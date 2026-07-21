CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

मुंबई, महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी हिंसक निदर्शनांवर टीका करतानाच, कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी अजित पवार यांच्या वाढदिवशी जाहीर केली जाऊ शकते, असे सांगितले.
मुंबई, महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी हिंसक निदर्शनांवर टीका करतानाच, कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी अजित पवार यांच्या वाढदिवशी जाहीर केली जाऊ शकते, असे सांगितले.