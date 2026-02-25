Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vyatipat Yog: सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग, होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

ज्योतिषशास्त्रात, व्यतिपात योग अत्यंत अशुभ आणि विनाशकारी मानला जातो. हा योग होळीच्या दिवशी दुपारी तयार होणार आहे. व्यतिपात योगात कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- istock

  • सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग
  • होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
  • व्यतिपात योग कधी तयार होत आहे
 

ज्योतिषशास्त्रात व्यतिपात योग हा अतिशय संवेदनशील आणि शक्तिशाली काळ मानला जातो. सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये १८०° अंतर असताना हा योग तयार होतो. याचा अर्थ ते एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध राशींमध्ये स्थित आहेत. या काळात ग्रहांची ऊर्जा खूप तीव्र होते. पंचांगानुसार, यावेळी सूर्य आणि चंद्र शनिवार, 5 मार्च रोजी दुपारी 3.5 वाजता व्यतिपात योग बनवत आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या अशुभ योगाच्या प्रभावामुळे काही राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे. अन्यथा पैशाचे नुकसान, आरोग्याचे नुकसान, नातेसंबंधांमध्ये विभक्ती, अपघात इत्यादी शक्यता आहेत. कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे, जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

सिंह रास

सिंह राशींच्या लोकांसाठी हा काळ तणावपूर्ण राहील. कामावर अचानक दबाव वाढू शकतो. वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या छोट्याश्या चुकीमुळे तुम्हाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. आर्थिक बाबींमध्ये जोखीम घेणे योग्य नाही. गुंतवणूक पुढे ढकला. जुन्या व्यवहारांबाबत वाद निर्माण होऊ शकतात. अहंकारामुळे कुटुंबात संघर्ष होऊ शकतो. या काळात जोडीदारासोबतचे गैरसमज वाढू शकतात. आरोग्याबाबत डोकेदुखी, डोळ्यांची जळजळ किंवा थकवा ही चिंताजनक बाब असू शकते. गाडी चालवताना काळजी घ्या.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी व्यतिपात योग समस्या निर्माण करणारा ठरू शकतो. चिडचिडेपणा वाढू शकतो. जवळच्या व्यक्तीशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांमध्ये अंतर येण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी छुपे प्रतिस्पर्धी सक्रिय होऊ शकतात. तुमच्या योजनांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जर तुम्ही बेफिकीरपणे खर्च केला तर. आरोग्याबाबत, पोटाच्या समस्या किंवा रक्तदाबावर परिणाम होऊ शकतो. या काळात प्रवास करताना काळजी घ्यावी. कोणत्याही संघर्षापासून दूर राहणे चांगले.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांना या काळात मानसिक ताण आणि अस्थिरतेचा सामना करावा लागू शकतो. कामातील एकाग्रता कमी होऊ शकते. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करा. मित्र किंवा सहकाऱ्यांसोबत गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. अचानक आर्थिक खर्च वाढू शकतो. कर्ज देण्याचे टाळा. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या आरोग्याबद्दल चिंता असू शकते. झोपेचा अभाव आणि चिंता वाढू शकते. जुन्या समस्येमुळे पुन्हा ताण येऊ शकतो. कोणतेही वाहन किंवा यंत्रसामग्री काळजीपूर्वक हाताळा. शांत मन ठेवा आणि वादग्रस्त परिस्थिती टाळा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: व्यतिपात योग म्हणजे काय?

    Ans: व्यतिपात योग हा वैदिक ज्योतिषातील एक विशेष योग मानला जातो. सूर्य आणि चंद्र विशिष्ट अंशांमध्ये परस्पर विरोधी स्थितीत आले की हा योग तयार होतो. काही मतांनुसार हा योग अस्थिरता, मानसिक ताण किंवा अनपेक्षित घडामोडी दर्शवू शकतो.

  • Que: होळीनंतर या योगाचा प्रभाव का जाणवतो

    Ans: होळीचा सण फाल्गुन महिन्यात साजरा केला जातो. फाल्गुन पौर्णिमेनंतर ग्रहस्थितीत होणारे बदल काही राशींवर जास्त परिणाम करू शकतात. त्यामुळे या काळात घेतलेले निर्णय विचारपूर्वक घेणे आवश्यक मानले जाते

  • Que: व्यतिपात योगामध्ये कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: व्यतिपात योगामध्ये सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

