Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Shilpa Keluskar Duplicate Bjp Ab Form Amit Satam Letter To The Election Commission Election News

भाजप उमेदवाराचा नवा उपद्व्याप; मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांना स्वतः करावी लागली आयोगाकडे तक्रार

मुंबईमधील एका भाजपच्या इच्छुक उमेदवाराने पक्षाने तिकीट न दिल्यामुळे वेगळाच उपद्व्याप केला. यामुळे भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांना निवडणूक आयोगाला पत्र लिहावे लागले.

Updated On: Jan 01, 2026 | 06:43 PM
Shilpa Keluskar duplicate BJP AB form Amit Satam letter to the Election Commission election news

शिल्पा केळुसकर यांचा भाजपचा डुप्लीकेट एबी फॉर्म दिल्याने अमित साटम यांचे निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Maharashtra Politics : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान तर 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. आठ वर्षानंतर होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी जोरदार राजकीय लढत रंगली आहे. पक्षाचे तिकीट मिळण्यासाठी उमेदवारांनी अपार कष्ट केले. मात्र अनेकांचा हिरमोड झाल्याने राज्यात नाराजीनाट्य पसरले आहे. उमेदवार अर्ज दाखल करण्याची मुदत आता संपली. मात्र मुंबईमधील एका भाजपच्या इच्छुक उमेदवाराने पक्षाने तिकीट न दिल्यामुळे वेगळाच उपद्व्याप केला. यामुळे भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांना निवडणूक आयोगाला पत्र लिहावे लागले.

महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असूनही पक्षाकडून तिकीट न मिळाल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराने चक्क डुप्लीकेट एबी फॉर्म जोडून अर्ज केल्याचा अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबईमध्ये हा प्रकार घडला असून यामुळे सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले. वॉर्ड क्रमांत 173 मधून शिल्पा केळुसकर यांनी त्यांच्या अर्जासोबत चक्क डुप्लीकेट एबी फॉर्म जोडला आणि त्यासह हा अर्ज सादर केलं. ही धक्कादायक घटना उघडकीस येताच एकच खळबळ माजली. यामुळे भाजपच्या इच्छुकाने केलेले प्रताप समोर आले आहेत. या प्रकरणामुळे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी याप्रकरणी तातडीने पावलं उचलत निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केली. उमेदवाराने डुप्लीकेट फॉर्म जोडल्याचे नमूद करत त्यांनी हा एबी फॉर्म रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे.

हे देखील वाचा : आयाराम–गयारामची राजकारणाला लागली कीड; महापालिकेत सर्वच पक्षांसमोर विश्वासार्हतेचे आव्हान

सोमवारी (दि.30) महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. मात्र पक्षाकडून एबी फॉर्म मिळेपर्यंत अनेक नेते हे वाट पाहत होते. मुंबईमध्ये देखील हा प्रकार दिसून आला. भाजपकडून मुंबईत अनेक इच्छुक उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. मुंबईतील वॉर्ड 137 मध्ये शिल्पा केळुसकर या निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होता. मात्र त्यांना पक्षाकडून नजरचुकीने फॉर्म देण्यात आला होता. ते लक्षात आल्यावर भाजपने केळुसकर यांच्याडून तो फॉर्म परत घेतला. निवडणूक लढवण्याची इच्छआ असूनही उमेदवारी न मिळाल्याने केळुसकर यांनी शक्कल लढवली आणि चक्क पक्षाचा डुप्लिकेट एबी फॉर्म जोडत आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला.

हे देखील वाचा : फडणवीसांविरोधात ते वक्तव्य भोवलं! भाजप उमेदवार पूजा मोरेंची निवडणुकीतून रडत रडत माघार

मात्र हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राजकीय वर्तुळामध्ये एकच वाद निर्माण झाला. तसेच आश्चर्य व्यक्त केले जाऊ लागले. डुप्लिकेट एबी फॉर्म जोडल्याचे समोर आल्यानंतर भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी नाराजी व्यक्त करत थेट निवडणूक आयोगाला या संदर्भात पत्र लिहित तक्रार केली आहे. अमित साटम यांनी तातडीने पावलं उचलून निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवलं. केळुसकर यांनी बनावट फॉर्म भरल्याचे नमूद करत तो अर्ज रद्द करावा अशी मागणी या पत्रातून साटम यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली असून तक्रारही नोंदवण्यात आली आहे. मात्र आता केळुसकर यांचा हा अर्ज रद्द होतो की कायम ठेवला जातो हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.

Web Title: Shilpa keluskar duplicate bjp ab form amit satam letter to the election commission election news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 06:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय
1

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Maharashtra Politics: ‘या’ महानगरपालिकेत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; धक्कादायक निकालाची शक्यता
2

Maharashtra Politics: ‘या’ महानगरपालिकेत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; धक्कादायक निकालाची शक्यता

BMC Exit Polls 2026: मुंबईत ‘ठाकरी’ बाणा संपणार? भाजपा-शिवसेनेला 138 तर ठाकरेंना केवळ…, राजकारणात खळबळ
3

BMC Exit Polls 2026: मुंबईत ‘ठाकरी’ बाणा संपणार? भाजपा-शिवसेनेला 138 तर ठाकरेंना केवळ…, राजकारणात खळबळ

PMC Election 2026: एकच नाव, दोन यादीत! दुहेरी मतदान टाळण्यासाठी…; पुण्यातला नेमका घोळ काय?
4

PMC Election 2026: एकच नाव, दोन यादीत! दुहेरी मतदान टाळण्यासाठी…; पुण्यातला नेमका घोळ काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM