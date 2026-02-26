Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Guruwar Vrat: 16 गुरुवारचे व्रत कोणी करावे? जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

हिंदू धर्मामध्ये गुरुवारी उपवास करणे खूप फायदेशीर मानले जाते. जीवनातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी अनेकजण 16 गुरुवारचे व्रत करतात. 16 गुरुवारचे व्रत कोणी करावे, जाणून घ्या

Updated On: Feb 26, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • गुरुवारचे व्रत कोणी करावे
  • 16 गुरुवारचे व्रत करण्याची पद्धत
  • गुरुवारचे व्रत करण्याचे नियम
 

हिंदू धर्मामध्ये गुरुवारचा दिवस भगवान विष्णू आणि बृहस्पती देव यांना समर्पित असतो. भगवान विष्णूंच्या सन्मानार्थ गुरुवारी उपवास पाळला जातो. त्यांची पूजा देखील विधींनी केली जाते. असे मानले जाते की, गुरुवारी उपवास केल्याने आणि भगवान विष्णूंची विधिपूर्वक पूजा केल्याने भक्तांच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात. गुरुवारी उपवास केल्याने भगवान विष्णू तसेच देवी लक्ष्मी यांचे आशीर्वाद मिळतात.

काहीजण दर गुरुवारी उपवास करतात. तर काहीजण १६ गुरुवारचा उपवास करतात. जर तुम्हीही गुरुवारचा उपवास करण्याचा विचार करत असाल तर गुरुवारचा उपवास कोणी करावा आणि त्याचे नियम काय आहेत ते जाणून घेऊया.

16 गुरुवारचा उपवास कोणी करावा

कोणीही, पुरुष असो वा महिला, गुरुवारचा उपवास करू शकतो. लग्न करू इच्छिणाऱ्या अविवाहित व्यक्तीदेखील गुरुवारचा उपवास करू शकतात. ज्या महिलांना मुले होऊ इच्छितात त्या गुरुवारी व्रत करू शकतात, परंतु १६ गुरुवारचे व्रत फक्त अशा महिला आणि पुरुषांनीच करावे ज्यांचे लग्न उशिरा होत आहे, कुंडलीत गुरु दोष आहे किंवा आर्थिक संकट आहे.

Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ

16 गुरुवारचे व्रत करणे का शुभ आहे

धार्मिक श्रद्धेनुसार, १६ गुरुवारी उपवास करणे शुभ असते. १६ गुरुवारी उपवास केल्यानंतर, १७ व्या गुरुवारी उद्यपान करावे. पर्यायीरित्या, गुरुवारचे उपवास १, ३, ५, ७ किंवा ९ वर्षे करता येतात. गुरुवारचे उपवास अनुराधा नक्षत्र आणि महिन्याच्या शुक्ल पक्षात सुरू करावेत. पौष महिन्यात गुरुवारचे उपवास सुरू करू नयेत.

गुरुवारी पूजा करण्याची पद्धत

गुरुवारी सकाळी सूर्योदयापूर्वी उठून स्नान करून पिवळे कपडे परिधान करावे. भगवान विष्णू आणि बृहस्पति देवाचे ध्यान करा आणि व्रत करण्याचा संकल्प करा. त्यानंतर, पूजेदरम्यान भगवान विष्णूला पिवळे कपडे, फुले, फळे, मिठाई इत्यादी अर्पण करा. उपवास करताना केळीच्या झाडाची पूजा करा आणि केळीच्या पानांचा वापर करा. पूजा करताना दिवा लावा आणि उपवासाची कथा म्हणा. भगवान विष्णू आणि बृहस्पति देवाची आरती करा.

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

गुरुवारच्या व्रताचे नियम

गुरुवारच्या उपवासात मिठाचा वापर करणे टाळा. केळी टाळा. काळे किंवा निळ्या रंगांचे कपडे घालू नका. संत, प्राणी आणि पक्ष्यांचा अपमान करू नका. शिवणकाम करू नका. पूजा साहित्य खरेदी करू नका. महिलांनी केस धुणे आणि नखे कापणे टाळावे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: 16 गुरुवारचे व्रत म्हणजे काय?

    Ans: 16 सलग गुरुवारी श्रद्धेने उपवास करून गुरू देव यांची पूजा करण्याला 16 गुरुवार व्रत म्हणतात. हे व्रत ज्ञान, विवाह, संतती आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी केले जाते.

  • Que: व्रताचे नियम काय आहेत?

    Ans: शक्यतो मीठ टाळावे, पिवळ्या रंगाला प्राधान्य द्यावे, खोटे बोलणे, वाद टाळणे, सतत 16 गुरुवार पूर्ण करणे, शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन करणे

  • Que: 16 गुरुवार व्रताचे फायदे काय मानले जातात?

    Ans: विवाह योग मजबूत होणे, आर्थिक स्थितीत सुधारणा, मानसिक शांतता, कुटुंबातील सौख्य वाढणे

Published On: Feb 26, 2026 | 10:00 AM

