Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Shivsena Shinde Group Spokeperson Kiran Sonavanes Statement Maharashtra Politics

बौद्ध समाजाची नाळ तोडण्याचे काही राजकीय व्यक्तींचे षडयंत्र! शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांचा गौप्यस्फोट

Updated On: Jun 07, 2026 | 05:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

बौद्ध समाजाची नाळ आमच्या नेत्यांसोबत जोडले आहे ते तोडण्याचा षडयंत्र काही राजकीय व्यक्ती करीत आहे , शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांच्या खडबडजनक खुलासा

बौद्ध समाजाची नाळ तोडण्याचे काही राजकीय व्यक्तींचे षडयंत्र! शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांचा गौप्यस्फोट
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Anc बुद्धभूमी फाउंडेशन आणि महापालिका यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बुद्धभूमी परिसरातील मूर्तींची तोडफोड झाल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित सर्व मूर्ती सन्मानपूर्वक बौद्ध विहारामध्ये ठेवण्यात आल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले.

Golden Buddha Statue: तब्बल २०० वर्षे मातीत गाडली गेली होती ५५०० …

धर्माच्या नावावर काही लोक बौद्ध उपासक आणि उपासिकांना भडकविण्याचे काम करत असून या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भंते गौतम रत्न यांना अशा राजकीय व्यक्तींना मंच उपलब्ध करून देऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

Gautam Buddha : लोकांची हत्या करणारा गुंड बनला बुद्धांचा शिष्य …

यावेळी बोलताना सोनवणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी नेहमीच बौद्ध समाजाला मदत केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध समाजाचा पाठिंबा शिंदे यांच्या नेतृत्वाला मिळत आहे. याच गोष्टीमुळे काही लोक अस्वस्थ झाले असून बौद्ध समाजाशी जोडलेली नाळ तोडण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्वयाचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.ही आवृत्ती बातमीसाठी अधिक तटस्थ आणि व्यावसायिक शैलीत तयार करण्यात आली आहे.

Web Title: Shivsena shinde group spokeperson kiran sonavanes statement maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 05:05 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UGC Single Girl Child Scholarship: एकुलत्या एक मुलीला उच्च शिक्षणासाठी मिळणार ७२,४०० रुपये; लगेच चेक करा पात्रता!

UGC Single Girl Child Scholarship: एकुलत्या एक मुलीला उच्च शिक्षणासाठी मिळणार ७२,४०० रुपये; लगेच चेक करा पात्रता!

Jun 07, 2026 | 05:18 PM
मान्सून लांबला… १५ जूनपर्यंत राज्यात पावसाची शक्यता कमी, हवामान खात्याची मोठी माहिती

मान्सून लांबला… १५ जूनपर्यंत राज्यात पावसाची शक्यता कमी, हवामान खात्याची मोठी माहिती

Jun 07, 2026 | 05:16 PM
बौद्ध समाजाची नाळ तोडण्याचे काही राजकीय व्यक्तींचे षडयंत्र! शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांचा गौप्यस्फोट

बौद्ध समाजाची नाळ तोडण्याचे काही राजकीय व्यक्तींचे षडयंत्र! शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांचा गौप्यस्फोट

Jun 07, 2026 | 05:05 PM
Abhijit Dipke Warning: ‘आम्हा ‘कॉकरोचोंना’ सरकारची…’, जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर अभिजित दीपके यांचा शिक्षणमंत्र्यांना अल्टिमेटम

Abhijit Dipke Warning: ‘आम्हा ‘कॉकरोचोंना’ सरकारची…’, जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर अभिजित दीपके यांचा शिक्षणमंत्र्यांना अल्टिमेटम

Jun 07, 2026 | 05:03 PM
RTE Admission : आरटीई प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत; राज्यभरात 12 हजारहून अधिक जागा रिक्त

RTE Admission : आरटीई प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत; राज्यभरात 12 हजारहून अधिक जागा रिक्त

Jun 07, 2026 | 04:58 PM
India Nepal Realtions : सीमा वादाच्या PM बालेन वक्तव्यावर नेपाळचा यु-टर्न? परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण

India Nepal Realtions : सीमा वादाच्या PM बालेन वक्तव्यावर नेपाळचा यु-टर्न? परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण

Jun 07, 2026 | 04:57 PM
अनधिकृत हॉटेल्सवर एसटी बस थांबवणे चालकांना पडलं महागात; थेट पगारातून वसूल होणार दंड

अनधिकृत हॉटेल्सवर एसटी बस थांबवणे चालकांना पडलं महागात; थेट पगारातून वसूल होणार दंड

Jun 07, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें