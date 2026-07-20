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NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Updated On: Jul 20, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कर्जतमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शवण्यासाठी..

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केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कर्जतमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या मोर्चात नीट परीक्षा देणारे अनेक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

Follow Us:
विस्तार

 

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कर्जतमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या मोर्चात नीट परीक्षा देणारे अनेक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

Web Title: Karjat erupts in protest against the neet paper leak students launch a fierce agitation demanding dharmendra pradhans resignation

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Published On: Jul 20, 2026 | 03:35 PM

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