Abhishek Banerjee Office: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई

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अभिषेक बॅनर्जी यांचे कार्यालय दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात आहे. जिथे प्रशासनाने यापूर्वी इमारत परवानगीशिवाय बांधण्यात आल्याची नोटीस लावली होती. डायमंड हार्बरचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रतिसाद न दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईपूर्वी घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या कारवाईनंतर पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण तापत असल्याचे दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे कार्यालय विधानसभा निवडणुकांपासून बंद होते, परंतु कार्यालयाची वैध कागदपत्रे सादर केली गेली नाहीत. अभिषेक बॅनर्जी यांचे हे कार्यालय टीएमसीचे एक महत्त्वाचे कार्यालय होते, जिथे अनेकदा मोठ्या सभा होत असत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ते ओसाड पडले आहे.
VIDEO | West Bengal: A demolition drive is underway at TMC MP Abhishek Banerjee’s alleged illegal five-storey party office in Amtala area of South 24 Parganas district. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/dXae2EV4Na — Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2026
शनिवार सकाळपासून पक्षाच्या कार्यालयाच्या परिसरात अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. परिसराभोवती बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते आणि वरिष्ठ पोलीस व नागरी प्रशासनाचे अधिकारी या कारवाईवर लक्ष ठेवून होते. अधिकाऱ्याने सांगितले, “ही कारवाई शांततेत आणि कायद्यानुसार पार पडावी, यासाठी आम्ही सर्व आवश्यक व्यवस्था केली आहे. पाडकाम कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच केले जात आहे.” जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटीसनुसार, ज्या जमिनीवर पक्षाचे कार्यालय आहे, ती जमीन ‘लीप्स अँड बाउंड्स’ नावाच्या कंपनीच्या नावाने खरेदी करण्यात आली होती. या नोटीसमध्ये जमिनीच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे आणि बांधकामाच्या नोंदींबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
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