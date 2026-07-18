शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • A Bulldozer Action On Abhishek Banerjee Office Heavy Police Force West Bengal

Abhishek Banerjee Office: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई

Updated On: Jul 18, 2026 | 04:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

Abhishek Banerjee Office : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे खासदार पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझरची कारवाई करण्यात आली. मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई पार पडली असून, या घटनेमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात कारवाई

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात कारवाई

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर
  • मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात कारवाई
  • अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर नोटीस
Abhishek Banerjee Office News In Marathi : पश्चिम बंगालमध्ये बुलडोझर कारवाई सुरू झाली असून ममता बॅनर्जी यांचे भाचे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझरची कारवाई करण्यात आली आहे. प्रशासनाने हे कार्यालय ‘बेकायदेशीरपणे बांधलेले’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे कार्यालय आमताला-बारुईपूर रस्त्यावर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रशासनाने या प्रकरणी नोटीस बजावली होती, परंतु अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यानंतर शनिवारी पाडकामाला सुरुवात झाली. प्रशासनाने इमारत पाडली. सकाळी प्रशासन बुलडोझर घेऊन घटनास्थळी पोहोचले आणि पाच मजली इमारतीचा बेकायदेशीरपणे बांधलेला भाग पाडला.

Sonam Wangchuk यांना जबरदस्ती उचललं? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; पोलिसांच्या कारवाईवर तातडीच्या…

अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर नोटीस

अभिषेक बॅनर्जी यांचे कार्यालय दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात आहे. जिथे प्रशासनाने यापूर्वी इमारत परवानगीशिवाय बांधण्यात आल्याची नोटीस लावली होती. डायमंड हार्बरचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रतिसाद न दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईपूर्वी घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या कारवाईनंतर पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण तापत असल्याचे दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे कार्यालय विधानसभा निवडणुकांपासून बंद होते, परंतु कार्यालयाची वैध कागदपत्रे सादर केली गेली नाहीत. अभिषेक बॅनर्जी यांचे हे कार्यालय टीएमसीचे एक महत्त्वाचे कार्यालय होते, जिथे अनेकदा मोठ्या सभा होत असत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ते ओसाड पडले आहे.

कडक सुरक्षा

शनिवार सकाळपासून पक्षाच्या कार्यालयाच्या परिसरात अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. परिसराभोवती बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते आणि वरिष्ठ पोलीस व नागरी प्रशासनाचे अधिकारी या कारवाईवर लक्ष ठेवून होते. अधिकाऱ्याने सांगितले, “ही कारवाई शांततेत आणि कायद्यानुसार पार पडावी, यासाठी आम्ही सर्व आवश्यक व्यवस्था केली आहे. पाडकाम कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच केले जात आहे.” जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटीसनुसार, ज्या जमिनीवर पक्षाचे कार्यालय आहे, ती जमीन ‘लीप्स अँड बाउंड्स’ नावाच्या कंपनीच्या नावाने खरेदी करण्यात आली होती. या नोटीसमध्ये जमिनीच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे आणि बांधकामाच्या नोंदींबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

Sonam Wangchuk यांच्या प्रकृतीबाबत पत्नीचा गंभीर आरोप; सफदरजंग रुग्णालयाकडून वैद्यकीय अहवाल देण्यास नकार

Web Title: A bulldozer action on abhishek banerjee office heavy police force west bengal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 04:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शाळेच्या व्हॅनवर काळाचा घाला! रेल्वे फाटकावर बसला ट्रेनची धडक; तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; अनेक विद्यार्थी जखमी
1

शाळेच्या व्हॅनवर काळाचा घाला! रेल्वे फाटकावर बसला ट्रेनची धडक; तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; अनेक विद्यार्थी जखमी

West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट
2

West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhishek Banerjee Office: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई

Abhishek Banerjee Office: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई

Jul 18, 2026 | 04:36 PM
Salman Khan : सलमान खानच्या हस्ते घरांच्या चाव्या, झोपडपट्टीधारकांच्या आयुष्यात नवी सुरुवात

Salman Khan : सलमान खानच्या हस्ते घरांच्या चाव्या, झोपडपट्टीधारकांच्या आयुष्यात नवी सुरुवात

Jul 18, 2026 | 04:36 PM
BreakingNews :होर्मूझमध्ये अमेरिका जमिनीवरील कारवाईची करण्याची शक्यता वाढली , इराणवरचे हल्ले वाढले

BreakingNews :होर्मूझमध्ये अमेरिका जमिनीवरील कारवाईची करण्याची शक्यता वाढली , इराणवरचे हल्ले वाढले

Jul 18, 2026 | 04:32 PM
FIFA World Cup 2026: फायनलचे स्वप्न भंगले! आता तिसऱ्या स्थानासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार महामुकाबला

FIFA World Cup 2026: फायनलचे स्वप्न भंगले! आता तिसऱ्या स्थानासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार महामुकाबला

Jul 18, 2026 | 04:31 PM
Satara District Bank Election: जावळीत ठरावासाठी भाजप नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला! ज्ञानदेव रांजणे विरुद्ध शशिकांत शिंदे यांच्यात जोर

Satara District Bank Election: जावळीत ठरावासाठी भाजप नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला! ज्ञानदेव रांजणे विरुद्ध शशिकांत शिंदे यांच्यात जोर

Jul 18, 2026 | 04:30 PM
Jennifer Winget दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात? व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण

Jennifer Winget दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात? व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण

Jul 18, 2026 | 04:30 PM
NEET Result: नीट परीक्षेचा घोळ संपेना! बीडमध्ये सोहम आणि ज्ञानेश्वरीच्या ‘आन्सर की’ आणि गुणपत्रिकेत मोठी तफावत

NEET Result: नीट परीक्षेचा घोळ संपेना! बीडमध्ये सोहम आणि ज्ञानेश्वरीच्या ‘आन्सर की’ आणि गुणपत्रिकेत मोठी तफावत

Jul 18, 2026 | 04:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा