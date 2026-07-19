Bloating Home Remedy:वारंवार अपचन-पोट फुगण्याच्या त्रासाने वैतागला आहात? मग ताज्या पुदिन्याच्या पानांचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन

वारंवार अपचन आणि पोट फुगण्याची कारणे?
पुदिन्याच्या पानांचे फायदे?
अपचनाच्या समस्या कशामुळे वाढतात?
दैनंदिन आहारात सतत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं जंक फूड किंवा पॅक बंद पदार्थ खाण्याची खूप जास्त सवय असते. पॅक बंद पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात सोडियम आणि इतर हानिकारक घटकांची पातळी वाढते. ज्याचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. तिखट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटीचे प्रमाण वाढून आंबट ढेकर येणे, उलट्या, मळमळ तर काहीवेळा खूप जास्त डोकेदुखी होऊन आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. ऍसिडिटी किंवा पोटात गॅस झाल्यानंतर बऱ्याचदा मेडिकलमधील गोळ्या किंवा सिरप आणून प्यायले जाते. पण वारंवार गोळ्या खाल्ल्यामुळे किडनीच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे वाढत्या ऍसिडिटी आणि अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी पुदिन्याच्या पानांचे कशा पद्धतीने सेवन करावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)
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पुदिन्यामधील मेंथॉल पोटातील स्नायूंना आराम देण्यासोबतच गॅस, पोट फुगणे आणि सौम्य पोटदुखी किंवा आकडी यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळवून देण्यास मदत करतो. त्यामुळे पुदिन्याची पाने नियमित खावी. यामध्ये असलेली अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म पोटातील जळजळ कमी करतात. जेवणासोबत तुम्ही पुदिन्याच्या पानांची चटणी खाऊ शकता. तसेच सकाळी उठल्यानंतर पुदिन्याची पाने आणि सब्जापासून बनवलेले डिटॉक्स पेय प्यायल्यास आतड्यांमध्ये साचून राहिलेली घाण बाहेर पडून जाईल. जेवणानंतर २ ते ३ पुदिन्याची पाने चघळल्यास तोंडातील दुर्गंधी कमी होईल.
Ans: होय. पुदिन्यामध्ये पचनास मदत करणारे नैसर्गिक घटक असतात, जे काही लोकांमध्ये गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याचा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकतात.
Ans: पुदिन्याची पाने चटणी, पुदिना चहा, पुदिना पाणी, ताकामध्ये किंवा सलाडमध्ये मिसळून सेवन करता येते.
Ans: होय. कोमट पुदिन्याचा चहा काही लोकांमध्ये पचन सुधारण्यास आणि पोटातील अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करू शकतो.