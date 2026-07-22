बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj Conduct An Impartial Inquiry Into The Allegations Against Dattagiri Maharaj

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Updated On: Jul 22, 2026 | 03:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

अमरावती जिल्ह्यातील दत्तगिरी महाराज यांच्यावर महिलांवरील अत्याचाराचे आरोप झाल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

अमरावती जिल्ह्यातील दत्तगिरी महाराज यांच्यावर महिलांवरील अत्याचाराचे आरोप झाल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. दत्तगिरी महाराज यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे अमरावती जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया देताना, कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे सांगितले. आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यशोमती ठाकूर यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राजकीय पाठबळ किंवा प्रभावाच्या आधारे संरक्षण मिळता कामा नये, असेही म्हटले. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड होऊ नये आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

Follow Us:
विस्तार

 

अमरावती जिल्ह्यातील दत्तगिरी महाराज यांच्यावर महिलांवरील अत्याचाराचे आरोप झाल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. दत्तगिरी महाराज यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे अमरावती जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया देताना, कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे सांगितले. आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यशोमती ठाकूर यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राजकीय पाठबळ किंवा प्रभावाच्या आधारे संरक्षण मिळता कामा नये, असेही म्हटले. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड होऊ नये आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

Web Title: Yashomati thakur on dattagiri maharaj conduct an impartial inquiry into the allegations against dattagiri maharaj

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahul Narwekar: ‘उद्धव ठाकरे नेहमी चुकीचेच व्यासपीठ निवडतात’; राहुल नार्वेकर यांचा थेट टोला, तर काँग्रेसवरही जोरदार निशाणा
1

Rahul Narwekar: ‘उद्धव ठाकरे नेहमी चुकीचेच व्यासपीठ निवडतात’; राहुल नार्वेकर यांचा थेट टोला, तर काँग्रेसवरही जोरदार निशाणा

Jitendra Singh: ‘चर्चेची अट मान्य केली, तरीही मागण्या बदलल्या’; राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले!
2

Jitendra Singh: ‘चर्चेची अट मान्य केली, तरीही मागण्या बदलल्या’; राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले!

Rahul Gandhi: राजधानी तापली! पंतप्रधान निवासाबाहेर ३ तास ठिय्या मांडणारे राहुल गांधी अन् अखिलेश यादव पोलिसांच्या ताब्यात
3

Rahul Gandhi: राजधानी तापली! पंतप्रधान निवासाबाहेर ३ तास ठिय्या मांडणारे राहुल गांधी अन् अखिलेश यादव पोलिसांच्या ताब्यात

लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची राखरांगोळी, मोदी सरकारला देश कदापी माफ करणार नाही; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा
4

लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची राखरांगोळी, मोदी सरकारला देश कदापी माफ करणार नाही; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताची E Commerce बाजारपेठ 2030 पर्यंत 250 अब्ज डॉलरवर पोहोचणार! शिपरॉकेट आणि डेलॉईटच्या अहवालात मोठा खुलासा

भारताची E Commerce बाजारपेठ 2030 पर्यंत 250 अब्ज डॉलरवर पोहोचणार! शिपरॉकेट आणि डेलॉईटच्या अहवालात मोठा खुलासा

Jul 22, 2026 | 07:08 PM
Refined Oil: रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक? जाणून घ्या सत्य

Refined Oil: रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक? जाणून घ्या सत्य

Jul 22, 2026 | 07:07 PM
CM Fadnavis Birthday: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी रोजगार अन् कौशल्य विकासाचा संकल्प दृढ – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

CM Fadnavis Birthday: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी रोजगार अन् कौशल्य विकासाचा संकल्प दृढ – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

Jul 22, 2026 | 07:05 PM
IIM मुंबईने सुरु केला नवा अभ्यासक्रम! निओ वेल्थ अँड ॲसेट मॅनेजमेंटची उद्योग क्षेत्रातील भागीदारी

IIM मुंबईने सुरु केला नवा अभ्यासक्रम! निओ वेल्थ अँड ॲसेट मॅनेजमेंटची उद्योग क्षेत्रातील भागीदारी

Jul 22, 2026 | 06:57 PM
RussiaUkraineWar:युक्रेनचा रशियावर डेंजर ड्रोन हल्ला ,चौथ्यांदा रशियन कंपनीला लक्ष्य केले; क्रिमियातील अनेक शहरांमध्ये अंधार

RussiaUkraineWar:युक्रेनचा रशियावर डेंजर ड्रोन हल्ला ,चौथ्यांदा रशियन कंपनीला लक्ष्य केले; क्रिमियातील अनेक शहरांमध्ये अंधार

Jul 22, 2026 | 06:55 PM
कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार

कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार

Jul 22, 2026 | 06:38 PM
आत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा येणार? विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात अण्णा हजारेंची एन्ट्री; पाठिंबा जाहीर करत केली मोठी घोषणा

आत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा येणार? विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात अण्णा हजारेंची एन्ट्री; पाठिंबा जाहीर करत केली मोठी घोषणा

Jul 22, 2026 | 06:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा