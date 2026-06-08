Ahilyanagar Politics: प्राजक्त तनपुरे विधान परिषदेवर बिनविरोध; अहिल्यानगर ठरला राज्यातील सर्वाधिक आमदार असलेला जिल्हा!

अलीकडेच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेल्या प्राजक्त तनपुरे यांना पक्षाने विधान परिषदेसाठी उमेदवारी दिली होती. उमेदवारीनंतर त्यांची बिनविरोध निवड झाली. या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले असून, भाजपच्या दीर्घकालीन राजकीय रणनीतीचा हा भाग असल्याचे मानले जात आहे. एकूण १९ आमदारांसह, राज्यात सर्वाधिक प्रतिनिधित्व असलेला हा जिल्हा आता राज्यात सर्वाधिक प्रतिनिधित्व असलेला जिल्हा बनला आहे.
सध्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात विधानसभेचे १२ आणि विधान परिषदेचे ७ असे एकूण १९ आमदार आहेत. त्यामध्ये भाजपचे सर्वाधिक ९ आमदार असून, अजित पवार गटाचे ५, शिवसेनेचे २, काँग्रेसचा १, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चा १ आणि १ अपक्ष आमदार आहे. ही संख्या राज्यातील इतर कोणत्याही जिल्ह्यापेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
राहुरी, कर्जत-जामखेड, संगमनेर, कोपरगाव, श्रीगोंदा आणि पाथर्डी या विधानसभा मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन किंवा अधिक आमदार असल्याने जिल्ह्याचे राजकीय वजन आणखी वाढले आहे. सहकार, कृषी, शिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाचे केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या अहिल्यानगरमधील नेत्यांचा राज्यस्तरीय निर्णय प्रक्रियेतही प्रभाव राहिला आहे.
याशिवाय विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे हे देखील अहिल्यानगर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे विधान परिषदेत जिल्ह्याचे स्थान अधिक मजबूत झाल्याचे मानले जात आहे.
भाजप कार्यकर्त्यांच्या मते, प्राजक्त तनपुरे यांच्या रूपाने पक्षाला अभ्यासू, सुशिक्षित आणि विकासाभिमुख नेतृत्व मिळाले आहे. प्रशासन आणि विकास विषयांवरील त्यांची पकड लक्षात घेता भविष्यात त्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वासही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दरम्यान, प्राजक्त तनपुरे यांच्या बिनविरोध निवडीनंतर अहिल्यानगरमधील राजकीय समीकरणे, संभाव्य आघाड्या आणि आगामी नेतृत्वाबाबत चर्चांना वेग आला आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा केवळ संख्येचा विक्रम नसून राज्याच्या राजकारणातील अहिल्यानगरच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक आहे.