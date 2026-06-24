बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Dr Shrikant Shinde Operation Tiger Strategist Shiv Sena Expansion And National Politics News Marathi

Shrikant Shinde : ‘ऑपरेशन टायगर’चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे? उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक

Updated On: Jun 24, 2026 | 01:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी 'ऑपरेशन टायगर'चे पडद्यामागील रणनीतीकार म्हणून उबाठा गटातील नाराज खासदारांना शिवसेनेकडे वळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा केला जात आहे. विधान परिषदेत बेरजेचे राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व अशा विविध क्षेत्रांत त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे.

'ऑपरेशन टायगर'चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे? उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक

'ऑपरेशन टायगर'चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे? उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘ऑपरेशन टायगर’चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे?
  • उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक
  • संसदीय राजकारणातील अभ्यासू आणि युवा नेतृत्व
Shrikant Shinde Strategy News Marathi : शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हे गेल्या काही वर्षांत राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी युवा नेतृत्व म्हणून उदयास आले आहेत. शिवसेनेच्या संघटनात्मक विस्तारापासून संसदीय राजकारणातील भूमिका आणि ‘ऑपरेशन टायगर 2.0’सारख्या राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांचे नाव चर्चेत आहे.

‘ऑपरेशन टायगर’चे पडद्यामागील सूत्रधार?

शिवसेनेकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यानुसार, उबाठा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील नाराज खासदारांना शिवसेनेत आणण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’च्या रणनीतीमागे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची महत्त्वाची भूमिका होती. गेल्या वर्षभरात त्यांनी संसदीय आणि संघटनात्मक पातळीवर आवश्यक डावपेच आखून योग्य वेळी ही मोहीम यशस्वी केल्याचा दावा केला जात आहे.

पक्षाच्या मते, सर्वपक्षीय खासदारांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात असलेली ओळख आणि संसदीय नियमांची जाण यामुळे हे ऑपरेशन शक्य झाले. शिवसेनेतील २०२२ मधील बंडानंतर ‘ऑपरेशन टायगर 2.0’ हा पक्षासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरल्याचे सांगितले जात आहे.

‘ऑपरेशन टायगर फत्ते; चौकार नाही, थेट षटकार, २०२९ साली सहाच्या सहा खासदार पुन्हा निवडून येणार,’ एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

संसदीय राजकारणातील अभ्यासू आणि युवा नेतृत्व

डॉ. श्रीकांत शिंदे हे उच्चशिक्षित, अभ्यासू आणि निर्णयक्षम नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून ते सलग तीन वेळा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वावर मतदारांनी वेळोवेळी विश्वास दाखवला आहे. सांसद म्हणून त्यांनी रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. राम मंदिर, कलम ३७० आणि वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संसदेत शिवसेनेची भूमिका ठामपणे मांडण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला.

विधान परिषदेत ‘बेरजेच्या राजकारणा’ची रणनीती

नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी ‘बेरजेच्या राजकारणा’वर भर देण्यात आला. नाशिकचे अपक्ष आमदार गोकुळ गिते यांना विधान परिषदेतील सहयोगी सदस्य म्हणून जोडण्यात डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व

डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर आउटरिच’ अंतर्गत सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले होते. या शिष्टमंडळाने आफ्रिकेतील चार देशांचा दौरा केला. या दौऱ्यात विविध राजनैतिक बैठका, चर्चासत्रे आणि व्याख्यानांमधून त्यांचे नेतृत्वगुण अधोरेखित झाल्याचे सांगितले जाते.

‘चांदा ते बांदा’ शिवसेना विस्तारात भूमिका

संघटनात्मक बांधणीला प्राधान्य देत डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी राज्यभर ‘शिवसंवाद’ आणि ‘जनसंवाद’ दौरे केले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यभरातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून पक्ष संघटनेत नवे चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ठाणे, कल्याण, पालघर आणि इतर भागांतील निवडणूक रणनीती आखण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच राज्यातील १०३ विधानसभा मतदारसंघांत सभा आणि बैठका घेत पक्ष विस्तारासाठी काम केले. शिवसेनेकडून करण्यात येणाऱ्या या दाव्यांनुसार, डॉ. श्रीकांत शिंदे हे केवळ खासदार म्हणूनच नव्हे, तर संघटक, रणनीतीकार आणि युवा नेतृत्व म्हणूनही पक्षाच्या राजकारणातील महत्त्वाचे केंद्रबिंदू बनले आहेत.

Operation Tiger : ‘या’ दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा

Web Title: Dr shrikant shinde operation tiger strategist shiv sena expansion and national politics news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ऑपरेशन टायगर फत्ते; चौकार नाही, थेट षटकार, २०२९ साली सहाच्या सहा खासदार पुन्हा निवडून येणार,’ एकनाथ शिंदेंची ग्वाही
1

‘ऑपरेशन टायगर फत्ते; चौकार नाही, थेट षटकार, २०२९ साली सहाच्या सहा खासदार पुन्हा निवडून येणार,’ एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

Operation Tiger: महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! राजकीय समीकरणे बदलली, 6 बंडखोर खासदारांनी धरला शिंदेसेनेचा झेंडा
2

Operation Tiger: महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! राजकीय समीकरणे बदलली, 6 बंडखोर खासदारांनी धरला शिंदेसेनेचा झेंडा

Operation Tiger : ‘या’ दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा
3

Operation Tiger : ‘या’ दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा

Operation Tiger : ठाकरेंचे फुटीर खासदार मुंबईत दाखल, थोड्याच वेळात करणार शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश
4

Operation Tiger : ठाकरेंचे फुटीर खासदार मुंबईत दाखल, थोड्याच वेळात करणार शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shrikant Shinde : ‘ऑपरेशन टायगर’चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे? उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक

Shrikant Shinde : ‘ऑपरेशन टायगर’चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे? उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक

Jun 24, 2026 | 01:18 PM
भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

Jun 24, 2026 | 01:11 PM
Indrajaal Movie: ब्रिटीशकालीन भारताचा थरार उलगडणार! ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक आऊट; गुप्त खजिन्याच्या शोधाची उत्सुकता वाढली

Indrajaal Movie: ब्रिटीशकालीन भारताचा थरार उलगडणार! ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक आऊट; गुप्त खजिन्याच्या शोधाची उत्सुकता वाढली

Jun 24, 2026 | 01:11 PM
FeteDeLaMusique: फ्रान्समधील आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवाचे रूपांतर थरारक भयकथेत; महिलांवर सिरिंज हल्ले, अत्याचाराचे भीषण सत्र

FeteDeLaMusique: फ्रान्समधील आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवाचे रूपांतर थरारक भयकथेत; महिलांवर सिरिंज हल्ले, अत्याचाराचे भीषण सत्र

Jun 24, 2026 | 01:02 PM
Navpancham Yog: सूर्य आणि चंद्रामुळे तयार होणार नवपंचम योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Navpancham Yog: सूर्य आणि चंद्रामुळे तयार होणार नवपंचम योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Jun 24, 2026 | 12:55 PM
Air India Flight : …आणि एअर इंडियाचं विमान थेट पाकिस्तानात घुसलं! प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पुढे काय घडलं?

Air India Flight : …आणि एअर इंडियाचं विमान थेट पाकिस्तानात घुसलं! प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पुढे काय घडलं?

Jun 24, 2026 | 12:42 PM
Mumbai Local पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

Mumbai Local पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

Jun 24, 2026 | 12:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा