Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

हिंदू धर्मात होळी सणाला विशेष महत्त्व आहे. फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी लोक होलिकेचे दहन करून दुसऱ्या दिवशी रंगांचा सण उत्साहाने साजरा करतात. काही लोक होलिकेच्या राखेने होळी खेळतात. काही लोक, विशेषतः मुले, पाण्याने होळी खेळतात, परंतु होळीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे रंग. लोक एकमेकांना लाल, पिवळा, हिरवा, निळा आणि पांढरा असे चमकदार रंग लावून होळी साजरी करतात. रंगांचा हा सण भारत आणि नेपाळमध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. भारतीय, ते कुठेही राहतात, ते त्यांच्या स्वतःच्या परंपरेनुसार हा सण साजरा करतात. होळीचा हा सण वाईटावर चांगल्याचा आणि अधर्मावर नीतिमत्तेच्या विजयाचे प्रतीक मानला जातो. धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास होळीचे रंग हे प्रतिबिंबित करतात. होळीला रंग आणि गुलाल खेळण्याची इतर अनेक कारणे आहेत आणि त्यांचे फायदे देखील शास्त्रात सांगण्यात आलेले आहेत. होळी रंगांनी का खेळली जाते आणि वेगवेगळ्या रंगांचे महत्त्व काय आहे ते जाणून घ्या
पौराणिक श्रद्धेनुसार, भगवान श्रीकृष्ण लहान असताना गोऱ्या त्वचेच्या राधाला आपला काळे रंग आवडेल की नाही याची त्यांना काळजी वाटत होती. मग यशोदा मैय्या म्हणाली की राधाकडे जा आणि तिला तुझ्या चेहऱ्यावर कोणताही रंग लावायला सांग. हे ऐकून कान्हाजी राधा राणीकडे गेला आणि भगवान श्रीकृष्णाला रंग लावला. तेव्हापासून होळीला रंग आणि गुलाल लावण्याची परंपरा सुरू झाली असे मानले जाते. मथुरा आणि वृंदावनमधील लोककथा अशा कथा सांगतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, होलाष्टक ते होलिकादहनपर्यंतचा काळ अशुभ मानला जातो. असे मानले जाते की या काळात सर्व ग्रह अग्निमय अवस्थेत असतात. रंगांचा संबंध वेगवेगळ्या ग्रहांशी संबंधित आहे. रत्ने देखील वेगवेगळ्या रंगात येतात आणि त्यांच्या रंगानुसार वेगवेगळ्या ग्रहांचे प्रतिनिधित्व करतात. होळीला वेगवेगळे रंग वापरल्याने नकारात्मक ग्रहांचा प्रभाव आणि नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, ते सकारात्मक ऊर्जा वाढवते. हे रंग आपल्याला ऊर्जा आणि उत्साहाने भरतात असे मानले जाते. ते आरोग्याला देखील प्रोत्साहन देतात. रंगांचा सण हा होळीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे धुलिवंदनाच्या दिवशी साजरा केला जातो. तर काही ठिकाणी रंगपंचमीच्या दिवशी म्हणजे चैत्र महिन्याच्या पहिल्या दिवशी साजरा केला जातो.
दरम्यान, आजकाल रासायनिक रंगांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे, त्यामुळे ते फायदेशीर होण्याऐवजी नुकसान करू शकतात. शास्त्रज्ञांच्या मतांनुसार, केवळ नैसर्गिक रंगांचा वापर करावा जे सकारात्मकता वाढवतात.
ज्योतिषशास्त्रात, हिरवा रंग बुध ग्रहाशी संबंधित आहे. हा रंग वाढ, समृद्धी, संतुलन आणि शांतीचे प्रतीक आहे.
पिवळ्या रंगांचा संबंध गुरु ग्रहाशी आहे. पिवळा रंग ज्ञान, शुद्धता, ऊर्जा आणि आनंदाचे प्रतीक आहे. होळीला हा रंग वापरल्याने तुमच्या जीवनात सकारात्मकता येऊ शकते. याचा संबंध गुरू ग्रहाशी असल्याने गुरु ग्रहाचा शुभ प्रभाव वाढवतो.
ज्योतिषशास्त्रात, लाल रंग मंगळ ग्रहाशी संबंधित आहे. तो ऊर्जा, शक्ती आणि धैर्याचे प्रतीक मानला जातो.
गुलाबी रंगांचा संबंध शुक्र ग्रहाशी आहे. गुलाबी रंग प्रेम, कोमलता, शांती आणि आपुलकीचे प्रतीक मानला जातो.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, नारिंगी रंगाचा संबंध सूर्य ग्रहाशी आहे. तो ऊर्जा, उत्साह, आनंद आणि सर्जनशीलतेचे प्रतीक आहे.
निळा रंगांचा संबंध शनि ग्रहाशी आहे. निळा रंग स्थिरता, विश्वास, शांती आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होळी हा आनंद, एकता आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा सण आहे. होळी या दिवशी लोक एकमेकांवरील राग-मत्सर विसरून रंग लावतात. रंग हे प्रेम, आनंद आणि सामाजिक बंध दृढ करण्याचे प्रतीक मानले जातात.
Ans: होळीच्या आदल्या दिवशी होलिकादहन केला जातो. तो वाईट शक्तींच्या नाशाचे प्रतीक आहे. दुसऱ्या दिवशी रंग खेळून आनंदोत्सव साजरा केला जातो.
Ans: मान्यतेनुसार कृष्ण यांनी राधा आणि गोपिकांसोबत रंग खेळण्याची परंपरा सुरू केली. त्यामुळे प्रेम आणि उत्साहाचे प्रतीक म्हणून रंगांचा वापर केला जातो.