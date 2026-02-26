Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Chandra Grahan 2026 People Of These Zodiac Signs Should Be Careful On The Day Of Lunar Eclipse

Chandra Grahan 2026: 3 मार्चला चंद्रग्रहण, कन्या आणि इतर राशीच्या लोकांच्या जीवनात होणार मोठे बदल

यावर्षी धुलिवंदनाच्या दिवशी चंद्रग्रहण आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. या दिवशी काही राशीच्या लोकांना आव्हानात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागेल. चंद्रग्रहणाच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या जीवनात बदल होणार जाणून घ्या

Updated On: Feb 26, 2026 | 12:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • 3 मार्च रोजी चंद्रग्रहण
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
  • या राशीच्या लोकांना जाणवणार परिणाम
 

यावर्षी धुलिवंदनाच्या दिवशी एक विशेष खगोलीय घटना घडणार आहे. मंगळवार, 3 मार्च रोजी दुपारी 3.20 ते 6.47 या वेळेत पूर्ण चंद्रग्रहण असणार आहे. हे ग्रहण आशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका आणि पॅसिफिक बेटांवर दिसेल. त्याचे परिणाम भारतातही जाणवतील, म्हणूनच सुतक काळ देखील पाळला जाईल. ज्योतिषशास्त्रात, चंद्रग्रहण मानसिक स्थिती, भावना आणि कौटुंबिक जीवनाशी जोडलेले आहे. त्यामुळे, या ग्रहणाचा सर्व राशींच्या लोकांवर शुभ आणि अशुभ परिणाम होऊ शकतो. या काळात काही राशींच्या लोकांना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कारण हा काळ आव्हानात्मक राहणार आहे. चंद्रग्रहणाच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या जीवनात बदल होणार जाणून घ्या

वृषभ रास

षभ राशीच्या लोकांनी या काळात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. चंद्रग्रहणाच्या परिणामांमुळे तुमच्या संयमाची आणि निर्णय क्षमतेची परीक्षा होऊ शकते. या काळात धार्मिक विधी किंवा धार्मिक तीर्थयात्रा टाळा, कारण यामुळे तुमच्या जीवनात नकारात्मकता वाढू शकते. तुम्ही प्रत्येक समस्येवर स्वतःहून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न कराल, जो केवळ संयमाच्या मदतीने साध्य होईल. परंतु परिस्थिती लगेच अनुकूल होणार नाही. कामात अडथळे येऊ शकतात किंवा योजनांमध्ये विलंब होऊ शकतो.

Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांनी चंद्रग्रहणाच्या दिवशी नवीन उपक्रम टाळावेत. कामाच्या ठिकाणी विशेष काळजी घ्यावी लागेल. वरिष्ठांशी संतुलित आणि सभ्य वर्तन ठेवा. या काळात तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासातील रस कमी होऊ शकतो. एखादी छोटीशी समस्यादेखील मोठ्या समस्येत रूपांतरित होऊ शकते. तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा, अन्यथा तुम्ही मोठ्या वादात अडकू शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

Guruwar Vrat: 16 गुरुवारचे व्रत कोणी करावे? जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ कठीण असणार आहे. तुम्हाला कामासाठी खूप धावपळ करावी लागू शकते. या काळात तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढतील. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही तुमच्या आरोग्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. चंद्रग्रहणाच्या वेळी आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. चांगले संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांशी चांगला संवाद ठेवा. वाईट संगतीमुळे भविष्यात समस्या निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चंद्रग्रहण म्हणजे काय?

    Ans: चंद्रग्रहण तेव्हा होते जेव्हा पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र यांच्या मध्ये येते आणि पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते. ज्योतिषशास्त्रात याचा मानसिक आणि भावनिक परिणाम मानला जातो.

  • Que: कन्या राशीवर काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: करिअरमध्ये नवीन संधी, जुन्या समस्यांचे निराकरण, आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज, महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावधगिरी

  • Que: चंद्रग्रहणाचा मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो का?

    Ans: चंद्र मनाचा कारक मानला जातो. त्यामुळे भावनिक अस्थिरता, ताण किंवा चिडचिड वाढू शकते.

Published On: Feb 26, 2026 | 12:40 PM

पुढे वाचा
पुढे बघा
