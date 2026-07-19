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Samsung चा मोठा धमाका! Flex Titanium तंत्रज्ञानामुळे फोल्डेबल फोन होणार अधिक मजबूत, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 19, 2026 | 09:01 AM IST
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सारांश

Samsung Flex Titanium Display: सॅमसंगने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अधिक मजबूत आणि टिकाऊ बनवण्यासाठी फ्लेक्स टायटॅनियम नावाचे नवीन डिस्प्ले तंत्रज्ञान सादर केले आहे. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे आगामी गॅलेक्सी फोल्ड सीरीजमध्ये अधिक मजबुती, कमी घड्या (Crease) आणि स्लिम डिझाइन मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Samsung चा मोठा धमाका! Flex Titanium तंत्रज्ञानामुळे फोल्डेबल फोन होणार अधिक मजबूत, जाणून घ्या सविस्तर

Samsung चा मोठा धमाका! Flex Titanium तंत्रज्ञानामुळे फोल्डेबल फोन होणार अधिक मजबूत, जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • Samsung चे फ्लेक्स टायटॅनियम तंत्रज्ञान फोल्डेबल फोन अधिक मजबूत, हलके आणि टिकाऊ बनवण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.
  • नवीन डिस्प्ले स्ट्रक्चरमध्ये टायटॅनियम अलॉयचा वापर केल्याने डिस्प्लेवरील घड्या कमी होऊन फोल्डिंग अधिक सहज होणार आहे.
  • या तंत्रज्ञानाची अधिकृत माहिती 22 जुलैच्या सॅमसंग इव्हेंटमध्ये समोर येण्याची शक्यता आहे.
टेक कंपनी सॅमसंगचे फोल्डेबल फोन ग्राहकांना नेहमीच आकर्षित करत असतात. अनोखी डिझाईन आणि फोल्ड होणाऱ्या स्क्रीनमुळे अनेकजण सॅमसंगचे फोल्डेबल स्मार्टफोन खरेदी करण्याला अधिक प्राधान्य देतात. अत्यंत कमी काळात फोल्डेबल फोन्सनी बाजारात आपले स्थान निर्माण केले, त्यामुळे आता अनेकजण एखादा नॉर्मल स्मार्टफोन खरेदी करण्यापेक्षा फोल्डेबल खरेदी करण्याचा विचार करतात. पण फोल्डेबल फोनची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे ते अत्यंत नाजूक असतात.

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फोल्डेबल फोन पडले तर त्यांचा डिस्प्ले लगेच डॅमेज होऊ शकतो आणि यामुळे यूजर्सना दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च करावा लागू शकतो. कारण फोल्डेबल फोनचे डिस्प्ले खूप महाग असतात आणि त्यांना दुरुस्त करण्यासाठी यूजर्सना मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतात. यूजर्सची हीच समस्या लक्षात घेऊन आता कंपनीने एक उपाय आणला आहे. कंपनी फ्लेक्स टायटॅनियम नावाची एक नवीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी घेऊन आली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे आगामी गॅलेक्सी फोल्डेबल फोन केवळ मजबूत असणार नाहीत तर याच्या मदतीने फोन स्लिम देखील बनवले जातील. नवीन टेक्नोलॉजी फोनचा लुक अधिक चांगला बनवण्यासोबतच ड्यूरॅबिलिटी देखील वाढवणार आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

काय आहे नवीन फ्लेक्स टायटॅनियम तंत्रज्ञान?

फ्लेक्स टायटॅनियम सॅमेसंगचे नवीन फोल्डेबल डिस्प्ले स्ट्रक्चर आहे, जे कन्वेंशनल सपोर्ट मॅटेरियलला टाइटॅनियमने बनवलेले दोन घटकांनी रिप्लेस करणार आहे. यामध्ये OLED डिस्प्लेच्या खालील बाजूला एक टाइटॅनियम अलॉय फिल्म असते. त्यानंतर त्याच्याही खाली एक टायटॅनियम सपोर्ट प्लेट असते. म्हणजेच संपूर्ण डिस्प्ले मॉड्यूल या सपोर्ट प्लेटवर तयार करण्यात आला आहे. हे सर्व थर मिळून डिस्प्लेचे वजन न वाढवता त्याची ड्यूरॅबिलिटी वाढवण्यासाठी मदत करणार आहे. सॅमसंगने असा दावा केला आहे की, यामध्ये लावलेली टाइटॅनियम अलॉय फिल्म ही ट्रेडिशनल पॉलीमर फिल्मच्या तुलनेत 20 पट अधिक मजबूत आहे. यासोबतच नवीन टेक्नोलॉजी डिस्प्ले कंपोनेंटमधील हवेची पोकळी काढून टाकते, ज्यामुळे डिस्प्लेवर घड्या कमी पडतात आणि फोन फोल्ड करणे सोपे होते.

नव्या टेक्नोलॉजीमध्ये टाइटॅनियमचा वापर का करण्यात आला आहे?

स्पेसक्राफ्ट, सॅटेलाइट आणि इतकंच नाही तर मंगळ ग्रहावर फिरणाऱ्या रोव्हरची चाकेसुद्धा टायटॅनियमपासून बनवलेली असतात. याच्या फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर सर्वात आधी म्हणजेच हे खूप मजबूत असते. दुसरं म्हणजेच यावर गंज लागत नाही. याला तोडणं फार कठीण आहे. मात्र तरी देखील तरी, सॅमसंगने विस्तृत संशोधनानंतर मजबुती आणि लवचिकता यांच्यात एक परिपूर्ण संतुलन साधले आहे.

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डिस्प्लेमध्ये काय बदल होणार?

फ्लेक्स टायटॅनियम टेक्नोलॉजी असणाऱ्या डिस्प्लेमध्ये क्रिस्प विजुअल, अधिक चांगले कलर आणि एनर्जी एफिशिएंसी मिळणार आहे. ही टेक्नोलॉजी कोणत्या फोल्डेबल फोनमध्ये वापरली जाईल, याची कोणतीही माहिती अद्याप समोर आली नाही. मात्र 22 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ईव्हेंटमध्ये हा खुलासा होण्याची शक्यता आहे. असा दावा केला जात आहे की हे डिस्प्ले तंत्रज्ञान फोल्डेबल फोनचे स्वरूप आणि टिकाऊपणामध्ये पूर्णपणे क्रांती घडवून आणेल.

Web Title: Samsung flex titanium display technology for foldable phones know how it works tech news marathi

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Published On: Jul 19, 2026 | 09:01 AM

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