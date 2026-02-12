Zodiac Sign: वरिष्ठ योगामुळे मेष आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज गुरुवार, 12 फेब्रुवारीचा दिवस. शुक्र, कुंभ राशीत बुधासोबत युती करत असल्याने लक्ष्मी नारायण योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र ज्येष्ठा नंतर मूळ नक्षत्रातून वृश्चिक राशीतून धनु राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्र आणि गुरु एकमेकांसोबत समसप्तकात असतील आणि गुरु राशीत असल्याने चंद्र गजकेसरी योग तयार करेल. हा एक अतिशय शुभ योग तयार करेल. सूर्य आणि मंगळ चंद्रापासून दुसऱ्या घरात असल्याने सुनफ योग तयार करेल. चंद्र सूर्यापासून बाराव्या घरात असल्याने वरिष्ठ योग देखील तयार होणार आहे. वरिष्ठ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. सरकारी कामात तुम्हाला यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमचे वरिष्ठ तुमच्यावर कामाच्या ठिकाणी काही नवीन जबाबदाऱ्या सोपवू शकतात. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात चांगली कामगिरी करतील.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्तम राहील. तुमच्यावरील प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुमच्या संवाद कौशल्याचा आणि प्रतिभेचा तुम्हाला फायदा होईल. काही महत्त्वाचे काम पूर्ण होऊ शकते. सामाजिक क्षेत्रातील लोकांकडून तुम्हाला सहकार्य आणि पाठिंबा मिळेल. तुमच्या कामात आणि करिअरमध्ये काही सकारात्मक बदल होऊ शकतात. वैवाहिक जीवन चांगले राहील आणि नातेसंबंध चांगले राहील.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या कोणत्याही सततच्या चिंता किंवा चिंता देखील दूर होतील. नशिबाची तुम्हाला चांगली साथ मिळेल. तुमचे वरिष्ठ आणि सहकारी तुमच्या समर्पणाने आणि कठोर परिश्रमाने प्रभावित होतील. तुम्हाला कामासाठी प्रवास करण्याची संधी देखील मिळू शकते. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित फायदा होईल. शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी करतील. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्ही कठीण कामेही सहजतेने पूर्ण करू शकाल. तुम्हाला मित्र आणि शेजाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या गोड बोलण्याचा आणि व्यवहारचातुर्याचाही तुम्हाला फायदा होईल. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे यश तुम्हाला आनंद देईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे प्रतिस्पर्धी तुमच्या शहाणपणाने आणि निर्णायकतेने आश्चर्यचकित होतील आणि शांत राहतील. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील.
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला गुंतवणूक करण्याची चांगली संधी मिळेल. तुमची काही प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात, विशेषतः सरकारी क्षेत्रात अडकलेली कामे. तुम्ही तुमच्या कामामध्ये प्रगती कराल. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल, तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला एखाद्या अनोळखी व्यक्तीकडून मदत देखील मिळू शकते, ज्यामुळे तुमच्या कोणत्याही चिंता दूर होण्यास मदत होईल. पूर्वीचे काम आणि गुंतवणूक तुम्हाला नफा मिळवून देतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)