Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवशी करा स्कंदमाता देवीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि देवीचे स्वरुप

आज रविवार, १९ जुलै रोजी आषाढ गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवस आहे. त्यामुळे, गुप्त नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी देवी स्कंदमाता देवीची पूजा केली जाणार आहे. या दिवशी नवदुर्गांपैकी पाचवे रूप स्कंदमाता आणि गुप्त नवरात्रीच्या साधनेनुसार मां छिन्नमस्ता देवीची पूजा केली जाते. महाविद्या ही देवी त्रिपुरा सुंदरीचे उग्र रूप मानली जाते. या देवीची पूजा केल्याने व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. स्कंदमातेची पूजा करण्याची पद्धत आणि तिचे स्वरुप जाणून घेऊया
गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवस देवी स्कंदमातेच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. तिला छिन्नमस्ता आणि प्रचंड चंडिका या नावांनीही ओळखले जाते. तिला देवी त्रिपुरा सुंदरीचे उग्र रूप मानले जाते. ती दहा महाविद्यांपैकी पाचवी आहे. या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ वस्त्र परिधान करावे. या दिवशी हिरव्या रंगांचे वस्त्र परिधान करणे खूप शुभ मानले जाते. त्यानंतर देवीला केळीचा किंवा पिवळ्या रंगाच्या फळांचा नैवेद्य दाखवावा. पूजेच्या वेळी मंत्राचा जप करावा. पूजा झाल्यानंतर स्कंदमातेची कथा वाचून किंवा ऐकून धूप, दिवा लावून आरती करावी.
स्कंदमाता ही भगवान कार्तिकेय (स्कंद) यांची माता आहे. देवीच्या चार हात आहेत. ती कमळाच्या आसनावर बसलेली असते, म्हणूनच तिला ‘पद्मासना’ असेही म्हणतात. तिच्या मांडीवर स्कंद (कार्तिकेय) बाळ बसलेला असतो.
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं छिन्नमस्तायै नमः
ॐ वैरोचन्ये विद्महे छिन्नमस्तायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
ॐ सिद्धिप्रदे वर्णनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये छिन्नमस्ते देवि
एहि एहि इमं बलिं ग्रह ग्रह मम सिद्धिं कुरु कुरु हूं हूं फट स्वाहा
आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी तांत्रिक साधक दशमहाविद्यांपैकी देवी स्कंदमाता यांची विशेष पूजा आणि साधना करतात. असे मानले जाते की या देवीची पूजा केल्याने सर्व अडथळे दूर होतात आणि मनोकामना पूर्ण होतात. मानसिक आरोग्य लाभते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी देवी दुर्गेच्या पाचव्या स्वरूप असलेल्या स्कंदमाता देवीची पूजा केली जाते.
Ans: स्कंदमाता चार हातांची असून त्यांच्या मांडीवर भगवान स्कंद (कार्तिकेय) विराजमान असतात. त्या कमळावर आसनस्थ असून सिंह हे त्यांचे वाहन मानले जाते.
Ans: स्कंदमातेच्या कृपेने संततीसुख, कुटुंबात सुख-शांती, धैर्य, समृद्धी, मानसिक समाधान आणि आध्यात्मिक प्रगती प्राप्त होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.