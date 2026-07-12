West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट

पत्रकारांशी बोलताना रवींद्रनाथ घोष म्हणाले की, अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडे राजकीय अनुभवाची कमतरता आहे आणि ते कोणत्याही जनआंदोलनातून पुढे आलेले नाहीत. त्यांनी आरोप केला की, अभिषेकच्या मनमानीपणामुळे ८० हून अधिक विद्यमान आमदार आणि मंत्र्यांची तिकिटे रद्द करण्यात आली, तर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना संघटनात्मक पदांवरून हटवण्यात आले. घोष यांनी राजकीय रणनीतीकार फर्म आय-पॅकवरही हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “२०११ किंवा २०१६ मध्ये आय-पॅक अस्तित्वात नव्हती. अचानक, तरुणांचा एक गट आमच्यावर लादण्यात आला आणि आम्हाला काय करायचे हे सांगू लागला. या लोकांनी संघर्षातून उभारलेला पक्ष उद्ध्वस्त केला आणि मग ते निघून गेले.”
दोन दशकांहून अधिक काळ तृणमूल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहिलेल्या घोष यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, असे दिसते की दीदींकडे आता कोणतीही खरी सत्ता उरलेली नाही आणि निर्णय अकार्यक्षम लोकांकडून घेतले जात आहेत. सध्या, बंडखोर गटाने राज्य आणि जिल्ह्यांमध्ये समांतर समित्या स्थापन केल्या आहेत. घोष म्हणाले की, उत्तर बंगालमधील बहुतेक आमदार आणि नेते एकत्र आले आहेत आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या हितासाठी बहुसंख्य बंडखोर गटासोबत उभे आहेत.
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अलीकडेच, ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, पक्ष किंवा केंद्रीय यंत्रणा कमकुवत होण्याच्या भीतीने बंड करणाऱ्यांपुढे त्या झुकणार नाहीत. तथापि, पक्षाचे अस्तित्व आणि विधानसभेतील बहुमत टिकवण्यासाठी, ते आता कोअर कमिटीच्या माध्यमातून संवादाचा मार्ग खुला ठेवत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले, “पक्ष वाचवण्यासाठी आम्ही कधीही चर्चेसाठी तयार आहोत, पण आदर आणि तत्त्वांशी कोणतीही तडजोड होणार नाही. आमच्या रास्त मागण्या ऐकल्या गेल्यास, वेगळा मार्ग निवडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांचा विश्वास आहे की, पक्षात व्यावसायिकता आणि नवीन चेहऱ्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. बंडखोर नेत्यांच्या अटी पूर्णपणे स्वीकारणे म्हणजे त्यांनी केलेल्या संघटनात्मक सुधारणांना उलटवण्यासारखे ठरू शकते. त्यामुळे, तडजोड केवळ मधल्या मार्गानेच शक्य आहे.
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