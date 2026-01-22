Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Maharashtra Corporation Elections 2026 Mayor Post Reservation Lottery Bmc Kdmc Politics News Marathi

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

मुंबई आणि इतर २८ महानगरपालिका संस्थांमधील महापौरपदांसाठी आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. महापौरपदासाठी कोणत्या श्रेणी राखीव राहतील हे लॉटरीत ठरवले जाईल.

Updated On: Jan 22, 2026 | 12:59 PM
२९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

२९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

Follow Us:
Follow Us:

Mayor Reservation Maharashtra News Marathi: मुंबई आणि इतर २८ महानगरपालिका संस्थांमधील महापौरपदांसाठीची सोडत आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्र नगरविकास विभागाने एक आदेश जारी केला आहे की, हे राज्य सचिवालय (मंत्रालय) येथे काढण्यात येईल. लॉटरीमध्ये महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले जाईल हे निश्चित केले जाईल, जसे की सर्वसाधारण प्रवर्ग, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग. एकदा श्रेणी जाहीर झाल्यानंतर, पात्र उमेदवार त्यांचे अर्ज दाखल करतील. भाजप, शिवसेना, शिवसेना उबाठा आणि काँग्रेससह सर्व पक्ष लॉटरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

मुंबईमध्ये सर्वसाधारण गटाचा महापौर

मुंबई महापालिकेचा महापौर यावेळी पुन्हा सर्वसाधारण गटाचा असेल. महापालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मुंबईला सलग तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण गटाचा महापौर असेल.

कोणत्या सात नगरपालिकांमध्ये सर्वसाधारण गटाचा महापौर असेल?

मुंबई, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, भिवंडी, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर, अमरावती, वसई विरार, परभणी, नांदेड, सांगली, मालेगाव, सोलापूर आणि धुळे येथे सर्वसाधारण गटाचा महापौर असेल.

मुंबई महापालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण गटातील महिलांसाठी राखीव

मुंबई महापालिकेतील महापौरपद सर्वसाधारण गटातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी दोनदा सर्वसाधारण गटात महापौरपदाची निवडणूक झाली आहे. दरम्यान, मुंबईला सर्वसाधारण गटातून महापौर निवडण्याची घोषणा झाल्यानंतर शिवसेनेने (भाजप संघ) आक्षेप घेतला. अनुसूचित जाती आणि ओबीसींच्या सोडतीत मुंबईचे नाव का समाविष्ट केले गेले नाही, असा प्रश्न यूबीटीने उपस्थित केला.

आठ महानगरपालिकांसाठी ओबीसी प्रवर्गासाठी लॉटरी जाहीर

पनवेल – ओबीसी
इचलकरंजी – ओबीसी
चंद्रपूर – ओबीसी
जळगाव – ओबीसी
अकोला – ओबीसी
अहिल्यानगर – ओबीसी
उल्हासनगर – ओबीसी
कोल्हापूर – ओबीसी

ठाण्यात अनुसूचित जातीचा महापौर असेल

महानगरपालिका – आरक्षण
ठाणे – अनुसूचित जाती (एससी)
जालना – अनुसूचित जाती (एससी)
लातूर – अनुसूचित जाती (एससी)

भिवंडी-निजामपूर नगरपालिकेत अनुसूचित जातीचा महापौर

अनुसूचित जातीसाठी लॉटरी सुरू झाली आहे आणि भिवंडी-निजामपूर नगरपालिकेत अनुसूचित जातीचा महापौर नियुक्त केला जाईल.

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजपचा एकही एसटी प्रवर्ग नगरसेवक नाही

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपचा एकही अनुसूचित जमातीचा नगरसेवक नाही. अशा परिस्थितीत शिवसेना शिंदे गट महापौर होणे जवळजवळ निश्चित आहे. शिवसेना शिंदे गटातील किरण भंगाळे आणि हर्षाली थविल अनुसूचित जमातीच्या आहेत. शिवाय, मनसेच्या शीतल मंदारी देखील अनुसूचित जमातीच्या नगरसेविका आहेत.

कल्याण-डोंबिवलीसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी महापौरपद जाहीर

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी महापौरपद जाहीर करण्यात आले आहे. याचा अर्थ कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून महापौर असेल.

Web Title: Maharashtra corporation elections 2026 mayor post reservation lottery bmc kdmc politics news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
1

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
2

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप
3

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी
4

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

Jan 22, 2026 | 12:59 PM
Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Jan 22, 2026 | 12:54 PM
राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

Jan 22, 2026 | 12:54 PM
Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी, कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी, कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

Jan 22, 2026 | 12:53 PM
Mumbai Goa Highway : महामार्गावर भीषण अपघात; गॅस सिलेंडर वाहून नेणाऱ्या वाहनाचा स्फोट

Mumbai Goa Highway : महामार्गावर भीषण अपघात; गॅस सिलेंडर वाहून नेणाऱ्या वाहनाचा स्फोट

Jan 22, 2026 | 12:50 PM
‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ टीमकडून ‘छत्रपतींना’ मानाचा मुजरा; चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीस!

‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ टीमकडून ‘छत्रपतींना’ मानाचा मुजरा; चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीस!

Jan 22, 2026 | 12:49 PM
‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL

‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL

Jan 22, 2026 | 12:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM