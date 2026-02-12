Maharashtra Politics : एकनाथ खडसेंनी थेट पोलिसांना धमकावलं? गृहमंत्र्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्यावरुन गुन्हा दाखल

जळगावमधील सावदा परिसरात वाळू आणि इतर गौण खनिजांची अवैध वाहतूक सुरु होती. याबाबत स्थानिकांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. या ठिकाणी अैवध वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांना मिळाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी काही वाहने पकडली होती. या कारवाईत काही निष्पाप लोकांना त्रास दिला जात असल्याचा दावा करत एकनाथ खडसे आक्रमक झाले होते. आपल्या कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकल्यानंतर खडसे थेट सावदा पोलीस स्टेशन गाठले आणि तिथे आक्रमक भूमिका घेतली.
माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी कार्यकर्त्यांसाठी पोलीस स्टेशनमध्ये वाद घातला. मीडिया रिपोर्टनुसार, पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR मध्ये याबाबत प्रमुख बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस निरीक्षकांशी बोलताना खडसेंनी अरेरावीची भाषा वापरली आणि त्यांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच यावेळी संवादाच्या ओघात खडसेंनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह आणि अत्यंत खालच्या पातळीवरची विधाने केली असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विद्यमान गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केले. ते म्हणाले की, तुमचे गृहमंत्री काय करतात ते मला माहित आहे, अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. तसेच पोलीस ठाण्यात गर्दी जमवून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा आणि त्यांना शासकीय काम करण्यापासून रोखल्याचा आणि सरकारी कामात अडथळा आरोप लावण्यात आला आहे. एकनाथ खडसेंवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी नोकराला धमकावणे, सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे आणि मानहानीकारक वक्तव्ये करणे या कलमांचा समावेश आहे.