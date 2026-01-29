आता पुन्हा मोठा विमान अपघात! लँडिंगच्या काही मिनिटं आधीच खेळ संपला; १५ जागीच ठार

Ajit Pawar Plane Crash : तो एक क्षण अन् उडाला आगीचा भडका…; अजित पवारांच्या अपघाताचा CCTV फुटेज, VIDEO VIRAL
बुधवारी (२८ जानेवारी २०२६) संध्याकाळी ५ च्या सुमारास कोलंबियाचे ट्विन-प्रोपेलर विमान कोसळले (Plane Crash). यामध्ये कोलंबियाच्या एका खासदारांसह १५ जण जागीच ठार झाले आहे. या विमानाने कुकुटा येथून उड्डाणे केले होते आणि ओकाना विमानतळावर उतरणार होते. परंतु लँडिगच्या काही मिनिटं आधीच विमानाचा हवाई वाहतूक नियंत्रणाशी संपर्क तुटला आणि भयंकर अपघात झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान अँडीज पर्वतरांगांच्या सीमेजवळ घनदाट जंगलात, खडकाळ भागात कोसळले. सध्या या अपघाताचे कारण अस्पष्ट असून घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. हे विमान कोलंबियाची सरकारी कंपनी सतेनाचे होते. ट्विन-इंजिन, दोन प्रोपेलर असलेल्या अशा विमानाचा वापर कमी अंतराच्या प्रादेशिक उड्डाणांसाठी केला जातो. मिळालेल्या या विमानात एकूण १३ प्रवासी आणि २ क्रू मेबंर्स होते. या सर्वांचा अपघातात दुर्दैवी अंत झाला आहे. विमान अपघातानंतर बचाव पथके घटनास्थळी दाखली झाले आहेत. सध्या सरकारने शोध आणि बचाव कार्य सुरु केले आहे. यासाठी एक हवाई दल तैनात करण्यात आले आहे.
कोलंबियाच्या उत्तर सँटेंडर राज्याचे गव्हर्नर विल्यम विलामिझार यांनी या घटनेवर दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सात जणांचे मृतदेह सापजले आहे. यामध्ये ३६ वर्षीय संसद सदस्य डायोजेनेस क्विटेरो आणि उमेदवार कार्लोस साल्सोडो यांचाही मृत्यू झाला आहे. यावर कोलंबियाच्या डाव्या विचारसरणीचे राष्ट्रापति गुस्तावो पेट्रो यांनी शोक व्यक्त केला आहे. तसेच कुटुंबीयाप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
Ans: बुधवारी (२८ जानेवारी २०२६) संध्याकाळी ५ च्या सुमारास व्हेनेझुएलाच्या सीमेजवळ कोलंबियाचे ट्विन-प्रोपेलर विमान कोसळले आहे.
Ans: कोलंबियाच्या विमानात अपघातात १५ जण जागीच ठार झाल आहे.