भाजपमधील नाराजी, जुने राजकीय ऋणानुबंध आणि मतांची गणिते; वसंत देशमुखांच्या श्रीपूर भेटीमागे नेमके काय?

पंढरपूर | शिवाजी हळणवर : सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे उमेदवार वसंत देशमुख यांनी केलेल्या एका भेटीने राजकीय वर्तुळात चर्चांचा भडका उडाला आहे. भाजपकडून उमेदवारीच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेले, मात्र अखेर डावलले गेलेले प्रशांत परिचारक यांच्या श्रीपूर येथील पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्यावर देशमुखांनी अचानक हजेरी लावत स्व. सुधाकरपंत परिचारकांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादन केले. या भेटीमुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत आता भाजपचे राजेंद्र राऊत आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार वसंत देशमुख यांच्यात थेट सामना रंगणार आहे. काँग्रेसचा अर्ज बाद झाल्यानंतर देशमुख हे आघाडीचे एकमेव उमेदवार ठरले. अर्ज माघारी घेण्याची मुदत संपताच देशमुखांनी थेट श्रीपूर गाठल्याने या भेटीचे राजकीय महत्त्व अधिक वाढले आहे.
देशमुख आणि परिचारक कुटुंबाचे संबंध नवे नाहीत. पंढरपूरच्या राजकारणात देशमुखांची सुरुवातच सुधाकरपंत परिचारक यांच्या सहवासातून झाली. पांडुरंग कारखान्यावर त्यांनी काही काळ उपाध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. काळाच्या ओघात राजकीय वाटा वेगळ्या झाल्या, तरी सुधाकरपंतांविषयीचा आदर कायम असल्याचे या भेटीतून दिसून आले.
विशेष म्हणजे, भाजपच्या उमेदवारीसाठी राजेंद्र राऊत आणि प्रशांत परिचारक यांची नावे आघाडीवर होती. मात्र पक्षाने राऊत यांना उमेदवारी दिल्यानंतर परिचारक समर्थकांमध्ये नाराजीची भावना असल्याची चर्चा सुरू आहे. अशा वातावरणात देशमुखांनी परिचारकांच्या कारखान्यावर जाऊन अभिवादन केल्याने राजकीय समीकरणांच्या चर्चांना नवे खाद्य मिळाले आहे.
Mahayuti internal disputes: महायुतीत अंतर्गत धुसफूस उघड! सत्तारांनंतर संजय गायकवाड, नरेंद्र बोंडेकरांचा भाजपवर थेट निशाणा
सोलापूर विधान परिषद मतदारसंघातील ६१६ मतांपैकी मोठा हिस्सा माळशिरस तालुक्यात आहे. श्रीपूर परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदार, तसेच पंढरपूरमधील प्रभावी राजकीय संपर्क लक्षात घेता देशमुखांची ही भेट केवळ श्रद्धांजलीपुरती नसून निवडणूक रणनीतीचाही भाग असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
एकीकडे जुने राजकीय संबंध, दुसरीकडे मतांची बेरीज आणि त्यात भाजपमधील नाराजीचे समीकरण… या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर वसंत देशमुखांच्या एका भेटीने सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत नवा राजकीय ‘ट्विस्ट’ निर्माण केला आहे.
उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी तब्बल दीडशे कोटी रुपये खर्च, संजय राऊत यांचे महायुती सरकारवर गंभीर आरोप