शिवसेनेच्या अनिकेत जावळकर यांनी घेतली अमित शहांची भेट; शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक दिले भेट

जावळकर यांनी अमित शहा यांच्याशी १० मिनिटे चर्चा झाली. यावेळी महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने युवक राजकारणात येत असल्याचे अमित शहा यांनी नमूद केले. राजकारणात तरुणांचा सहभाग वाढल्यावर लोकशाही अजून बळकट होईल असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला, अशी माहिती जावळकर यांनी दिली.
जावळकर म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी भेट अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात झाली. त्यांच्या ऑफिसमधील वातावरण अतिशय भारदस्त, सुरक्षा व्यवस्था चोख हे पाहून आपण आधीच भारावून गेलो होतो. त्यात अमित शहा यांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात संवाद साधला. त्यांच्या दहा मिनिटांच्या भेटीपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त वेळ आपणच बोलत होतो. तुम्ही नावापुढे शिवभक्त लावता मग तुम्ही भगवान शंकर शंकराचे भक्त आहात का? असा सवाल शहा यांनी विचारला यावर आपण छत्रपतींचे शिवभक्त असल्याचे मी सांगितले. एकूणच ही भेट आपल्या जीवनातील एक संस्मरणीय क्षण असल्याचे मत अनिकेत जावळकर यांनी व्यक्त केले. या भेटीवेळी खासदार लंके यांनी अहिल्यानगर मधील तसेच गृह विभागाशी संबंधित मुद्यावर शहा यांच्याशी चर्चा केली.
