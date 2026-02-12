Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शिवसेनेच्या अनिकेत जावळकर यांनी घेतली अमित शहांची भेट; शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक दिले भेट

युवासेना राज्य समन्वयक (शिंदे गट) व पुण्यातील वारजेतील शिवभक्त प्रतिष्ठानचे संस्थापक अनिकेत जावळकर यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली.

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:12 PM
शिवसेनेच्या अनिकेत जावळकर यांनी घेतली अमित शहांची भेट; शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक दिले भेट

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

नवी दिल्ली : युवासेना राज्य समन्वयक (शिंदे गट) व पुण्यातील वारजेतील शिवभक्त प्रतिष्ठानचे संस्थापक अनिकेत जावळकर यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमवेत खासदार निलेश लंके उपस्थित होते. जावळकर यांनी शहा यांना शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक नवी दिल्लीत भेट दिले. शिवाजी महाराज व संभाजी महाराज हे आपल्या सर्वांचे आदर्श व्यक्तिमत्वे आहेत. आजच आपण छत्रपती संभाजी महाराजांचे छावा हे पुस्तक वाचले असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, अशी माहिती जावळकर यांनी दिली.

 

जावळकर यांनी अमित शहा यांच्याशी १० मिनिटे चर्चा झाली. यावेळी महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने युवक राजकारणात येत असल्याचे अमित शहा यांनी नमूद केले. राजकारणात तरुणांचा सहभाग वाढल्यावर लोकशाही अजून बळकट होईल असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला, अशी माहिती जावळकर यांनी दिली.

जावळकर म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी भेट अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात झाली. त्यांच्या ऑफिसमधील वातावरण अतिशय भारदस्त, सुरक्षा व्यवस्था चोख हे पाहून आपण आधीच भारावून गेलो होतो. त्यात अमित शहा यांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात संवाद साधला. त्यांच्या दहा मिनिटांच्या भेटीपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त वेळ आपणच बोलत होतो. तुम्ही नावापुढे शिवभक्त लावता मग तुम्ही भगवान शंकर शंकराचे भक्त आहात का? असा सवाल शहा यांनी विचारला यावर आपण छत्रपतींचे शिवभक्त असल्याचे मी सांगितले. एकूणच ही भेट आपल्या जीवनातील एक संस्मरणीय क्षण असल्याचे मत अनिकेत जावळकर यांनी व्यक्त केले. या भेटीवेळी खासदार लंके यांनी अहिल्यानगर मधील तसेच गृह विभागाशी संबंधित मुद्यावर शहा यांच्याशी चर्चा केली.

हे सुद्धा वाचा : स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

Published On: Feb 12, 2026 | 01:12 PM

