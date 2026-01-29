Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आता पुन्हा मोठा विमान अपघात! लँडिंगच्या काही मिनिटं आधीच खेळ संपला; १५ जागीच ठार

Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यामंत्री अजित पवार आणि त्यांच्यासह इतर ५ जणांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे. या घटनेला काही तासच झाले असताना दुसरीकरडे बुधवारी संध्याकाळीच आणखी एक मोठा विमान अपघात झाला.

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:48 AM
colombia plane crash

व्हेनेझुएलाच्या सीमेजवळ कोलंबियाच्या विमानाचा भीषण अपघात (फोटो सौजन्य: @theinformant_x)

  • व्हेनेझुएलाच्या सीमेजवळ कोलंबियाच्या विमानाचा भीषण अपघात
  • एका खासदारासह १५ जण जागीच ठार
  • लँडिगच्या काही मिनटं आधी विमानाचा ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क तुटला अन्…
Colombia Plane Crash near Venexzuela : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या विमानाचा बुधवारी (२८ जानेवारी २०२६ ) भीषण अपघातात झाला. या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह आणखी ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेला २४ तासही उलटले नसताना दुसरीकडे आणखी एक भीषण अपघात झाला आहे. कोलंबियाचे विमानाचा व्हेनेझुएलाच्या (Venezuela) सीमेजवळ भीषण अपघात झाला असून यामध्ये एका खासदारासह १५ जण जागीच ठार झाले आहे. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Ajit Pawar Plane Crash : तो एक क्षण अन् उडाला आगीचा भडका…; अजित पवारांच्या अपघाताचा CCTV फुटेज, VIDEO VIRAL

लँडिगच्या काही मिनिटं आधी संपला खेळ

बुधवारी (२८ जानेवारी २०२६) संध्याकाळी ५ च्या सुमारास कोलंबियाचे ट्विन-प्रोपेलर विमान कोसळले (Plane Crash). यामध्ये कोलंबियाच्या एका खासदारांसह १५ जण जागीच ठार झाले आहे. या विमानाने कुकुटा येथून उड्डाणे केले होते आणि ओकाना विमानतळावर उतरणार होते. परंतु लँडिगच्या काही मिनिटं आधीच विमानाचा हवाई वाहतूक नियंत्रणाशी संपर्क तुटला आणि भयंकर अपघात झाला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान अँडीज पर्वतरांगांच्या सीमेजवळ घनदाट जंगलात, खडकाळ भागात कोसळले. सध्या या अपघाताचे कारण अस्पष्ट असून घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. हे विमान कोलंबियाची सरकारी कंपनी सतेनाचे होते. ट्विन-इंजिन, दोन प्रोपेलर असलेल्या अशा विमानाचा वापर कमी अंतराच्या प्रादेशिक उड्डाणांसाठी केला जातो. मिळालेल्या या विमानात एकूण १३ प्रवासी आणि २ क्रू मेबंर्स होते. या सर्वांचा अपघातात दुर्दैवी अंत झाला आहे. विमान अपघातानंतर बचाव पथके घटनास्थळी दाखली झाले आहेत. सध्या सरकारने शोध आणि बचाव कार्य सुरु केले आहे. यासाठी एक हवाई दल तैनात करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत ७ मृतदेह सापडले

कोलंबियाच्या उत्तर सँटेंडर राज्याचे गव्हर्नर विल्यम विलामिझार यांनी या घटनेवर दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सात जणांचे मृतदेह सापजले आहे. यामध्ये ३६ वर्षीय संसद सदस्य डायोजेनेस क्विटेरो आणि उमेदवार कार्लोस साल्सोडो यांचाही मृत्यू झाला आहे. यावर कोलंबियाच्या डाव्या विचारसरणीचे राष्ट्रापति गुस्तावो पेट्रो यांनी शोक व्यक्त केला आहे. तसेच कुटुंबीयाप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.


Plane Crash : संजय गांधी ते अजित पवार…. आतापर्यंत ‘या’ राजकीय नेत्यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी अंत

Frequently Asked Questions

  • Que: कोलंबियाच्या विमानाचा अपघात कुठे आणि कधी झाला आहे?

    Ans: बुधवारी (२८ जानेवारी २०२६) संध्याकाळी ५ च्या सुमारास व्हेनेझुएलाच्या सीमेजवळ कोलंबियाचे ट्विन-प्रोपेलर विमान कोसळले आहे.

  • Que: कोलंबियाच्या विमानात अपघातात किती जीवितहानी झाली ?

    Ans: कोलंबियाच्या विमानात अपघातात १५ जण जागीच ठार झाल आहे.

Published On: Jan 29, 2026 | 09:01 AM

