Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • New Labour Law Of Maharashtra 48 Hours Work And 3 Days Paid Leave State Government News In Marathi

Labour Code : ’48 तास काम करा अन् 3 दिवस सुट्टी घ्या…’, राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Maharashtra Labour Code : राज्य सरकार एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून कामगारांना 48 तास काम करायचे आहे आणि पुढते दिवस त्यांना भरपगारी सुट्टी मिळणार आहे. कामाचे तास कामगार आणि मालकाच्या संमतीने निश्चित केले,

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:06 PM
राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Follow Us:
Follow Us:
  • 48 तास काम करा अन् 3 दिवस सुट्टी घ्या
  • राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
  • कामाचे तास कामगार आणि मालकाच्या संमतीने निश्चित
Maharashtra Labour Code : इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान सारख्या विकसित देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या ‘४८ तास काम करा आणि 3 दिवस सुट्टी’ या समान पद्धतीचा वापर करून राज्य सरकार नवीन कामगार संहिता लागू करण्याच्या तयारीत आहे. जर कामगारांनी तीन-चार दिवसांत ४८ तास काम केले तर त्यांना पुढील चार किंवा तीन दिवसांसाठी भरपगारी रजा मिळेल. कामाचे तास कामगार आणि मालकाच्या संमतीने निश्चित केले जातील. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांमध्ये सुधारणा करून कामगार विभाग स्वतः संहिता लागू करेल.

देशात दिवसाचे आठ तास आणि आठवड्यातून ४८ तास काम करण्याची मर्यादा आहे. कामाची प्रतिष्ठा दररोज १२ तासांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे ती लागू करण्यात आली नाही. राज्य सरकारने आठवड्यातून ४८ तासांच्या आत किंवा केंद्र सरकारच्या नवीन संहितेनुसार अशा सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेतन संहितेत सुधारणा करताना कामगार विभागाने कामगारांना निश्चित वेतन न दिल्यास ५०,००० रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. शिक्षा झाल्यास मालकाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसणार असल्याने शिक्षेची तरतूद रद्द करून त्याऐवजी दंड वाढविण्यात आला आहे.

Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी

सामाजिक संहितेनुसार, महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची संधी दिली जाते. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची व्यवस्था मालकाला करावी लागणार. पौष्टिक अन्न उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांमधील कामगारांना जास्त तास काम करायला लावण्याचा खर्च येत असल्याने त्यांना दुप्पट बोनस देणे प्रतिबंधात्मक ठरेल.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी २९ प्रकारचे कामगार कायदे रद्द केले आणि नोव्हेंबरमध्ये फक्त चार कायद्यांद्वारे देशभरात नवीन कामगार संहिता लागू केली. नियमांनुसार राज्ये समान कामगार संहिता लागू करणार नाहीत. पूर्वी, कारखाना बंद करण्याची (लॉकआउट) मर्यादा १०० कामगार होती. ती मर्यादा वाढवली जाईल. जर एखादा कामगार धोकादायक आस्थापनेत काम करत असेल तर त्याला विमा संरक्षण द्यावे लागेल. औद्योगिक संहितेअंतर्गत, कामगार कंत्राटदारांना मालक मानले जाईल. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या संहितेत अशा सुधारणा करेल. या सुधारणा झाल्यानंतर ४० दिवसांच्या आत कामगारांच्या कृती आणि माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर, दोन्ही विधानसभांच्या मंजुरीनंतर कामगार विभाग राज्यात केंद्र सरकारच्या संहितेला समांतर चार कायदे संहिता लागू करेल.

आठवड्यातून ४८ तास काम आणि ३ दिवस सुट्टी

देशात दिवसाचे आठ दिवस आणि आठवड्यातून ४८ तास काम करण्याची मर्यादा आहे. सरकारने कामाचे तास १२ तासांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. कामगार संघटनेने त्याला विरोध केला आहे. सरकारने आठवड्यातून ४८ तास काम करून नवीन केंद्र सरकारच्या संहितेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, कामगार विभागाने वेतन संहितेत सुधारणा केली आहे. कामगारांना निश्चित वेतन न दिल्यास ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. नवीन नियमांनुसार, महिलांना रात्री काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पालकांच्या संगोपनाची व्यवस्था करावी लागेल. पौष्टिक अन्न उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जास्त तास काम करणाऱ्या कामगारांना दुप्पट बोनस देणे बंधनकारक ठरेल.

राज्यात किडनी रुग्णांना दिलासा! डायलिसीसच्या सोयीमुळे रुग्णांना स्थानिक पातळीवर उपचाराची मिळणार सुविधा

Web Title: New labour law of maharashtra 48 hours work and 3 days paid leave state government news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी
1

Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर भर, मुख्यमंत्र्यांची माधवानी समूहाला भेट
2

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर भर, मुख्यमंत्र्यांची माधवानी समूहाला भेट

महाराष्ट्र शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक! शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ‘एआयएफ’ संस्था
3

महाराष्ट्र शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक! शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ‘एआयएफ’ संस्था

Shrikant Shinde : “आधी स्वत:चे घर सांभाळा मग देशाचा विचार करा..”, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची राहुल गांधींवर घणाघाती टीका
4

Shrikant Shinde : “आधी स्वत:चे घर सांभाळा मग देशाचा विचार करा..”, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची राहुल गांधींवर घणाघाती टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘अजित पवारांच्या अपघातप्रकरणाचा खुलासा सरकारने तात्काळ करावा’; ‘या’ बड्या नेत्याची मागणी

‘अजित पवारांच्या अपघातप्रकरणाचा खुलासा सरकारने तात्काळ करावा’; ‘या’ बड्या नेत्याची मागणी

Feb 12, 2026 | 01:36 PM
३७ व्या वर्षी प्रसिद्ध अभिनेत्री होणार आई, लग्नाच्या दीड वर्षानंतर चाहत्यांना दिली Good News

३७ व्या वर्षी प्रसिद्ध अभिनेत्री होणार आई, लग्नाच्या दीड वर्षानंतर चाहत्यांना दिली Good News

Feb 12, 2026 | 01:30 PM
कुल यांचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ सपशेल अपयशी; राहू–खामगाव, खडकी–देऊळगाव जिल्हा परिषद गटात भाजपचा पराभव

कुल यांचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ सपशेल अपयशी; राहू–खामगाव, खडकी–देऊळगाव जिल्हा परिषद गटात भाजपचा पराभव

Feb 12, 2026 | 01:29 PM
Bangladesh Elections : बांगलादेशात सत्तेच्या संघर्षात पहिला बळी! BNP च्या नेत्याचा जमातशी संघर्षात मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सत्तेच्या संघर्षात पहिला बळी! BNP च्या नेत्याचा जमातशी संघर्षात मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

Feb 12, 2026 | 01:27 PM
“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला

“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला

Feb 12, 2026 | 01:24 PM
Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Feb 12, 2026 | 01:20 PM
IND vs NAM : बुमराहच्या यॉर्करमुळे इशान किशन जखमी! मोठी अपडेट आली समोर, आजच्या सामन्यात खेळेल का?

IND vs NAM : बुमराहच्या यॉर्करमुळे इशान किशन जखमी! मोठी अपडेट आली समोर, आजच्या सामन्यात खेळेल का?

Feb 12, 2026 | 01:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM