बौद्ध समाजाची नाळ तोडण्याचे काही राजकीय व्यक्तींचे षडयंत्र! शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांचा गौप्यस्फोट

Anc बुद्धभूमी फाउंडेशन आणि महापालिका यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बुद्धभूमी परिसरातील मूर्तींची तोडफोड झाल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित सर्व मूर्ती सन्मानपूर्वक बौद्ध विहारामध्ये ठेवण्यात आल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले.
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धर्माच्या नावावर काही लोक बौद्ध उपासक आणि उपासिकांना भडकविण्याचे काम करत असून या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भंते गौतम रत्न यांना अशा राजकीय व्यक्तींना मंच उपलब्ध करून देऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
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यावेळी बोलताना सोनवणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी नेहमीच बौद्ध समाजाला मदत केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध समाजाचा पाठिंबा शिंदे यांच्या नेतृत्वाला मिळत आहे. याच गोष्टीमुळे काही लोक अस्वस्थ झाले असून बौद्ध समाजाशी जोडलेली नाळ तोडण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्वयाचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.ही आवृत्ती बातमीसाठी अधिक तटस्थ आणि व्यावसायिक शैलीत तयार करण्यात आली आहे.