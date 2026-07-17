Solapur News : संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या माऊलींचा पालखी सोहळा आज जिल्ह्यात! जिल्हा प्रशासन सज्ज; वारकऱ्यांसाठी विविध सोयीसुविधा

करमाळा (प्रतिनिधी) : संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांचा पालखी सोहळा शनिवारी (दि. १८) सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात दाखल होणार आहे. दुपारी सुमारे २ वाजता पालखी तालुक्यात प्रवेश करेल, तर सायंकाळी ४ वाजता रावगाव येथे पालखीचे आगमन होणार आहे. रावगाव येथे मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी, रविवारी (दि. १९) सकाळी पालखी करमाळा शहरात दाखल होणार आहे.
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पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने वारकऱ्यांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. रावगाव येथे पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या असून, पालखीचे स्वागत करण्यासाठी विशेष तयारी करण्यात आली आहे. यंदा जिल्हा परिषद प्रशासनाने पालखी सोहळ्याकडे विशेष लक्ष दिले असून, सोलापूरचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांच्या मार्गदर्शनाखाली रावगाव येथे “संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज पालखी सोहळ्याचे सोलापूर जिल्ह्यात स्वागत” अशा आशयाच्या भव्य कमानी उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार हेही तयारीवर स्वतः लक्ष ठेवून आहेत.
वारकऱ्यांसाठी यंदा विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मोफत फूट मसाज, मोफत केस कर्तनालय, कपड्यांना मोफत इस्त्री, अन्नदान तसेच चपलांची मोफत दुरुस्ती अशा सेवा देण्यात येणार आहेत. तसेच पालखी मार्गावर वारकऱ्यांसाठी आरोग्य सुविधा, तात्पुरते दवाखाने, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि इतर आवश्यक सुविधा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. रावगाव ग्रामस्थ, करमाळा तहसील प्रशासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासन पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी जोरदार तयारी करत असून, वारकऱ्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती तहसील प्रशासनाने दिली.
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हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन
संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचे सोलापूर जिल्ह्यातील रावगाव (ता. करमाळा) येथे सायंकाळी ४ वाजता आगमन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक म्हणून गावातील मशिदीवर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांनी सामाजिक सलोखा आणि बंधुभावाचा संदेश देत पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी ही विशेष सजावट केली आहे.