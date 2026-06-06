Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

West Bengal Politics : ममता बॅनर्जी यांनी बंडखोरांना दिले आव्हान; कोर्टात जाण्याचाही दिला इशारा

Updated On: Jun 06, 2026 | 11:02 AM IST
जाहिरात
सारांश

पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी पक्षाचे बंडखोर आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा दिल्याप्रकरणी ममता यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूल या निर्णयाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

ममता यांचे बंडखोरांना आव्हान, अभिषेकचे वर्चस्व कायम

ममता यांचे बंडखोरांना आव्हान, अभिषेकचे वर्चस्व कायम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसची महत्त्वपूर्ण सभा शुक्रवारी झाली. ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. बंडखोर आमदारांचा विरोध असूनही, ममता बॅनर्जी यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली. ममता या तृणमूलच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कायम राहतील.

पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी पक्षाचे बंडखोर आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा दिल्याप्रकरणी ममता यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूल या निर्णयाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्या कालीघाट येथील निवासस्थानी एक बैठक झाली. या पुनर्रचनेत, अभिषेक बॅनर्जी यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, हे पद त्यांनी यापूर्वीही भूषवले होते.

Solapur Politics : सोलापुरात राजकीय वातावरण तापले ! ‘६०० मतदारांची अदृश्य शक्ती आमच्या पाठीशी’; खा. धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा दावा

तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन आणि डोला सेन यांची सहसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे दोन्ही नेते अभिषेक बॅनर्जी यांना मदत करतील. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षाचा एक प्रमुख चेहरा असलेल्या सायनी घोष यांची तृणमूल युवा शाखेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वीही त्यांनी हे पद भूषवले होते. माला रॉय यांची महिला तृणमूलच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. चंद्रिमा भट्टाचार्य यांची पश्चिम बंगाल तृणमूलच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप

विधानसभेत बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाला तृणमूलने विरोध केला आहे. पक्षाचे नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असून आम्ही तो स्वीकारत नाही. आम्ही सोमवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत. ज्या प्रकारे तृणमूल कार्यकर्त्यांची हत्या केली जात आहे आणि त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत, त्याविरोधात भाजप लढत आहे. आम्ही रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढू.

Web Title: Mamata banerjee challenges the rebels

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

West Bengal Politics : तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी; ममता बॅनर्जींना धक्का
1

West Bengal Politics : तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी; ममता बॅनर्जींना धक्का

‘ममता बॅनर्जींचे सरकारच गेले नाही, तर आता…’, ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील फुटीवर शिंदे गटाचे नेत्याचे मोठे वक्तव्य
2

‘ममता बॅनर्जींचे सरकारच गेले नाही, तर आता…’, ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील फुटीवर शिंदे गटाचे नेत्याचे मोठे वक्तव्य

West Bengal Politics: पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय भूकंप! तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट; बंडखोर ऋतब्रत बॅनर्जी बनले नवे विरोधी पक्षनेते
3

West Bengal Politics: पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय भूकंप! तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट; बंडखोर ऋतब्रत बॅनर्जी बनले नवे विरोधी पक्षनेते

National Politics: देशाच्या राजकारणात भूकंपाचे संकेत; आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर
4

National Politics: देशाच्या राजकारणात भूकंपाचे संकेत; आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
War Alert : आखातात संघर्ष ठळक! इराणने कुवेत आणि बहरीनवर डागली क्षेपणास्त्रे; अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर तेहरानचेही प्रत्युत्तर

War Alert : आखातात संघर्ष ठळक! इराणने कुवेत आणि बहरीनवर डागली क्षेपणास्त्रे; अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर तेहरानचेही प्रत्युत्तर

Jun 06, 2026 | 11:01 AM
West Bengal Politics : ममता बॅनर्जी यांनी बंडखोरांना दिले आव्हान; कोर्टात जाण्याचाही दिला इशारा

West Bengal Politics : ममता बॅनर्जी यांनी बंडखोरांना दिले आव्हान; कोर्टात जाण्याचाही दिला इशारा

Jun 06, 2026 | 10:58 AM
ENG vs NZ: इंग्लंडने रचला इतिहास! जो रूटने केले कसोटी क्रिकेटमधील ‘तिहेरी शतक’ पूर्ण, ठरला जगातील दुसरा खेळाडू

ENG vs NZ: इंग्लंडने रचला इतिहास! जो रूटने केले कसोटी क्रिकेटमधील ‘तिहेरी शतक’ पूर्ण, ठरला जगातील दुसरा खेळाडू

Jun 06, 2026 | 10:53 AM
रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

Jun 06, 2026 | 10:44 AM
Dubai Royal Family: दुबईचे राजघराणे बनले सोन्याचा पिंजरा; का पळून जात आहेत राजकन्या आणि राण्या? सुनेच्या अटकेने खळबळ

Dubai Royal Family: दुबईचे राजघराणे बनले सोन्याचा पिंजरा; का पळून जात आहेत राजकन्या आणि राण्या? सुनेच्या अटकेने खळबळ

Jun 06, 2026 | 10:44 AM
Tech Tips: Airplane मोड की DND? कोण वाचवतं स्मार्टफोनची सर्वाधिक बॅटरी? जाणून घ्या सविस्तर

Tech Tips: Airplane मोड की DND? कोण वाचवतं स्मार्टफोनची सर्वाधिक बॅटरी? जाणून घ्या सविस्तर

Jun 06, 2026 | 10:39 AM
NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे कल्याणपर्यंत; म्हारळमधील विद्यार्थिनीची CBI कडून चौकशी

NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे कल्याणपर्यंत; म्हारळमधील विद्यार्थिनीची CBI कडून चौकशी

Jun 06, 2026 | 10:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें