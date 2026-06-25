‘शरद पवार गटाचा एकही आमदार फुटणार नाही’; रोहित पवारांचा ठाम विश्वास, संजय दिना पाटील यांच्या वर्तनावरही टीका

शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात पक्षफोडीच्या चर्चांना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातील आमदारही फुटू शकतात, अशा चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, या सर्व चर्चांना उत्तर देताना आमदार रोहित पवार यांनी पक्षातील एकही आमदार किंवा खासदार पक्ष सोडणार नसल्याचा ठाम विश्वास व्यक्त केला.
लातूर दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी संवाद साधताना रोहित पवार म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातील सर्व लोकप्रतिनिधी पक्ष नेतृत्वासोबत ठामपणे उभे आहेत. त्यामुळे पक्षफोडीच्या चर्चांना कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे गटात प्रवेश केलेले खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी अरेरावी केल्याच्या घटनेवर रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. पत्रकारांशी अशा प्रकारे वागणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे संजय दिना पाटील यांच्यावर टीका केली.
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महाविकास आघाडीमध्ये असताना त्यांच्याकडून अशा प्रकारची भाषा किंवा वर्तन कधीच पाहायला मिळाले नव्हते, असे सांगताना रोहित पवार म्हणाले की, सत्तेत गेल्यानंतर काही नेत्यांच्या वागणुकीत अहंकार दिसून येतो. लोकप्रतिनिधींनी संयम आणि जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
रोहित पवार यांनी केंद्रातील राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य केले. केंद्र सरकारकडे आधीच आवश्यक राजकीय ताकद असल्याने विरोधी पक्षांतील आमदार-खासदार फोडण्याची गरज उरलेली नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातील आमदार फुटणार असल्याच्या चर्चांना त्यांनी फेटाळून लावले.
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राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांच्या या वक्तव्याला महत्त्व प्राप्त झाले असून आगामी काळात विरोधी पक्षातील एकजूट कायम राहते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.