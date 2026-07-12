रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • West Bengal Politics Rebel Leaders Will Return To The Tmc If Mamata Banerjee Takes This Decision

West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

West Bengal Politics News: उत्तर बंगालचे माजी विकास मंत्री आणि कूचबिहारमधील एक प्रमुख तृणमूल नेते, रवींद्रनाथ घोष यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटात सामील झाल्यानंतर घोष यांनी म्हटले आहे की...

ममता बॅनर्जींनी 'हा' निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार (Photo Credit- X)

ममता बॅनर्जींनी 'हा' निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आकडे फिरणार!
  • ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर TMC मध्ये परतणार
  • घरवापसीसाठी नेत्यांनी ठेवली मोठी अट
West Bengal Politics News: पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमधील (TMC) अंतर्गत बंडाने एक नवीन वळण घेतले आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, उत्तर बंगालचे माजी विकास मंत्री आणि कूचबिहारमधील एक प्रमुख तृणमूल नेते, रवींद्रनाथ घोष यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटात सामील झाल्यानंतर घोष यांनी म्हटले आहे की, जर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांना तात्पुरते सक्रिय राजकारणातून दूर केले, तर नाराज नेते आणि कार्यकर्ते पक्षात परतण्यास तयार आहेत.

अभिषेकच्या मनमानीपणामुळे आणि…

पत्रकारांशी बोलताना रवींद्रनाथ घोष म्हणाले की, अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडे राजकीय अनुभवाची कमतरता आहे आणि ते कोणत्याही जनआंदोलनातून पुढे आलेले नाहीत. त्यांनी आरोप केला की, अभिषेकच्या मनमानीपणामुळे ८० हून अधिक विद्यमान आमदार आणि मंत्र्यांची तिकिटे रद्द करण्यात आली, तर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना संघटनात्मक पदांवरून हटवण्यात आले. घोष यांनी राजकीय रणनीतीकार फर्म आय-पॅकवरही हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “२०११ किंवा २०१६ मध्ये आय-पॅक अस्तित्वात नव्हती. अचानक, तरुणांचा एक गट आमच्यावर लादण्यात आला आणि आम्हाला काय करायचे हे सांगू लागला. या लोकांनी संघर्षातून उभारलेला पक्ष उद्ध्वस्त केला आणि मग ते निघून गेले.”

दीदींकडे काही सत्ता उरली आहे का?

दोन दशकांहून अधिक काळ तृणमूल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहिलेल्या घोष यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, असे दिसते की दीदींकडे आता कोणतीही खरी सत्ता उरलेली नाही आणि निर्णय अकार्यक्षम लोकांकडून घेतले जात आहेत. सध्या, बंडखोर गटाने राज्य आणि जिल्ह्यांमध्ये समांतर समित्या स्थापन केल्या आहेत. घोष म्हणाले की, उत्तर बंगालमधील बहुतेक आमदार आणि नेते एकत्र आले आहेत आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या हितासाठी बहुसंख्य बंडखोर गटासोबत उभे आहेत.

Bullet Train India: खुशखबर! २०२७ पासून भारतात धावणार बुलेट ट्रेन; रेल्वेमंत्र्यांची मोठी घोषणा, अनेक मार्गांवर काम सुरू

ममता बॅनर्जी यांची भूमिका काय?

अलीकडेच, ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, पक्ष किंवा केंद्रीय यंत्रणा कमकुवत होण्याच्या भीतीने बंड करणाऱ्यांपुढे त्या झुकणार नाहीत. तथापि, पक्षाचे अस्तित्व आणि विधानसभेतील बहुमत टिकवण्यासाठी, ते आता कोअर कमिटीच्या माध्यमातून संवादाचा मार्ग खुला ठेवत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले, “पक्ष वाचवण्यासाठी आम्ही कधीही चर्चेसाठी तयार आहोत, पण आदर आणि तत्त्वांशी कोणतीही तडजोड होणार नाही. आमच्या रास्त मागण्या ऐकल्या गेल्यास, वेगळा मार्ग निवडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

अभिषेक बॅनर्जी यांचा गट आणि भविष्यातील रणनीती

पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांचा विश्वास आहे की, पक्षात व्यावसायिकता आणि नवीन चेहऱ्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. बंडखोर नेत्यांच्या अटी पूर्णपणे स्वीकारणे म्हणजे त्यांनी केलेल्या संघटनात्मक सुधारणांना उलटवण्यासारखे ठरू शकते. त्यामुळे, तडजोड केवळ मधल्या मार्गानेच शक्य आहे.

रामटेक राम मंदिराचे ‘श्री राम मंदिर देवस्थान’ म्हणून पुनर्गठन; विधानसभा मंजूर विधेयकामुळे बदलणार व्यवस्थापन

Web Title: West bengal politics rebel leaders will return to the tmc if mamata banerjee takes this decision

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 09:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ; तब्बल 12 बँक अकाउंट्स सील
1

ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ; तब्बल 12 बँक अकाउंट्स सील

ममता बॅनर्जी यांना ‘ईडी’चा झटका; तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची खातीच गोठवली
2

ममता बॅनर्जी यांना ‘ईडी’चा झटका; तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची खातीच गोठवली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट

West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट

Jul 12, 2026 | 09:25 PM
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

Jul 12, 2026 | 09:04 PM
Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Jul 12, 2026 | 09:02 PM
एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

Jul 12, 2026 | 09:00 PM
‘बाईकचे साडी गार्ड’! साडी, ओढणी आणि लाँग स्कर्ट बाईकच्या चाकात अडकण्यापासूनचे रक्षाकवच! दुचाकीच्या या देसी जुगाडाचा इतिहास!

‘बाईकचे साडी गार्ड’! साडी, ओढणी आणि लाँग स्कर्ट बाईकच्या चाकात अडकण्यापासूनचे रक्षाकवच! दुचाकीच्या या देसी जुगाडाचा इतिहास!

Jul 12, 2026 | 08:55 PM
आषाढीसाठी एसटीची मेगा तयारी, ५,५०० विशेष बस धावणार; ४० भाविक जमवा, गावातून थेट पंढरपूर गाठा; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

आषाढीसाठी एसटीची मेगा तयारी, ५,५०० विशेष बस धावणार; ४० भाविक जमवा, गावातून थेट पंढरपूर गाठा; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Jul 12, 2026 | 08:41 PM
महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…

महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…

Jul 12, 2026 | 08:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा