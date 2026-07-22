गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Simple Energy E Scooter: २ सप्टेंबरला लाँच होणार सिम्पल एनर्जीची पहिली फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर; पाहा काय असेल खास!

Updated On: Jul 23, 2026 | 04:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

सिम्पल एनर्जी आपली पहिली परवडणारी फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर 'सिम्पल अराईव्ह' २ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृतपणे लाँच करणार आहे. ही ई-स्कूटर १०० किमीपेक्षा जास्त रेंज, उत्तम स्टोरेज आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह एथर रिझ्टा व टीव्हीएस आयक्यूबला थेट टक्कर देईल.

Simple Energy E Scooter: २ सप्टेंबरला लाँच होणार सिम्पल एनर्जीची पहिली फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर; पाहा काय असेल खास!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बेंगळूर मधील ‘सिम्पल एनर्जी’ कंपनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आपली पहिली फॅमिली ई-स्कूटर सादर करणार असून तिचे नाव ‘सिम्पल अराईव्ह’ असण्याची शक्यता आहे.
  • दैनंदिन वापरासाठी लांब सीट, मोठा फ्लोअरबोर्ड, १२-इंच ॲलॉय व्हील्स, LED लायटिंग, TFT डिस्प्ले आणि सीटखाली मोठी स्टोरेज स्पेस यात मिळेल.
  • ही स्कूटर एका चार्जमध्ये १०० किमीपेक्षा जास्त रिअल-वर्ल्ड रेंज देईल असा अंदाज असून, तिची थेट स्पर्धा Ather Rizta, TVS iQube शी असेल.

‘सिम्पल एनर्जी’ कंपनीने आपल्या पहिल्या फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या अनावरणाची तारीख जाहीर केली आहे. ही स्कूटर २ सप्टेंबर २०२६ रोजी सादर केली जाणार असून तिचे नाव ‘सिम्पल अराईव्ह’ असण्याची शक्यता आहे. बेंगळुरूस्थित या कंपनीने आपल्या इन-हाऊस संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांतर्गत ही स्कूटर विकसित केली आहे. दैनंदिन प्रवासासाठी अत्यंत व्यावहारिक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशी ही ई-स्कूटर डिझाइन करण्यात आल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.

डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये

मार्च २०२६ मध्ये ही स्कूटर पहिल्यांदा टेस्टिंगदरम्यान रस्त्यावर दिसली होती, ज्यावरून तिच्या डिझाइनची पहिली झलक पाहायला मिळाली होती:

आकर्षक डिझाइन: ‘सिम्पल वन’च्या तुलनेत ‘सिम्पल अराईव्ह’ची रचना अधिक पारंपरिक आणि साधी ठेवली आहे.

लाइटिंग आणि बॉडी: फ्रंट ॲप्रनमध्ये LED हेडलॅम्प आणि त्यावर लहान वायझर दिसेल, तर मागील बाजूस स्लिम LED टेल लॅम्प देण्यात आला आहे.

Gautam Adani यांची सर्वात मोठी घोषणा! भारतात उभारणार 10 GW चा न्यूक्लियर पॉवर प्लँट; ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ

आरामदायी राइड: रोजच्या वापरासाठी यात लांब सिंगल-पीस सीट आणि सपाट फ्लोअरबोर्ड दिला आहे, ज्यामुळे सामान ठेवणे सोपे जाईल.

हार्डवेअर: या प्रोटोटाइप मॉडेलमध्ये १२-इंच ॲलॉय व्हील्स, ट्विन रिअर शॉक ॲब्जॉर्बर्स, तसेच पुढे डिस्क ब्रेक आणि मागे ड्रम ब्रेकचे कॉम्बिनेशन पाहायला मिळाले आहे.

स्टोरेज आणि डिस्प्ले: सीटखाली दोन हाफ-फेस हेल्मेट बसतील एवढी मोठी जागा असू शकते. याशिवाय TFT इन्स्ट्रुमेंट डिस्प्ले आणि पुढे लहान स्टोरेज कंपार्टमेन्ट मिळण्याची शक्यता आहे.

Simple Energy : भारतातील पहिली ई-स्कूटर लाँच, ४०० किमी रेंज देणारी ‘ही’ स्कूटर ठरू शकते गेमचेंजर

बॅटरी, रेंज आणि स्पर्धा

कंपनीने अद्याप या स्कूटरच्या तांत्रिक तपशिलांची किंवा किमतीची अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

  • बॅटरी पर्याय: रिपोर्ट्सनुसार, यात ‘OneS’ मॉडेलमधील 3.7 kWh बॅटरी पॅक वापरला जाऊ शकतो किंवा त्यापेक्षा लहान बॅटरी पर्यायदेखील दिला जाऊ शकतो.
  • रेंज: एका चार्जमध्ये ही स्कूटर १०० किमीपेक्षा जास्त रिअल-वर्ल्ड रेंज देईल अशी अपेक्षा आहे.
  • किंमत आणि पोझिशनिंग: सध्या बाजारात असलेल्या ‘सिम्पल वन’ची किंमत ₹१.८४ लाख आहे. नवीन ‘अराईव्ह’ ही तिच्या खालील सेगमेंटमध्ये, म्हणजेच ग्राहकांसाठी अधिक परवडणाऱ्या किमतीत सादर केली जाईल.
स्पर्धा: बाजारात आल्यानंतर ‘सिम्पल अराईव्ह’ची थेट स्पर्धा Ather Rizta, TVS iQube आणि Bajaj Chetak यांसारख्या लोकप्रिय फॅमिली ई-स्कूटर्सशी असेल.

Web Title: Simple energy electric scooter

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 09:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रॉयल एनफिल्डचा जलवा! पहिल्या तिमाहीत पुन्हा ओलांडला ३ लाख विक्रीचा टप्पा; 350cc बाईक्सचा दबदबा कायम
1

रॉयल एनफिल्डचा जलवा! पहिल्या तिमाहीत पुन्हा ओलांडला ३ लाख विक्रीचा टप्पा; 350cc बाईक्सचा दबदबा कायम

मर्सिडीज-AMG E 53 हायब्रिड सेडान भारतात लाँच! दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त लुकसह जाणून घ्या किंमत
2

मर्सिडीज-AMG E 53 हायब्रिड सेडान भारतात लाँच! दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त लुकसह जाणून घ्या किंमत

‘बजाज चेतक स्कुटर’! दुचाकी विश्वाची महत्त्वाची पायरी!  भारताच्या मध्यमवर्गाचे स्वप्न साकार करणारी यशोगाथा!
3

‘बजाज चेतक स्कुटर’! दुचाकी विश्वाची महत्त्वाची पायरी!  भारताच्या मध्यमवर्गाचे स्वप्न साकार करणारी यशोगाथा!

महिंद्राच्या या ५ आयकॉनिक ‘लिमिटेड एडिशन’ गाड्या तुम्हाला माहित आहेत का? पहा एका क्लिकवर
4

महिंद्राच्या या ५ आयकॉनिक ‘लिमिटेड एडिशन’ गाड्या तुम्हाला माहित आहेत का? पहा एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Wardha : भरपावसात गांधीगिरी ! पेपरफुटीवर काँग्रेसची आक्रमक भूमिका…

Wardha : भरपावसात गांधीगिरी ! पेपरफुटीवर काँग्रेसची आक्रमक भूमिका…

Jul 23, 2026 | 04:47 PM
MPSC Big Decision: विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर MPSC चा मोठा निर्णय; संगणकीय परीक्षेचा निर्णय स्थगित!

MPSC Big Decision: विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर MPSC चा मोठा निर्णय; संगणकीय परीक्षेचा निर्णय स्थगित!

Jul 23, 2026 | 04:39 PM
Diabetes in Kids: मुलांमध्ये वाढतोय Type 1 डायबिटीस, शाळा आणि प्रवासादरम्यान कशी घ्याल काळजी

Diabetes in Kids: मुलांमध्ये वाढतोय Type 1 डायबिटीस, शाळा आणि प्रवासादरम्यान कशी घ्याल काळजी

Jul 23, 2026 | 04:38 PM
धक्कादायक अन् भीषण! ICC World Cup 2027 मध्ये रोहित-विराटला डच्चू? अभिनव मुकुंदनुसार कशी असणार टीम?

धक्कादायक अन् भीषण! ICC World Cup 2027 मध्ये रोहित-विराटला डच्चू? अभिनव मुकुंदनुसार कशी असणार टीम?

Jul 23, 2026 | 04:34 PM
CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

Jul 23, 2026 | 04:23 PM
Head Neck Cancer: सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करू नका; डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची 5 सुरुवातीची लक्षणे

Head Neck Cancer: सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करू नका; डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची 5 सुरुवातीची लक्षणे

Jul 23, 2026 | 04:22 PM
Pakistan Crisis: अमेरिकेनंतर आता कॅनडाकडे पाकिस्तानची मदत याचना; 47 दशलक्ष डॉलर्सच्या मदतीसोबतच रचला भारतविरोधी कट

Pakistan Crisis: अमेरिकेनंतर आता कॅनडाकडे पाकिस्तानची मदत याचना; 47 दशलक्ष डॉलर्सच्या मदतीसोबतच रचला भारतविरोधी कट

Jul 23, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा