NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

New Zealand vs Sri Lanka : न्यूझीलंड विरूद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सुपर 8 चा सामना खेळवण्यात आला. यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने सामना एकतर्फी जिंकला आणि सेमीफायनलचे स्थान जवळजवळ पक्के केले आहे. तर श्रीलंकेचा हा सुपर 8 चा दुसरा पराभव होता. यासह श्रीलंकेचा संघ सेमीफायनलमधून बाहेर झाला आहे. मिशेल सँटनरच्या कर्णधारपदाच्या खेळीनंतर, रचिन रवींद्रच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे, न्यूझीलंडने सुपर-८ सामन्यात श्रीलंकेचा ६१ धावांनी पराभव केला आणि त्यांना सेमीफायनलच्या शर्यतीतून बाहेर काढले.
दुसरीकडे, किवी संघ सेमीफायनलच्या शर्यतीत कायम आहे. सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, टॉस गमावून प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडने २० षटकांत ७ गडी गमावून १६८ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेचा संघ २० षटकांत ८ गडी गमावून फक्त १०७ धावा करू शकला. न्यूझीलंडने सुपर ८ मध्ये दोन सामने खेळले आहेत आणि त्यांचे तीन गुण आहेत. यापूर्वी न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, ज्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला होता. आता, शुक्रवारी, मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखालील संघ इंग्लंडशी सामना करेल.
Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’
न्यूझीलंडच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. किवी संघाची धावसंख्या 6 बाद 84 अशी झाली. त्यानंतर कर्णधार मिशेल सँटनरने सावरले आणि शेवटी काही मोठे फटके मारले. त्याने 26 चेंडूत 47 धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन चौकार आणि चार षटकार मारले. कोल मॅककॉन्चीनेही त्याला साथ दिली आणि नाबाद 31 धावा केल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत रचिन रवींद्रने 22 चेंडूत 32 धावांचे योगदान दिले. फिन अॅलन (23) आणि ग्लेन फिलिप्स (18) यांनी दुहेरी आकडा गाठला. दुष्मंथा चामीरा आणि महेश थिकेशनाने प्रत्येकी तीन बळी घेतले.
New Zealand rise to the occasion in Colombo to keep their #T20WorldCup 2026 semi-final hopes alive 💪 📝: https://t.co/hMg2rAXfsc pic.twitter.com/cUmI1Uca22 — ICC (@ICC) February 25, 2026
१६९ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेने किवी गोलंदाजांसमोर हार पत्करली. मॅट हेन्रीने पहिल्याच चेंडूवर पथुम निस्सांकाला बाद केले. त्यानंतर संघाने सतत विकेट्स गमावल्या आणि कोणताही फलंदाज मोठा डाव खेळू शकला नाही. कामिंदू मेंडिसने २३ चेंडूत ३१ धावा केल्या. रचिन रवींद्रने किफायतशीर गोलंदाजी करत ४ षटकांत २७ धावा देत ४ बळी घेतले.