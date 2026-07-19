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Bloating Home Remedy:वारंवार अपचन-पोट फुगण्याच्या त्रासाने वैतागला आहात? मग ताज्या पुदिन्याच्या पानांचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन

Updated On: Jul 19, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

पोटात वाढलेली जळजळ आणि ऍसिडिटी, गॅस कमी करण्यासाठी पुदिन्याच्या पानांचे सेवन करावे. ही पाने शरीरात थंडावा टिकवून ठेवतात आणि आरोग्य सुधारतात. चला तर जाणून घेऊया पुदिन्याच्या पानांचे सेवन करण्याची योग्य पद्धत.

वारंवार अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासाने वैतागला आहात? मग ताज्या पुदिन्याच्या पानांचे 'या' पद्धतीने करा सेवन

वारंवार अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासाने वैतागला आहात? मग ताज्या पुदिन्याच्या पानांचे 'या' पद्धतीने करा सेवन

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विस्तार

वारंवार अपचन आणि पोट फुगण्याची कारणे?
पुदिन्याच्या पानांचे फायदे?
अपचनाच्या समस्या कशामुळे वाढतात?

दैनंदिन आहारात सतत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं जंक फूड किंवा पॅक बंद पदार्थ खाण्याची खूप जास्त सवय असते. पॅक बंद पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात सोडियम आणि इतर हानिकारक घटकांची पातळी वाढते. ज्याचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. तिखट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटीचे प्रमाण वाढून आंबट ढेकर येणे, उलट्या, मळमळ तर काहीवेळा खूप जास्त डोकेदुखी होऊन आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. ऍसिडिटी किंवा पोटात गॅस झाल्यानंतर बऱ्याचदा मेडिकलमधील गोळ्या किंवा सिरप आणून प्यायले जाते. पण वारंवार गोळ्या खाल्ल्यामुळे किडनीच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे वाढत्या ऍसिडिटी आणि अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी पुदिन्याच्या पानांचे कशा पद्धतीने सेवन करावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)

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वारंवार अपचन आणि पोट फुगण्याची कारणे:

  • खूप घाईघाईने जेवणे, एकाच वेळी जास्त खाणे.
  • तेलकट, मसालेदार, जड किंवा जास्त फॅट्स असलेले अन्नपदार्थ
  • अपुरी झोप आणि सततचा मानसिक ताण
  • ॲसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, किंवा ‘एच. पायलोरी’
  • लॅक्टोज इनटॉलेरन्स

पुदिन्याच्या पानांचे कशा पद्धतीने सेवन करावे:

वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात पुदिन्याची पाने उपलब्ध असतात. पुदिन्याच्या पानांचे सेवन केल्यामुळे पोटात वाढलेली उष्णता कमी होण्यासोबतच शरीरसंबंधित समस्यांपासून सुटका मिळते. पचनासंबंधी, पोटासंबंधी समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दुर्लक्ष केले जाते. पण असे केल्यामुळे आजार वाढू लागतो. त्यामुळे नियमित पुदिन्याच्या पानांचे सेवन करावे. पुदिन्याची पाने पोटात नैसर्गिक थंडावा कायम टिकवून ठेवतात. रोजच्या जेवणात नियमित पुदिन्याच्या पानांचा समावेश केल्यास पोट कायमच स्वच्छ राहील. पुदिन्यामध्ये मेंथॉल, रोझमेरीनिक ॲसिड आणि फ्लेव्होनॉइड्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. या घटकांमुळे पोटात थंडावा कायम टिकून राहतो.

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पुदिन्यामधील मेंथॉल पोटातील स्नायूंना आराम देण्यासोबतच गॅस, पोट फुगणे आणि सौम्य पोटदुखी किंवा आकडी यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळवून देण्यास मदत करतो. त्यामुळे पुदिन्याची पाने नियमित खावी. यामध्ये असलेली अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म पोटातील जळजळ कमी करतात. जेवणासोबत तुम्ही पुदिन्याच्या पानांची चटणी खाऊ शकता. तसेच सकाळी उठल्यानंतर पुदिन्याची पाने आणि सब्जापासून बनवलेले डिटॉक्स पेय प्यायल्यास आतड्यांमध्ये साचून राहिलेली घाण बाहेर पडून जाईल. जेवणानंतर २ ते ३ पुदिन्याची पाने चघळल्यास तोंडातील दुर्गंधी कमी होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पोट फुगणे आणि अपचनासाठी पुदिना फायदेशीर आहे का?

    Ans: होय. पुदिन्यामध्ये पचनास मदत करणारे नैसर्गिक घटक असतात, जे काही लोकांमध्ये गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याचा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकतात.

  • Que: पुदिन्याचे सेवन कशा पद्धतीने करता येते?

    Ans: पुदिन्याची पाने चटणी, पुदिना चहा, पुदिना पाणी, ताकामध्ये किंवा सलाडमध्ये मिसळून सेवन करता येते.

  • Que: पुदिन्याचा चहा पचनासाठी उपयुक्त आहे का?

    Ans: होय. कोमट पुदिन्याचा चहा काही लोकांमध्ये पचन सुधारण्यास आणि पोटातील अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करू शकतो.

Web Title: Are you fed up with frequent indigestion and bloating then consume fresh mint leaves in this way

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Published On: Jul 19, 2026 | 05:30 AM

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