Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

Mayor Reservation Maharashtra News Marathi: मुंबई आणि इतर २८ महानगरपालिका संस्थांमधील महापौरपदांसाठीची सोडत आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्र नगरविकास विभागाने एक आदेश जारी केला आहे की, हे राज्य सचिवालय (मंत्रालय) येथे काढण्यात येईल. लॉटरीमध्ये महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले जाईल हे निश्चित केले जाईल, जसे की सर्वसाधारण प्रवर्ग, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग. एकदा श्रेणी जाहीर झाल्यानंतर, पात्र उमेदवार त्यांचे अर्ज दाखल करतील. भाजप, शिवसेना, शिवसेना उबाठा आणि काँग्रेससह सर्व पक्ष लॉटरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
मुंबई महापालिकेचा महापौर यावेळी पुन्हा सर्वसाधारण गटाचा असेल. महापालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मुंबईला सलग तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण गटाचा महापौर असेल.
मुंबई, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, भिवंडी, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर, अमरावती, वसई विरार, परभणी, नांदेड, सांगली, मालेगाव, सोलापूर आणि धुळे येथे सर्वसाधारण गटाचा महापौर असेल.
मुंबई महापालिकेतील महापौरपद सर्वसाधारण गटातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी दोनदा सर्वसाधारण गटात महापौरपदाची निवडणूक झाली आहे. दरम्यान, मुंबईला सर्वसाधारण गटातून महापौर निवडण्याची घोषणा झाल्यानंतर शिवसेनेने (भाजप संघ) आक्षेप घेतला. अनुसूचित जाती आणि ओबीसींच्या सोडतीत मुंबईचे नाव का समाविष्ट केले गेले नाही, असा प्रश्न यूबीटीने उपस्थित केला.
पनवेल – ओबीसी
इचलकरंजी – ओबीसी
चंद्रपूर – ओबीसी
जळगाव – ओबीसी
अकोला – ओबीसी
अहिल्यानगर – ओबीसी
उल्हासनगर – ओबीसी
कोल्हापूर – ओबीसी
महानगरपालिका – आरक्षण
ठाणे – अनुसूचित जाती (एससी)
जालना – अनुसूचित जाती (एससी)
लातूर – अनुसूचित जाती (एससी)
अनुसूचित जातीसाठी लॉटरी सुरू झाली आहे आणि भिवंडी-निजामपूर नगरपालिकेत अनुसूचित जातीचा महापौर नियुक्त केला जाईल.
कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजपचा एकही एसटी प्रवर्ग नगरसेवक नाही
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपचा एकही अनुसूचित जमातीचा नगरसेवक नाही. अशा परिस्थितीत शिवसेना शिंदे गट महापौर होणे जवळजवळ निश्चित आहे. शिवसेना शिंदे गटातील किरण भंगाळे आणि हर्षाली थविल अनुसूचित जमातीच्या आहेत. शिवाय, मनसेच्या शीतल मंदारी देखील अनुसूचित जमातीच्या नगरसेविका आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी महापौरपद जाहीर
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी महापौरपद जाहीर करण्यात आले आहे. याचा अर्थ कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून महापौर असेल.