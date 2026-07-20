द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या पॉडकास्ट ‘द इंटरव्यू’ मध्ये ममदानी म्हणाले की त्यांचा कायदेशीर विभाग नेतन्याहू यांच्या संभाव्य अटकेच्या कायदेशीर बाबींवर सक्रियपणे चर्चा करत आहे. ममदानी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान असं करण्याचं वचनही दिलं होतं.मदानी म्हणाले, “माझं मत आहे की पंतप्रधान नेतन्याहू यांची जागा हेगमध्ये आहे. ते एक युद्ध गुन्हेगार आहेत, ज्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय (ICC) ने आरोप लावले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत त्यांच्या पावलांमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ते पाहता बरेच लोक हेच मत मांडतात.”जेव्हा ममदानी यांना विचारलं की कायद्यानुसार ते या प्रकरणात काय करू शकतात, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं, यावर आमच्या कायदेशीर विभागासोबत सक्रिय चर्चा सुरू आहे. पण आपण राष्ट्रीय पातळीवर अनेकदा पाहिलं आहे की काही लोक आपल्या सोयीनुसार कायदा लिहिण्याचा किंवा कायदेशीर कक्षेच्या बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करतात. आमचा हेतू तसं करण्याचा नाही.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने 2024 मध्ये पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू आणि इस्रायलच्या काही इतर नेत्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यांच्यावर 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर गाझा मध्ये युद्ध गुन्हे केल्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रातील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डेनन यांनी म्हटले की ममदानी यांचे हे विधान फक्त हेडलाईन बनवण्यासाठी आहे.त्यांनी X वर लिहिले, झोहरान ममदानी न्यूयॉर्कचे शासन चालवण्यात अपयशी ठरले आहेत. मेयर म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्यांवर लक्ष देण्याऐवजी आणि शहरात वाढणाऱ्या यहूदी-विरोधी घटनांना सामोरे जाण्याऐवजी त्यांनी इस्रायलवर हल्ला करून वाद निर्माण करण्याचा आणि सुर्ख्या बटोरण्याचा मार्ग निवडला आहे.”त्यांनी पुढे लिहिले, “यामुळे काहीही बदलणार नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्कला येतील, अभिमानाने संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित करतील आणि संपूर्ण जगासमोर इस्रायलची भूमिका तसेच आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणाचा त्यांचा अधिकार मांडतील. आणि जर कोणाला अटक करायचीच असेल, तर ते न्यूयॉर्कचे मेयर झोहरान ममदानी आहेत.
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मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि इस्रायल-ऑस्ट्रेलिया यहुदी परिषदेचे अध्यक्ष आर्सेन ओस्ट्रोव्स्की म्हणाले, झोहरान ममदानी यांनी म्हटले आहे की जर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू न्यूयॉर्कला आले तर ते त्यांना अटक करतील. हे केवळ बेजबाबदार राजकीय वक्तव्य नाही, तर आंतरराष्ट्रीय कायदा, अमेरिकेचा कायदा आणि मेयरच्या अधिकारांबाबत त्यांची गंभीर गैरसमजूत देखील दर्शवते.
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