारांना आपल्या बाजूने वळवून आपली ताकद दाखवून दिली होती; तर दुसऱ्या टप्प्यात त्यांनी विधान परिषदेतील महत्त्वाचे आधारस्तंभ असलेल्या सचिन अहिर यांना आपल्या गोटात सामील करून घेतले आणि लगेचच त्यांची उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली.

महायुतीमधील जागावाटपाच्या सूत्रानुसार हे पद शिंदे गटाच्या वाट्याला आले होते आणि ते रिक्त होते. अहिर यांची या पदावर नियुक्ती करून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जे नेते निष्ठा बदलतील त्यांना त्वरित आणि मोठे लाभ मिळतील. याच रणनीतीचा वापर आता इतर आमदारांशी संपर्क साधण्यासाठीही केला जात आहे.

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी

आदित्य ठाकरेंचं काय होणार?

सचिन अहिर आणि सुनील शिंदे हे दोघेही मुंबईतील, विशेषतः वरळी आणि कोळीवाडा भागातील शिवसेनेच्या तळागाळातील ताकदीचा कणा मानले जातात. २०१९ मध्ये वरळीतून आदित्य ठाकरे यांचा सुरक्षित विजय निश्चित करण्यात या दोन नेत्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे, सचिन अहिर यांच्यानंतर सुनील शिंदे यांनीही आपल्या समर्थक आमदारांसह आणि नगरसेवकांसह अधिकृतपणे एकनाथ शिंदे यांच्या गटात प्रवेश केल्यास, तो आदित्य ठाकरे यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी आणि वरळी विधानसभा मतदारसंघातील त्यांच्या भविष्यासाठी एक अत्यंत मोठा आणि स्वतःहून ओढवून घेतलेला फटका ठरेल.

एक नवीन खेळी अन् ‘मातोश्री’वर सतर्कतेचे वातावरण

पक्षात पडलेल्या या मोठ्या फुटीच्या वृत्तानंतर, ‘मातोश्री’ आणि ठाकरे गटातील वरिष्ठ नेते पूर्णपणे सतर्क झाले आहेत. उर्वरित आमदारांमध्ये एकजूट टिकवून ठेवण्याचे आणि त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र करण्यात आले आहेत. मात्र, शिंदे गटातील सूत्रांच्या दाव्यानुसार, ११ आमदारांच्या पक्षांतराची योजना आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे अंतिम टप्प्यात आहेत; येत्या काही दिवसांत एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत एका भव्य कार्यक्रमाद्वारे हे बंड जाहीर केले जाऊ शकते. राजकीय मैदानावरील ‘पडणाऱ्या विकेट्स’च्या या मालिकेत उद्धव ठाकरे आपल्या उर्वरित पक्षाला कसे सावरतात, हे पाहणे रंजक ठरेल.

‘सचिन अहिर गेल्याने कसला धक्का?’; ठाकरेंचे नेते सुनील प्रभुंचा सवाल, सुनील शिंदेंचाही घणाघात

Web Title: After sachin ahir sunil shinde along with 11 mlas likely to join eknath shinde shivsena

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 03:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Raut News: ‘जे शरद पवारांचे झाले नाहीत, ते आमचे काय होणार?’ सचिन अहिर यांच्या पक्षबदलावर संजय राऊतांची जहरी टीका
1

Sanjay Raut News: ‘जे शरद पवारांचे झाले नाहीत, ते आमचे काय होणार?’ सचिन अहिर यांच्या पक्षबदलावर संजय राऊतांची जहरी टीका

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी
2

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी

Sachin Ahir News: ‘मी पक्ष सोडलेला नाही…’ सचिन अहिरांच्या विधानाने राजकीय पेच वाढला; आमदारकी राहणार की जाणार?
3

Sachin Ahir News: ‘मी पक्ष सोडलेला नाही…’ सचिन अहिरांच्या विधानाने राजकीय पेच वाढला; आमदारकी राहणार की जाणार?

‘सचिन अहिर गेल्याने कसला धक्का?’; ठाकरेंचे नेते सुनील प्रभुंचा सवाल, सुनील शिंदेंचाही घणाघात
4

‘सचिन अहिर गेल्याने कसला धक्का?’; ठाकरेंचे नेते सुनील प्रभुंचा सवाल, सुनील शिंदेंचाही घणाघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

Jul 01, 2026 | 03:54 PM
Gondia Nursing Colleges SOP: राज्यातील सर्व नर्सिंग कॉलेजेसमध्ये लागू होणार ‘SOP’; आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा!

Gondia Nursing Colleges SOP: राज्यातील सर्व नर्सिंग कॉलेजेसमध्ये लागू होणार ‘SOP’; आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा!

Jul 01, 2026 | 03:54 PM
DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, जुलैपासून पगारात होणार मोठी वाढ; DA 3 टक्क्यांनी वाढणार

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, जुलैपासून पगारात होणार मोठी वाढ; DA 3 टक्क्यांनी वाढणार

Jul 01, 2026 | 03:50 PM
Deool Band 2 : सिनेमाच्या यशामुळे कौतुकाचे वारे! प्रसाद ओक म्हणाला “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक ज्याने…”

Deool Band 2 : सिनेमाच्या यशामुळे कौतुकाचे वारे! प्रसाद ओक म्हणाला “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक ज्याने…”

Jul 01, 2026 | 03:46 PM
Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Jul 01, 2026 | 03:45 PM
Jai Jai Swami Samarth : पाच आठवडे, पाच दिव्य गुरुरूपांचा साक्षात्कार; ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये गुरुपौर्णिमेचा महासोहळा

Jai Jai Swami Samarth : पाच आठवडे, पाच दिव्य गुरुरूपांचा साक्षात्कार; ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये गुरुपौर्णिमेचा महासोहळा

Jul 01, 2026 | 03:42 PM
Sankashti Chaturthi 2026: जुलै महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Sankashti Chaturthi 2026: जुलै महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Jul 01, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा