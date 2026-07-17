Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का! या भागातील लाखो महिलांचा 1500 रुपयांचा हप्ता बंद, काय आहे नेमकं कारण?

रायगड जिल्ह्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी असून सुमारे ५०,००० महिला लाभार्थ्यांना मिळणारी ₹१,५०० ची मासिक मदत बंद करण्यात आली आहे. यामुळे हजारो महिलांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या नियमांनुसार, ज्या महिलांनी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना आपोआप अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. परिणामी, त्यांच्या खात्यात मासिक ₹१,५०० ची मदत जमा होणे थांबले आहे.
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दुसरीकडे, गेल्या दोन वर्षांत ज्या तरुण महिला आणि विवाहित महिलांनी वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यांना वाढत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या महिलांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे, परंतु ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पोर्टल अद्याप पुन्हा सुरू करण्यात आलेले नाही. परिणामी, पात्र असूनही, त्या अर्ज करू शकत नाहीत आणि योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत.
ही योजना सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹१,५०० ची आर्थिक मदत हस्तांतरित केली. त्यानंतर, सरकारने ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहीम सुरू केली. या प्रक्रियेत सर्व पात्रता निकषांची तपासणी करण्यात आली, ज्यानंतर मोठ्या संख्येने महिलांना अपात्र घोषित करून योजनेतून वगळण्यात आले. ई-केवायसी आणि पडताळणीनंतर, अपात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात मासिक हप्ते जमा होणे थांबले. आजपर्यंत, राज्यभरातील अंदाजे ८२ लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे, तर उर्वरित पात्र महिलांना या योजनेअंतर्गत दरमहा ₹१,५०० ची आर्थिक मदत मिळत आहे. आता, २१ वर्षांवरील तरुण महिला आणि नवविवाहित महिला सरकारकडे मागणी करत आहेत की, योजनेचे पोर्टल लवकर सुरू करावे, जेणेकरून त्यादेखील अर्ज करून योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
राज्य सरकारकडून योजनांचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी लाभार्थ्यांच्या उत्पन्न, शासकीय नोकरी, करदाते असणे, इतर शासकीय योजनांचा लाभ आणि इतर निकषांच्या आधारे पडताळणी केली जात आहे. या प्रक्रियेत निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या महिलांची नावे योजनेतून वगळली जात आहेत. दरम्यान, राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारे लाभार्थ्यांची छाननी सुरू असून, अपात्र लाभार्थ्यांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने लाभार्थ्यांना आपली कागदपत्रे आणि पात्रतेची माहिती अचूक ठेवण्याचे आवाहन केले असून, पात्र महिलांनाच पुढील काळात योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
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