New Song: ‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत ‘माझे स्वामी समर्थ’ गाणं स्वामीभक्तांच्या मनावर करतंय

श्री स्वामी समर्थांची प्रचिती आजवर अनेकांना आली. काहींनी त्यांना आलेली प्रचिती व्यक्त केली, तर काहींनी चित्रपट, गाण्याद्वारे प्रेक्षकांसमोर मांडली. अखंड कृपेचा आणि भक्तिभावाचा अनुभव देणार एक नवं कोर भावस्पर्शी गीत रसिकांच्या भेटीस आलं आहे. ‘माझे स्वामी समर्थ’ हे भावस्पर्शी भक्तिगीत नुकतेच व्हिडीओ पॅलेसच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर प्रदर्शित झाले असून, प्रदर्शित होताच या गीताला स्वामीभक्तांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
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हे गीत श्रद्धा, विश्वास आणि श्री स्वामी समर्थांप्रती असलेल्या नितांत भक्तीचे दर्शन घडवते. गीतातील प्रत्येक शब्द, सुरेल संगीत आणि मनाला स्पर्शून जाणारे गायन भक्तांना स्वामींच्या चरणी नतमस्तक होण्याची अनुभूती देतात. गीताचे आकर्षक चित्रीकरण आणि आध्यात्मिक वातावरणामुळे हे भक्तिगीत प्रत्येकाच्या मनात घर करत आहे. (New Song)
या गीताची निर्मिती निर्माते राकेश नारायण राऊत यांनी केलीअसून दिग्दर्शनाची धुरा दिग्दर्शक अभिजित गायकवाड यांनी समर्थपणे सांभाळली आहे. गीताला समीर पठाण यांचे भावपूर्ण शब्द लाभले असून संगीत विनीत देशपांडे यांनी दिले आहे. गायक विनोद तावडे हे रफी अहमद किडवाई मार्ग पोलीस ठाणेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आहेत. आपल्या कामाची जबाबदारी सांभाळत त्यांनी कलेचीही आवड जोपासली आहे. विनोद तावडे आणि रेश्मा रमेश यांच्या सुरेल आवाजामुळे हे गीत अधिकच भावपूर्ण बनले आहे.
या गाण्याच्या व्हिडीओमध्ये अभिनेता प्रसन्न शिंदे आणि अभिनेत्री सारिका जाधव यांनी साकारलेला भक्तिभाव प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्शून जातो. श्री स्वामी समर्थांच्या चरणी अर्पण केलेली ही संगीतमय भक्तिभेट प्रत्येक भक्ताच्या श्रद्धेला अधिक दृढ करणारी ठरत आहे.
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‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत हे भक्तिगीत आता यूट्यूबवर उपलब्ध असून, स्वामीभक्तांनी या गीताला भरभरून प्रतिसाद देत सोशल मीडियावरही त्याचे कौतुक सुरू केले आहे. आध्यात्मिकतेचा आणि भक्तीचा सुंदर संगम असलेले ‘माझे स्वामी समर्थ’ हे गीत प्रत्येकाने एकदा तरी अनुभवावे, असे आवाहन निर्मात्यांनी केले आहे.