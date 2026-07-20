सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Arrest Threat Zohran Mamdani States Netanyahu Could Be Arrested Israel Reacts Strongly

Arrest Threat: नेतन्याहू यांना अटक करू शकतो, जोहरान ममदानी चे विधान; इस्रायलने दिली तीव्र प्रतिक्रिया

Updated On: Jul 20, 2026 | 06:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

न्यूयॉर्क सिटीचे मेयर झोहरान ममदानी यांनी म्हटले आहे की, जर इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीसाठी न्यूयॉर्कला आले, तर त्यांच्या अटकेच्या शक्यतेबाबत त्यांचे कार्यालय अजूनही विचार करत आहे.

फोटो सौजन्य

फोटो सौजन्य

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या पॉडकास्ट ‘द इंटरव्यू’ मध्ये ममदानी म्हणाले की त्यांचा कायदेशीर विभाग नेतन्याहू यांच्या संभाव्य अटकेच्या कायदेशीर बाबींवर सक्रियपणे चर्चा करत आहे. ममदानी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान असं करण्याचं वचनही दिलं होतं.मदानी म्हणाले, “माझं मत आहे की पंतप्रधान नेतन्याहू यांची जागा हेगमध्ये आहे. ते एक युद्ध गुन्हेगार आहेत, ज्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय (ICC) ने आरोप लावले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत त्यांच्या पावलांमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ते पाहता बरेच लोक हेच मत मांडतात.”जेव्हा ममदानी यांना विचारलं की कायद्यानुसार ते या प्रकरणात काय करू शकतात, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं, यावर आमच्या कायदेशीर विभागासोबत सक्रिय चर्चा सुरू आहे. पण आपण राष्ट्रीय पातळीवर अनेकदा पाहिलं आहे की काही लोक आपल्या सोयीनुसार कायदा लिहिण्याचा किंवा कायदेशीर कक्षेच्या बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करतात. आमचा हेतू तसं करण्याचा नाही.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने 2024 मध्ये पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू आणि इस्रायलच्या काही इतर नेत्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यांच्यावर 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर गाझा मध्ये युद्ध गुन्हे केल्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

हे फक्त एक राजकीय नाटक आहे

संयुक्त राष्ट्रातील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डेनन यांनी म्हटले की ममदानी यांचे हे विधान फक्त हेडलाईन बनवण्यासाठी आहे.त्यांनी X वर लिहिले, झोहरान ममदानी न्यूयॉर्कचे शासन चालवण्यात अपयशी ठरले आहेत. मेयर म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्यांवर लक्ष देण्याऐवजी आणि शहरात वाढणाऱ्या यहूदी-विरोधी घटनांना सामोरे जाण्याऐवजी त्यांनी इस्रायलवर हल्ला करून वाद निर्माण करण्याचा आणि सुर्ख्या बटोरण्याचा मार्ग निवडला आहे.”त्यांनी पुढे लिहिले, “यामुळे काहीही बदलणार नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्कला येतील, अभिमानाने संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित करतील आणि संपूर्ण जगासमोर इस्रायलची भूमिका तसेच आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणाचा त्यांचा अधिकार मांडतील. आणि जर कोणाला अटक करायचीच असेल, तर ते न्यूयॉर्कचे मेयर झोहरान ममदानी आहेत.

US Iran War : ‘पुन्हा तीच चूक करु नका ‘ ; न्यूयॉर्कचे महापौर ममदानींचा ट्रम्प यांना थेट इशारा; इराणवर खळबळजनक विधान

मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि इस्रायल-ऑस्ट्रेलिया यहुदी परिषदेचे अध्यक्ष आर्सेन ओस्ट्रोव्स्की म्हणाले, झोहरान ममदानी यांनी म्हटले आहे की जर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू न्यूयॉर्कला आले तर ते त्यांना अटक करतील. हे केवळ बेजबाबदार राजकीय वक्तव्य नाही, तर आंतरराष्ट्रीय कायदा, अमेरिकेचा कायदा आणि मेयरच्या अधिकारांबाबत त्यांची गंभीर गैरसमजूत देखील दर्शवते.

US-Iran War: युद्ध कधी थांबेल? इराणच्या विदेश मंत्र्यांनी ठेवली अट; इराणी सैन्याचा ट्रम्प यांना इशारा

Web Title: Arrest threat zohran mamdani states netanyahu could be arrested israel reacts strongly

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 06:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Netanyahu Arrest : नेतान्याहू यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यावर करणार अटक? न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचा कायदेशीर मास्टरप्लॅन
1

Netanyahu Arrest : नेतान्याहू यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यावर करणार अटक? न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचा कायदेशीर मास्टरप्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
New Song: ‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत ‘माझे स्वामी समर्थ’ गाणं स्वामीभक्तांच्या मनावर करतंय

New Song: ‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत ‘माझे स्वामी समर्थ’ गाणं स्वामीभक्तांच्या मनावर करतंय

Jul 20, 2026 | 06:42 PM
Dengue Vaccine: डेंग्यूविरुद्ध ‘ब्रह्मास्त्र’ तयार! भारतात पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना मिळणार कवच

Dengue Vaccine: डेंग्यूविरुद्ध ‘ब्रह्मास्त्र’ तयार! भारतात पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना मिळणार कवच

Jul 20, 2026 | 06:42 PM
9 महिन्यांत Team India पराभवाच्या दरीत; Shubhman Gill कर्णधार होताच 4 पैकी 3 वनडे सिरिज…

9 महिन्यांत Team India पराभवाच्या दरीत; Shubhman Gill कर्णधार होताच 4 पैकी 3 वनडे सिरिज…

Jul 20, 2026 | 06:38 PM
दिल्लीतील आंदोलनावर सरकारची पहिली मोठी प्रतिक्रिया; जे.पी. नड्डांचे आंदोलकांना आवाहन, ‘आंदोलन मागे घ्या’

दिल्लीतील आंदोलनावर सरकारची पहिली मोठी प्रतिक्रिया; जे.पी. नड्डांचे आंदोलकांना आवाहन, ‘आंदोलन मागे घ्या’

Jul 20, 2026 | 06:38 PM
व्ह्यूसोनिकतर्फे इनबिल्ट ५० मेगापिक्सेल एआय कॅमेरा असलेला पहिला ‘व्ह्यूबोर्ड’ लाँच! पाहून घ्या हायटेक फीचर्स

व्ह्यूसोनिकतर्फे इनबिल्ट ५० मेगापिक्सेल एआय कॅमेरा असलेला पहिला ‘व्ह्यूबोर्ड’ लाँच! पाहून घ्या हायटेक फीचर्स

Jul 20, 2026 | 06:34 PM
Khalil Al Hayya: याह्या सिनवारनंतर खलील अल-हय्याकडे हमासची कमान; अंतर्गत निवडणुकीत खालेद मशालचा पराभव

Khalil Al Hayya: याह्या सिनवारनंतर खलील अल-हय्याकडे हमासची कमान; अंतर्गत निवडणुकीत खालेद मशालचा पराभव

Jul 20, 2026 | 06:30 PM
Arrest Threat: नेतन्याहू यांना अटक करू शकतो, जोहरान ममदानी चे विधान; इस्रायलने दिली तीव्र प्रतिक्रिया

Arrest Threat: नेतन्याहू यांना अटक करू शकतो, जोहरान ममदानी चे विधान; इस्रायलने दिली तीव्र प्रतिक्रिया

Jul 20, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा