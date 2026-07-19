१५ मिनिटांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा कॅफे स्टाईल मसाला मॅक्रोनी पास्ता, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

सुट्टीच्या दिवशी घरातील सगळीच कामे खूप आरामात असतात. सुट्टीचा पूर्णपणे आनंद घेतला जातो. उशिरा उठल्यानंतर सकाळच्या नाश्त्यात काय बनवावं? असा प्रश्न सगळ्यांना कायमच पडतो. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. मेदुवडा, इडली, डोसा इत्यादी पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. पण वारंवार तेलकट किंवा तिखट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मसाला मॅक्रोनी पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पास्ता १५ ते २० मिनिटांमध्ये तयार होतो आणि चव सुद्धा मस्त लागते. हॉटेलमध्ये किंवा कोणत्याही कॅफेमध्ये गेल्यानंतर कायमच पास्ता किंवा पिझ्झा खाल्ला जातो. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले टेस्टी पदार्थ खावेत. वेगवेगळ्या भाज्या आणि मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला पास्ता लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल. तसेच मैद्याचा पास्ता खाण्याऐवजी तुम्ही गव्हाचा किंवा मल्टिग्रेन पास्ता सुद्धा बनवू शकता. लहान मुलांना शाळेच्या डब्यात नेहमीच काय द्यावे, असा प्रश्न सर्वच पालकांना पडतो. अशावेळी विकतचे पदार्थ खायला देण्याऐवजी घरी बनवलेला पास्ता खाण्यास द्यावा. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
Recipe : कॅफे स्टाईल चिकन कोल्ड सँडविच बनवा घरच्या घरी, संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय