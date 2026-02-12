Budhaditya Rajyog 2026: बुधादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार आर्थिक लाभ

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
13 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत सूर्य आणि बुध यांच्या युतीमुळे शक्तिशाली बुधादित्य राजयोग तयार होणार आहे. बुध आधीच कुंभ राशीत आहे आणि सूर्याच्या प्रवेशासोबत ही शुभ युती तयार होणार आहे. या युतीमुळे 13 फेब्रुवारी ते 15 मार्चपर्यंत प्रभावी राहील. ज्योतिषशास्त्रात, सूर्य हा आत्मविश्वास, पद आणि सरकारी यशाचा कारक आहे, तर बुध हा बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, संवाद आणि पैशाचा कारक आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राजयोगाचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होणार आहे. मात्र हा काळ काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर असणार आहे. या राशीच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबींमध्ये मोठे यश मिळू शकते. बुधादित्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी बुधादित्य योग फायदेशीर राहील. तुमची कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल. तुमची बुद्धिमत्ता आणि निर्णय घेण्याची क्षमता मजबूत राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मतांना महत्त्व दिले जाईल. प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण होतील. तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. तुमच्या व्यवसायात नफ्याचे नवीन मार्ग उघडतील. नेटवर्किंग फायदेशीर ठरेल. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळू शकते.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. या राशीचा स्वामी बुध आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. तुम्हाला करिअरमध्ये पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. परदेशाशी संबंधित काम फायदेशीर ठरेल. व्यावसायिकांना मोठी ऑर्डर मिळू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक प्रवास शक्य आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला आहे. तुमची बुद्धिमत्ता आणि शहाणपण तुम्हाला गर्दीपासून वेगळे करेल. हा प्रगती आणि आदराचा काळ असेल.

कुंभ रास

बुध आणि सूर्याचा हा बुधादित्य राजयोग कुंभ राशीत तयार होत असल्याने या काळात तुमच्यावर सर्वांत जास्त प्रभाव पडणार आहे. करिअरमध्ये मोठी कामगिरी शक्य आहे. नवीन नोकरी किंवा पदोन्नतीचे संकेत आहेत. व्यवसायाचा विस्तार होईल. नवीन योजना यशस्वी होतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून फायदा होईल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. सरकारी कामात तुम्हाला यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: बुधादित्य राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा सूर्य आणि बुध एकाच राशीत एकत्र येतात तेव्हा बुधादित्य राजयोग तयार होतो. हा योग बुद्धिमत्ता, निर्णयक्षमता आणि प्रतिष्ठा वाढवणारा मानला जातो.

  • Que: 2026 मध्ये हा राजयोग विशेष का मानला जातो?

    Ans: 2026 मधील विशिष्ट गोचरस्थितीमुळे सूर्य-बुध युतीचा प्रभाव काही राशींवर अधिक अनुकूल पडेल, असे पारंपरिक ज्योतिष मत आहे.

  • Que: बुधादित्य राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: बुधादित्य राजयोगाचा मेष, मिथुन आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार

