West Bengal Politics : ममता बॅनर्जी यांनी बंडखोरांना दिले आव्हान; कोर्टात जाण्याचाही दिला इशारा

कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसची महत्त्वपूर्ण सभा शुक्रवारी झाली. ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. बंडखोर आमदारांचा विरोध असूनही, ममता बॅनर्जी यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली. ममता या तृणमूलच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कायम राहतील.
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी पक्षाचे बंडखोर आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा दिल्याप्रकरणी ममता यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूल या निर्णयाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्या कालीघाट येथील निवासस्थानी एक बैठक झाली. या पुनर्रचनेत, अभिषेक बॅनर्जी यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, हे पद त्यांनी यापूर्वीही भूषवले होते.
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तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन आणि डोला सेन यांची सहसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे दोन्ही नेते अभिषेक बॅनर्जी यांना मदत करतील. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षाचा एक प्रमुख चेहरा असलेल्या सायनी घोष यांची तृणमूल युवा शाखेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वीही त्यांनी हे पद भूषवले होते. माला रॉय यांची महिला तृणमूलच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. चंद्रिमा भट्टाचार्य यांची पश्चिम बंगाल तृणमूलच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप
विधानसभेत बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाला तृणमूलने विरोध केला आहे. पक्षाचे नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असून आम्ही तो स्वीकारत नाही. आम्ही सोमवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत. ज्या प्रकारे तृणमूल कार्यकर्त्यांची हत्या केली जात आहे आणि त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत, त्याविरोधात भाजप लढत आहे. आम्ही रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढू.