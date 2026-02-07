पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर रांगा

पुणे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर मतदारांची लांबच लांब रांग पाहायला मिळाली. थंडगार हवामान असूनही सकाळपासून नागरिकांनी मतदान केंद्रांकडे धाव घेतली. विशेषतः ग्रामीण भागात सकाळच्या सत्रातच मतदानाचा उत्साह स्पष्ट दिसून आला.
ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि पहिल्यांदाच मतदान करणारे तरुण मोठ्या संख्येने केंद्रांवर उपस्थित होते. अनेक ठिकाणी महिलांनी घरगुती कामे उरकून लवकर मतदान करण्याला प्राधान्य दिले. काही मतदान केंद्रांवर पहिल्या दोन तासांतच समाधानकारक टक्केवारी नोंदवली गेली. मतदारांनी ‘लोकशाहीचा उत्सव’ म्हणत शांततेत मतदान केल्याचे चित्र दिसले.
मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी प्रशासनाने व्यापक तयारी केली होती. मतदान केंद्रांवर आवश्यक मनुष्यबळ, मतपेट्या, ओळख तपासणीची व्यवस्था तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र रांगा आणि सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. काही केंद्रांवर उन्हापासून संरक्षणासाठी शेडचीही व्यवस्था करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, कुठेही अनुचित प्रकार घडल्याची नोंद नव्हती.
हेदेखील वाचा : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीसाठी आज मतदान; 7438 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात…
दरम्यान, काही ठिकाणी सकाळच्या वेळेत मतदार यादीतील नावांबाबत किरकोळ गोंधळ निर्माण झाला. प्रशासनाने तातडीने मदत कक्ष सक्रिय करून समस्या सोडवल्याने मतदानावर फारसा परिणाम झाला नाही. तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी राखीव यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या.
स्थानिक प्रश्नांवर मतदारांचे मतदान
राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांवर मतदारांनी मतदान केल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकास हे मुद्दे केंद्रस्थानी असल्याचे मतदारांच्या प्रतिक्रियांतून स्पष्ट झाले. प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर आज प्रत्यक्ष निर्णयाचा दिवस असल्याची भावना सर्वत्र जाणवत होती.
दिवसभरात आणखी वाढेल मतदानाचा टक्का
दिवसभरात मतदानाचा टक्का आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संध्याकाळपर्यंत मतदान शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पडावे यासाठी प्रशासन सज्ज असून, लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतल्याबद्दल नागरिकांचे समाधान व्यक्त होत आहे.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : अंबरनाथमध्ये राजकारणाचा डाव; कॉंग्रेस उमेदवारांवर भाजपचा प्रभाव