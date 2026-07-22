‘विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर राजकीय पोळ्या शेकणे बंद करा’; जे. पी. नड्डांचा राहुल गांधींवर पलटवार; संसदेत चर्चेची सरकारची तयारी

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी सांगितले की, सरकार संसदेत पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संबंधित या विषयाचे राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, काँग्रेसशासित राज्यांमध्येही पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत आणि राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांची सरकार चौकशी करेल, अशी ग्वाही दिली. राहुल गांधींचा दृष्टिकोन इतका निवडक आणि एकतर्फी का आहे, असा प्रश्न नड्डा यांनी उपस्थित केला.
#WATCH | Delhi: Union Health Minister JP Nadda says, “We should move beyond blame and counter-allegations and discuss this. The best medium for discussion is Parliament, and we are ready for that discussion. Let there be a thorough discussion, delving into the details through… pic.twitter.com/xgwUlkL2Do — ANI (@ANI) July 22, 2026
तसेच राहुल यांचा खरा उद्देश विद्यार्थ्यांचे कल्याण नसून केवळ राजकीय फायदा मिळवणे हाच आहे, असे प्रतिपादन केले. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सरकार सभागृहात चर्चेसाठी सज्ज आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाच्या मुद्द्याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहते; तसेच आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळापेक्षा चर्चेवर भर दिला पाहिजे, यावर त्यांनी जोर दिला. विद्यार्थ्यांचे कल्याण हेच सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट असल्याचे नड्डा यांनी अधोरेखित केले.
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केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, सरकार सभागृहात चर्चेसाठी तयार आहे. मोदी सरकार विद्यार्थी प्रश्नाबाबत अत्यंत गंभीर आहे. आरोप-प्रत्यारोपांऐवजी चर्चा व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांचे कल्याण हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, असा दावा नड्डा यांनी केला. विद्यार्थी प्रश्नांचे राजकारण करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. काँग्रेसशासित राज्यांमध्येही पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत, असेही नड्डा यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांची सरकार चौकशी करेल.
‘सीजेपी’ (CJP) च्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या भेटीबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा म्हणाले, “ही चर्चा अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. आम्ही त्यांचे म्हणणे अतिशय शांतपणे ऐकून घेतले. त्यांनी आपले मुद्दे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास ते अधिक चांगले ठरेल, असेही मी त्यांना सांगितले होते. त्यांनी ते सर्व मुद्दे लेखी स्वरूपात मांडले आहेत… आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असेही मी त्यांना सांगितले. जेव्हा कधी ते विनंती करतील, तेव्हा या विषयावर चर्चा करण्यास आम्ही सज्ज आहोत… आज आमची कोणतीही बैठक झाली नाही.”
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची भेट घेतल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा म्हणाले, “आम्ही त्यांची विचारपूस करण्यासाठी गेलो होतो. त्यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदान्ता रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. ते अतिदक्षता विभागात (ICU) असल्याने तिथले वातावरण अत्यंत मर्यादित होते. भेटीदरम्यान आम्ही त्यांच्या प्रकृतीची आणि आरोग्याची विचारपूस केली. तसेच, आम्ही त्यांना त्यांचे उपोषण मागे घेण्याची, मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची आणि मुलांना योग्य दिशा दाखवण्याची विनंती केली. आमचे सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास आणि त्यांवर तोडगा काढण्यास सदैव तत्पर आहे… आज त्यांनी मला एक खुले पत्र लिहिले आहे. आम्ही त्या पत्राला उत्तर देऊ आणि त्यानंतर चर्चा पुढे नेली जाईल, याची आम्ही खात्री करू.”
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