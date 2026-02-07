राज्यातील 8 शहरांना मिळाले महापौर, उपमहापौर; 6 महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महापौरपदी समीर राजूरकर यांची निवड झाली आहे. संभाजीनगरचा गड भाजपने राखलेला आहे. शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी अटीतटीची लढत संभाजीनगरमध्ये झाली होती. तर समीर राजूरकर हे छत्रपती संभाजीनगर मनपाचे महापौर असतील.

Updated On: Feb 07, 2026 | 11:09 AM
मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुका काही दिवसांपूर्वी पार पडल्या. या निवडणुकीचे निकालही समोर आले आहेत. त्यानंतर आता या महापालिकांमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी निवडणुका घेतल्या जात आहेत. त्यातच ८ महापालिकांमध्ये शुक्रवारी महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक पार पडली. यात नागपूर व छत्रपती संभाजीनगरसह ६ शहरांत सत्ताधारी भाजप, तर एका महापालिकेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर खुर्चीत बसला आहे. उर्वरित एका ठिकाणी सध्या महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे.

सध्या कोल्हापूर, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, अमरावती, सोलापूर व नाशिक या ८ बड्या महापालिकांत शुक्रवारी महापौर निवडीची प्रक्रिया पार पडली. यात सोलापूर, जळगाव व अहिल्यानगर येथील चुरशीच्या वाटणाऱ्या निवडणुका ऐनवेळी बिनविरोध झाल्या. तर नागपूर व धुळ्यात भाजपने मोठ्या मताधिक्क्याने विजय मिळवला. सोलापूर महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या विनायक कोंड्याल यांची बिनविरोध निवड झाली. येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी शिवसेना व एमआयएमच्या उमेदवारांनी ऐनवेळी माघार घेतल्यामुळे कोंड्याल यांचा मार्ग मोकळा झाला.

दरम्यान, नांदेड महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर विराजमान झाला आहे. नांदेड महापालिकेच्या ८१ पैकी ४५ जागा जिंकत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. येथे भाजपने महापौरपदासाठी कविता मुळे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. उपमहापौरपदासाठी दीपकसिंह रावत यांचे नाव निश्चित केले आहे.

नागपूर पालिकेत भाजपच्या नीता ठाकरे महापौर

नागपूर महापालिकेत भाजपच्या नीता ठाकरे यांनी तब्बल १०४ मते मिळवत काँग्रेसच्या स्नेहल ठाकरे यांचा पराभव केला आहे. या ठिकाणी झालेल्या निवडणुकीत नीता ठाकरे यांना १०४, तर स्नेहल ठाकरे यांना ३६ मते पडली. ११ मतदारांनी येथे तटस्थ भूमिका बजावली. परिणामी, नीता ठाकरे यांचा मोठ्या मतफरकाने विजय झाला आहे. उपमहापौरपदी भाजपच्याच लीला हाथीबेड यांची नियुक्ती झाली आहे.

नव्या महापौरपदी समीर राजूरकर यांची निवड झाली आहे. संभाजीनगरचा गड भाजपने राखलेला आहे. शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी अटीतटीची लढत संभाजीनगरमध्ये झाली होती. तर समीर राजूरकर हे छत्रपती संभाजीनगर मनपाचे महापौर असतील. ज्या शहराने गेल्या काही दशकांत अनेक राजकीय वादळं पाहिली, त्याच शहराच्या महापौरपदाच्या खुर्चीवर राजूरकर विराजमान झाले आहेत. जळगाव महापालिकेत भाजपच्या दीपमाला काळे यांची महापौरपदी वर्णी लागली. तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे मनोज चौधरी यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड झाली.

कोल्हापुरात रुपाराणी निकम महापौर

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी शुक्रवारी झालेल्या निवडणुकीत महायुतीने स्पष्ट विजय मिळवला आहे. महापौरपदी भाजपच्या रुपाराणी निकम यांची निवड झाली आहे. उपमहापौरपदी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे अक्षय जरग विजयी झाले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेची सत्ता महायुतीच्या हातात गेली आहे.

हेदेखील वाचा : Ajit Pawar Plane crash: अजित पवारांसाठी ते विमान कुणी निवडलं, कुणाच्या सांगण्यावरून दौरा..? CID च्या तपासाला वेग

Published On: Feb 07, 2026 | 11:09 AM

Feb 07, 2026 | 11:09 AM
