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9 महिन्यांत Team India पराभवाच्या दरीत; Shubhman Gill कर्णधार होताच 4 पैकी 3 वनडे सिरिज…

Updated On: Jul 20, 2026 | 06:40 PM IST
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सारांश

गेल्या 9 महिन्यांमध्ये गिलच्या नेतृत्वात भारत 4 वनडे सिरिज खेळला आहे. ज्यामध्ये केवळ एकाच सिरिजमध्ये भारतीय संघाचा विजय झाला आहे. अफगणिस्तानच्या संघाने भारताला भारतातच पराभूत केले आहे.

9 महिन्यांत Team India पराभवाच्या दरीत; Shubhman Gill कर्णधार होताच 4 पैकी 3 वनडे सिरिज…

शुभमन गिलचे कर्णधारपद जाणार? (फोटो- ians)

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विस्तार
  • इंग्लंडने भारताला 2-1 ने केले पराभूत 
  • शुभमन गिलच्या नेतृत्वात 4 पैकी तीन सिरिजमध्ये पराभव 
  • कर्णधार म्हणून गिलच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह 
Indian Cricket Team/BCCI: नुकतीच भारत अन् इंग्लंडमध्ये 3 वनडे सामन्यांची सिरिज पार पडली. भारताने समाधानकारक खेळ केला असला तरी देखील या मालिकेत इंग्लंडने भारताला 2-1 ने पराभूत केले आहे. दरम्यान ही सिरिज पराभूत झाल्याने आता कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. शुभमन गिल कर्णधार झाल्यापासून भारतीय संघाची कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाहीये. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

मागील वर्षी 2025 मध्ये शुभमन गिलची नियुक्ती भारतीय वनडे संघाचा कर्णधार म्हणून करण्यात आली आहे. त्याच्या नेतरुतवार भारताने आतापर्यंत 4 वनडे सिरिज खेळल्या आहेत. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि अफगणिस्तानच्या संघाने भारताचा पराभव केला आहे. 37 वर्षांमध्ये जे झाले नाही ते भारतीय संघाचे शुभमन गिल कर्णधार झाल्यावर झाले आहे.

गेल्या 9 महिन्यांमध्ये गिलच्या नेतृत्वात भारत 4 वनडे सिरिज खेळला आहे. ज्यामध्ये केवळ एकाच सिरिजमध्ये भारतीय संघाचा विजय झाला आहे. अफगणिस्तानच्या संघाने भारताला भारतातच पराभूत केले आहे. बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडच्या संघाने देखील भारतीय संघाला हरवले आहे.

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शुभमन गिल कर्णधार झाल्यावर पहिली वनडे सिरिज ओसत्रलियाविरुद्ध खेळला होता. ऑक्टोबर 2025 मध्ये या सिरिजमध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताला 2-1 असे पराभूत केले होते. त्यानंतर भारतीय संघ मायभूमीत न्यूझीलंडविरुद्ध पराभूत झाला. 1988 पासून मायदेशात  भारताचा न्यूझीलंडकडून पराभव झाला नव्हता. मात्र शुभमनच्या नेतृत्वात तो रेकॉर्ड मोडला गेला. त्यानंतर भारतीय संघ अफगणिस्तानविरुद्ध जिंकला होता. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या सिरिजमध्ये भारताचा पराभव झाला आहे.

एक फलंदाज म्हणून शुभमन गिलची वैयक्तिक कामगिरी चांगली असल्याचे दिसून येत आहे. कर्णधार म्हणून संघाला विजय मिळवून देण्यात तो काहीसा कमी पडताना दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात शुभमन गिलची देखील कर्णधार म्हणून उचलबांगडी होणार का हे पहावे लागणार आहे.

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लॉर्डसच्या मैदानावर भारत अन् इंग्लंडमध्ये शेवटचा वनडे सामना खेळवला गेला. इंग्लंडने टॉस जिंकून फलंदाजी केली. इंग्लंडने भारताला 388 रन्सचे भलेमोठे टार्गेट दिले होते. त्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरला होता. शुभमन गिलचे 77, रोहित शर्माचे 138 रन्सची शानदार शतकी खेळी आणि विराट कोहलीच्या 74 रन्सच्या जोरावर भारताने ही टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र 27 रन्सने भारताचा पराभव झाला

 

Web Title: Under the captaincy of shubman gill indian team lost three out of four odi series in nine months

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Published On: Jul 20, 2026 | 06:38 PM

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