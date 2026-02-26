Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Holi 2026 Why Play With Colors And The Importance Of Playing With Colors

Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

होलिका दहन आणि त्यानंतरच्या रंगांच्या सणाला स्वतःचे असे विशेष महत्त्व आहे याचे मुख्य कारण म्हणजे होळी. होळीचा सण विविध रंगांनी खेळला जातो. ज्याला ज्योतिषशास्त्रात स्वतःचे असे महत्त्व आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते
  • वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व
  • रंगांचा ग्रहांशी काय आहे संबंध
 

हिंदू धर्मात होळी सणाला विशेष महत्त्व आहे. फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी लोक होलिकेचे दहन करून दुसऱ्या दिवशी रंगांचा सण उत्साहाने साजरा करतात. काही लोक होलिकेच्या राखेने होळी खेळतात. काही लोक, विशेषतः मुले, पाण्याने होळी खेळतात, परंतु होळीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे रंग. लोक एकमेकांना लाल, पिवळा, हिरवा, निळा आणि पांढरा असे चमकदार रंग लावून होळी साजरी करतात. रंगांचा हा सण भारत आणि नेपाळमध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. भारतीय, ते कुठेही राहतात, ते त्यांच्या स्वतःच्या परंपरेनुसार हा सण साजरा करतात. होळीचा हा सण वाईटावर चांगल्याचा आणि अधर्मावर नीतिमत्तेच्या विजयाचे प्रतीक मानला जातो. धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास होळीचे रंग हे प्रतिबिंबित करतात. होळीला रंग आणि गुलाल खेळण्याची इतर अनेक कारणे आहेत आणि त्यांचे फायदे देखील शास्त्रात सांगण्यात आलेले आहेत. होळी रंगांनी का खेळली जाते आणि वेगवेगळ्या रंगांचे महत्त्व काय आहे ते जाणून घ्या

होळीच्या सणाचा संबंध राधा कृष्णाशी आहे

पौराणिक श्रद्धेनुसार, भगवान श्रीकृष्ण लहान असताना गोऱ्या त्वचेच्या राधाला आपला काळे रंग आवडेल की नाही याची त्यांना काळजी वाटत होती. मग यशोदा मैय्या म्हणाली की राधाकडे जा आणि तिला तुझ्या चेहऱ्यावर कोणताही रंग लावायला सांग. हे ऐकून कान्हाजी राधा राणीकडे गेला आणि भगवान श्रीकृष्णाला रंग लावला. तेव्हापासून होळीला रंग आणि गुलाल लावण्याची परंपरा सुरू झाली असे मानले जाते. मथुरा आणि वृंदावनमधील लोककथा अशा कथा सांगतात.

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

होळीच्या रंगांचा ग्रहांशी संबंध

ज्योतिषशास्त्रानुसार, होलाष्टक ते होलिकादहनपर्यंतचा काळ अशुभ मानला जातो. असे मानले जाते की या काळात सर्व ग्रह अग्निमय अवस्थेत असतात. रंगांचा संबंध वेगवेगळ्या ग्रहांशी संबंधित आहे. रत्ने देखील वेगवेगळ्या रंगात येतात आणि त्यांच्या रंगानुसार वेगवेगळ्या ग्रहांचे प्रतिनिधित्व करतात. होळीला वेगवेगळे रंग वापरल्याने नकारात्मक ग्रहांचा प्रभाव आणि नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, ते सकारात्मक ऊर्जा वाढवते. हे रंग आपल्याला ऊर्जा आणि उत्साहाने भरतात असे मानले जाते. ते आरोग्याला देखील प्रोत्साहन देतात. रंगांचा सण हा होळीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे धुलिवंदनाच्या दिवशी साजरा केला जातो. तर काही ठिकाणी रंगपंचमीच्या दिवशी म्हणजे चैत्र महिन्याच्या पहिल्या दिवशी साजरा केला जातो.

दरम्यान, आजकाल रासायनिक रंगांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे, त्यामुळे ते फायदेशीर होण्याऐवजी नुकसान करू शकतात. शास्त्रज्ञांच्या मतांनुसार, केवळ नैसर्गिक रंगांचा वापर करावा जे सकारात्मकता वाढवतात.

Guruwar Vrat: 16 गुरुवारचे व्रत कोणी करावे? जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

गुलालाच्या वेगवेगळ्या रंगांचे महत्त्व

हिरवा रंग

ज्योतिषशास्त्रात, हिरवा रंग बुध ग्रहाशी संबंधित आहे. हा रंग वाढ, समृद्धी, संतुलन आणि शांतीचे प्रतीक आहे.

पिवळा रंग

पिवळ्या रंगांचा संबंध गुरु ग्रहाशी आहे. पिवळा रंग ज्ञान, शुद्धता, ऊर्जा आणि आनंदाचे प्रतीक आहे. होळीला हा रंग वापरल्याने तुमच्या जीवनात सकारात्मकता येऊ शकते. याचा संबंध गुरू ग्रहाशी असल्याने गुरु ग्रहाचा शुभ प्रभाव वाढवतो.

लाल रंग

ज्योतिषशास्त्रात, लाल रंग मंगळ ग्रहाशी संबंधित आहे. तो ऊर्जा, शक्ती आणि धैर्याचे प्रतीक मानला जातो.

गुलाबी रंग

गुलाबी रंगांचा संबंध शुक्र ग्रहाशी आहे. गुलाबी रंग प्रेम, कोमलता, शांती आणि आपुलकीचे प्रतीक मानला जातो.

नारंगी रंग

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नारिंगी रंगाचा संबंध सूर्य ग्रहाशी आहे. तो ऊर्जा, उत्साह, आनंद आणि सर्जनशीलतेचे प्रतीक आहे.

निळा रंग

निळा रंगांचा संबंध शनि ग्रहाशी आहे. निळा रंग स्थिरता, विश्वास, शांती आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: होळीला रंगांनी का खेळले जाते?

    Ans: होळी हा आनंद, एकता आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा सण आहे. होळी या दिवशी लोक एकमेकांवरील राग-मत्सर विसरून रंग लावतात. रंग हे प्रेम, आनंद आणि सामाजिक बंध दृढ करण्याचे प्रतीक मानले जातात.

  • Que: होलिका दहनाचा रंगांशी काय संबंध आहे?

    Ans: होळीच्या आदल्या दिवशी होलिकादहन केला जातो. तो वाईट शक्तींच्या नाशाचे प्रतीक आहे. दुसऱ्या दिवशी रंग खेळून आनंदोत्सव साजरा केला जातो.

  • Que: राधा-कृष्ण परंपरेचा होळीशी काय संबंध?

    Ans: मान्यतेनुसार कृष्ण यांनी राधा आणि गोपिकांसोबत रंग खेळण्याची परंपरा सुरू केली. त्यामुळे प्रेम आणि उत्साहाचे प्रतीक म्हणून रंगांचा वापर केला जातो.

Web Title: Holi 2026 why play with colors and the importance of playing with colors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guruwar Vrat: 16 गुरुवारचे व्रत कोणी करावे? जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम
1

Guruwar Vrat: 16 गुरुवारचे व्रत कोणी करावे? जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ
2

Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश
3

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

Feb 26, 2026 | 11:30 AM
पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहने अडवून प्रवाशांची लूटमार; फायनान्स कंपनीचे नाव सांगून…

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहने अडवून प्रवाशांची लूटमार; फायनान्स कंपनीचे नाव सांगून…

Feb 26, 2026 | 11:09 AM
Uttarakhand Crime: मातृत्वाला काळिमा! 22 दिवसांच्या नवजात मुलीची गळा दाबून हत्या; कारण काय?

Uttarakhand Crime: मातृत्वाला काळिमा! 22 दिवसांच्या नवजात मुलीची गळा दाबून हत्या; कारण काय?

Feb 26, 2026 | 11:05 AM
Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

Feb 26, 2026 | 11:04 AM
स्वातंत्र्यलढ्यात सशस्त्र क्रांतीचा ज्योत तेजवणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 26 फेब्रुवारीचा इतिहास

स्वातंत्र्यलढ्यात सशस्त्र क्रांतीचा ज्योत तेजवणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 26 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 26, 2026 | 10:55 AM
शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर

शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर

Feb 26, 2026 | 10:50 AM
India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

Feb 26, 2026 | 10:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM