राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा मोठा निर्णय! सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द; आता फक्त ‘हे’ दोनच अधिकृत चेहरे

राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने महत्त्वाचा संघटनात्मक निर्णय घेतला आहे. पक्षाने आपल्या सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, पुढील आदेश येईपर्यंत केवळ महेश तपासे आणि माजी आमदार विद्या चव्हाण हेच पक्षाची अधिकृत भूमिका प्रसारमाध्यमांसमोर मांडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयाची माहिती पक्षाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर प्रसिद्ध केलेल्या पत्राद्वारे दिली. या पत्रावर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांची स्वाक्षरी असून, 4 ऑगस्ट 2026 पासून यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आदेशानुसार, या कालावधीत महेश तपासे आणि विद्या चव्हाण हेच अधिकृत प्रवक्ते म्हणून पक्षाची भूमिका मांडतील. त्यामुळे पक्षातील इतर नेत्यांनी किंवा माजी प्रवक्त्यांनी माध्यमांसमोर अधिकृत भूमिका मांडू नये, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून दिला गेल्याचे मानले जात आहे.
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हा निर्णय अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा शरद पवार यांच्या पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. काही राजकीय वर्तुळांमध्ये पक्षाच्या संभाव्य राजकीय समीकरणांबाबत तर्कवितर्क व्यक्त केले जात असले, तरी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी अशा चर्चांना यापूर्वी नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवक्त्यांची संख्या कमी करून अधिकृत भूमिका मांडण्याची जबाबदारी केवळ दोन नेत्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
मात्र, पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशात या निर्णयामागील कारणांचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द करण्यामागे नेमकी भूमिका काय आहे, याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. पक्षाच्या संवाद व्यवस्थेत अधिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न आहे की संघटनात्मक पुनर्रचनेचा भाग, याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
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दरम्यान, या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील आगामी संघटनात्मक बदल, प्रवक्त्यांची नव्याने नियुक्ती किंवा पक्षाच्या पुढील राजकीय रणनीतीबाबत उत्सुकता वाढली आहे. पुढील आदेशानंतर पक्षाची भूमिका आणि संघटनात्मक रचना कोणत्या दिशेने जाते, याकडे आता राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.