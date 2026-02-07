Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Khed Zp Election 2026 Awakening Of Democracy In Khed Voters Are Determined To Reject Temptations And Focus On Exercising Their Right To Vote

Khed ZP Election 2026: खेडमध्ये ‘जागर’ लोकशाहीचा; अमिषांना झुगारून मतदानावर भर देण्याचा मतदारांचा निर्धार

मतदानासाठी अवघा एक दिवस शिल्लक असताना काही उमेदवारांकडून पैशांचे वाटप व विविध आमिषे दिली जात असल्याच्या चर्चा तालुक्यात रंगल्या आहेत.

Updated On: Feb 07, 2026 | 12:02 PM
Khed ZP Election 2026: खेडमध्ये ‘जागर’ लोकशाहीचा; अमिषांना झुगारून मतदानावर भर देण्याचा मतदारांचा निर्धार

Khed ZP Election 2026: खेडमध्ये 'जागर' लोकशाहीचा: अमिषांना झुगारून मतदानावर भर देण्याचा मतदारांचा निर्धार

Follow Us:
Follow Us:
  • धनदांडगे उमेदवार पैशांच्या जोरावर निवडून येण्याचा प्रयत्न
  • कितीही पैसे वाटा, पण मत मात्र आमच्या मनातील उमेदवारालाच
  • काही उमेदवारांकडून पैशांचे वाटप व विविध आमिषे दिली जात असल्याच्या चर्चा
 

Khed ZP Election 2026: खेड व तालुक्यात सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये स्पष्ट बदल जाणवू लागला आहे. जनतेशी कोणतीही नाळ नसलेले व विकासाचा ठोस आराखडा नसलेले काही धनदांडगे उमेदवार पैशांच्या जोरावर निवडून येण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी मतदार अशा प्रवृत्तींना नाकारण्याच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तालुक्यात चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गण असून सर्वत्र निवडणूक वातावरण तापले आहे. मात्र यंदा मतदार केवळ पैशांच्या आमिषाला बळी न पडता उमेदवारांच्या कामगिरीकडे आणि विकासाच्या अहवालाकडे लक्ष देत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

‘नोट नको, हवाय विकास’

“कितीही पैसे वाटा, पण मत मात्र आमच्या मनातील उमेदवारालाच, अशी भावना मतदारांमध्ये व्यक्त होत आहे. एकदाच पैशांच्या आमिषाला बळी पडल्यास पुढील पाच वर्षे विकासावर प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार कमी होतो, याची जाणीव मतदारांना झाली आहे. विशेषत: तरुण पिढी रोजगाराच्या संधी, दर्जेदार रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य व शिक्षण सुविधा यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस काम करणाऱ्या उमेदवारांच्या शोधात आहे. मतदार आता केवळ ‘नीट’ पाहत नसून उमेदवाराचे चारित्र्य, कामाचा आलेख आणि विकासाची दृष्टी तपासत असल्याचे दिसत आहे.

मतदानाच्या तोंडावर आमिषांची चर्चा

मतदानासाठी अवघा एक दिवस शिल्लक असताना काही उमेदवारांकडून पैशांचे वाटप व विविध आमिषे दिली जात असल्याच्या चर्चा तालुक्यात रंगल्या आहेत. मात्र निवडणूक नियंत्रण पथके केवळ नावालाच कार्यरत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. “जर विजयाची खात्री आहे, तर पैशांची उधळपट्टी कशासाठी?” असा सवालही सुज्ञ मतदार उपस्थित करत आहेत.

PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड

भावनिक राजकारणालाही नकार

काही उमेदवारांकडून भावनिक वातावरण निर्माण करून ‘ही शेवटची निवडणूक’ असल्याचे सांगणे, तर काही ठिकाणी मतदारांसमोर आर्जव व अश्रू ढाळण्याच्या घटना घडत असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच दारू, मटण, बिर्याणी यांसारख्या पार्टीची चर्चा देखील रंगत आहे. मात्र स्वच्छ प्रतिमा असलेले उमेदवार अशा प्रकारांपासून दूर राहून थेट संवादाच्या माध्यमातून मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

विकासकामांवरच अंतिम निर्णय

यापूर्वी विकासकामांच्या जोरावर काही लोकप्रतिनिधींनी आपली पकड मजबूत ठेवली आहे. मात्र निवडून आल्यानंतर वॉर्डात न फिरकल्याने काही सदस्यांविरोधात नाराजीही दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी तुल्यबळ लढतीमुळे राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत. एकूणच, खेड तालुक्यात यंदाची निवडणूक ‘पैसा विरुद्ध विकास’ अशी ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत असून, अंतिम कौल विकासाभिमुख उमेदवारांच्या बाजूने जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

 

Web Title: Khed zp election 2026 awakening of democracy in khed voters are determined to reject temptations and focus on exercising their right to vote

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 12:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर रांगा
1

पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर रांगा

राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण
2

राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

राज्यातील 8 शहरांना मिळाले महापौर, उपमहापौर; 6 महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा
3

राज्यातील 8 शहरांना मिळाले महापौर, उपमहापौर; 6 महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा

PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड
4

PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
परीक्षेविना सरकारी नोकरीची संधी! ‘या’ बँकेत भरती जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर

परीक्षेविना सरकारी नोकरीची संधी! ‘या’ बँकेत भरती जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर

Feb 07, 2026 | 12:59 PM
Car Loan संपल तरीही टेन्शन…! आता घरबसल्या तुमचा RC अपडेट करा, कसं ते जाणून घ्या…

Car Loan संपल तरीही टेन्शन…! आता घरबसल्या तुमचा RC अपडेट करा, कसं ते जाणून घ्या…

Feb 07, 2026 | 12:57 PM
U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल

U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल

Feb 07, 2026 | 12:49 PM
Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

Feb 07, 2026 | 12:48 PM
आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Feb 07, 2026 | 12:44 PM
पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

Feb 07, 2026 | 12:43 PM
Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

Feb 07, 2026 | 12:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM