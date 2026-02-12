Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कागदासारखा दिसणारा पण डिजिटल काम करणारा सॅमसंगचा नवा ई-पेपर डिस्प्ले लाँच

Samsung E-paper Display : सुप्रसिद्ध टेक कंपनी सॅमसंगने नुकताच आपला ई-पेपर डिस्प्ले बाजारात लाँच केला आहे. याचा वापर करून आता तुम्ही पारंपारिक कागदाच्या जागी वीजेशिवाय चालणाऱ्या डिजिटल स्क्रीनचा वापर करू शकता

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:00 PM
(फोटो सौजन्य: Samsung Newsroom)

  • सॅमसंग कंपनीने नुकताच बाजारात डिजिटल उपकरणासारखा काम करणारा ई-पेपर डिस्प्ले सादर केला आहे.
  • हा दिसायला सामान्य कागदासारखा असला तरी यात अनेक डिजिटल फीचर्स देण्यात आले आहेत.
  • चला याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
सॅमसंगने त्यांचा नवीन सॅमसंग ई-पेपर डिस्प्ले लाँच केला आहे. हा डिस्प्ले कागदासारखा दिसतो पण डिजिटल उपकरणासारखा काम करतो. त्याचे मटेरियल देखील कागदासारखेच खूप पातळ आहे. हे डिजिटल साइनेजचे एक रूप आहे जे कागदाऐवजी वापरले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की तुम्ही आता पारंपारिक कागदाच्या जागी वीजेशिवाय चालणाऱ्या डिजिटल स्क्रीनचा वापर करू शकता. ही कागदी पातळ स्क्रीन अल्ट्रा-लो-पॉवर तंत्रज्ञानासह फायटोप्लॅक्टनपासून बनवलेल्या बायो-रेझिनपासून बनवलेल्या कोटिंगला एकत्र करते. कंपनीचा दावा आहे की अशा मटेरियलचा वापर करणारा हा पहिलाच डिसले आहे.

Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

डिजिटल इंक तंत्रज्ञानाचा वापर

ही स्क्रीन A4 कागदाच्हारखी दिसते, त्याचा आकार १३ इंच आहे आ त्याचा आस्पेक्ट रेशो ४३ आहे. त्याचे वजन फकत ०.९ किलो आहे आणि जाडी अंदाजे १८ मिमी आहे. ती अल्ट्रा-लो पाँवर तंत्रज्ञानावर चालते त्याचा वीज वापर इतका कमी आहे की त्याला वीज पुरवठधाची आवश्यकता नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ते कागदासारखे भितीवर विकटवा आणि लियेच ठेवा, ते वीजेशिवाय काम करत राहील, फरक एवढाच आहे क कागदाऐवजी, भिंतीवर एक डिजिटल डिव्हाइस बसवले जाईल, ज्याचा वापर कोणत्याही इछित जाहिराती प्रदर्शित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कैफे इत्यादीमध्ये वापरण्यासाठी उपयुक आहे. कंपनीचे नवीन मॉडेल, EM13DX, त्याच्या ई-पेपर लाइनअपच विस्तार करते. हे छापील पोस्टर्स आणि कागदाच्या चिन्हांसाठी एक नवीन पर्याय आहे, ते डिजिटल इक तंत्रज्ञानाचा वापर करते.

AI ची एंट्री बदलणार म्युझिकचा गेम! YouTube घेऊन आलाय कमाल फीचर, क्षणातच तयार होईल तुमच्या आवडत्या गाण्यांची प्लेलिस्ट

त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्थिर सामग्री। न बदलावरी सामग्री प्रदर्शित करताना, त्याचा वीज वापर शून्य असती, है विशेषतः अशा ठिकाणी उपयुक्त ठरू शकते जिये माहिती स्थापित केल्यानंतर ती अपडेट करण्याची आवश्यकता नसते. उदाहरणार्थ, कैफे मेनू ऑफिस साइनबोर्ड, रेस्टॉरंट ऑफर किया शॉप काउंटर, या ई-पेपर डिसप्लेचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे जर तुम्हाला डिजिटल स्वरूपात माहिती प्रदर्शित करायची असेल तर तुम्हाला एलईडी टीव्ही किया मॉनिटर सारखी मंठी डिजिटल स्क्रीन बसवण्याची आवश्यकता नाही. ते कायदाइतके हलके आहे आणि कुठेही टेवता येते, हे वीज वापर न करता कमी किमतीचा डिजिटल साइनेज पर्याय प्रदान करते. है कागदी साइनेज बनवण्याचा आवर्ती सखर्च देखील पाख्यते, एकदा स्थापित केल्यानतर, तुम्ही ते तुम्हाला हवे तितक्या वेळा बदलू शकता.

Published On: Feb 12, 2026 | 01:00 PM

