सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Astro Tips: कोणत्याच गोष्टीत मन लागत नाही? जाणून घ्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:55 AM IST
जाहिरात
सारांश

कधी कधी जीवनात अशी वेळ येते, जेव्हा आवडणाऱ्या गोष्टींमध्येही मन लागत नाही, कोणतेही काम करण्याची इच्छा होत नाही आणि सर्व काही निरर्थक वाटू लागते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, अशी अवस्था नेहमीच नकारात्मक नसते. अनेकदा ती आयुष्यात मोठा सकारात्मक बदल, नवीन संधी किंवा नव्या उद्देशाची चाहूल असू शकते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोणत्याच गोष्टीत मन न लागणे
  • नकारात्मकतेऐवजी शांतता आणि सकारात्मकतेचा शोध घेण्याची भावना वाढणे
  • जीवनात सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत
 

आयुष्यात कधीकधी असा काळ येतो, जेव्हा आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टींमध्ये रस वाटत नाही, कोणतेही काम करण्याची इच्छा नसते आणि सर्व काही निरर्थक वाटते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, अशी परिस्थिती नेहमीच नकारात्मक असते. अनेकदा आयुष्यात एका मोठ्या सकारात्मक बदलाची, नवीन कराराची किंवा नवीन ध्येयाची इच्छा असू शकते. असे मानले जाते की, ज्यावेळी कुंडलीमध्ये काही ग्रहांचे विशिष्ट बदल, स्थिती आणि संक्रमण सक्रिय असते. त्यावेळी व्यक्ती जुन्या गोष्टी सवयींपासून दूर जाऊ लागते आणि नवीन उद्देशाच्या शोधात असते. जीवनात सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत कोणते जाणून घ्या

प्रत्येक गोष्टीपासून दुरावल्यासारखे वाटणे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा गुरू, केतू किंवा शनिच्या ऊर्जेचा एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनावर परिणाम होतो, तेव्हा ज्या गोष्टींमधून त्यांना पूर्वी आनंद मिळत असे, त्या गोष्टींमधील त्यांची आवड कमी होऊ लागते. या परिस्थितीमुळे अनेकदा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, परंतु याला आध्यात्मिक परिवर्तनाची सुरुवात असेही मानले जाते. उदाहरणार्थ, अनेक लोक वर्षानुवर्षे एकाच नोकरीत काम केल्यानंतर अचानक एका नवीन क्षेत्रात रस घेऊ लागतात.

जुन्या कामांमधील रस कमी होणे

जर रोजची कामे केवळ जबाबदाऱ्या वाटू लागली आणि त्यात तुम्हाला उत्साह वाटत नसेल तर हा केवळ कंटाळा नाही. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हे एक लक्षण असू शकते की तुमच्या आत्म्याला एका नवीन ध्येयाकडे वाटचाल करण्याची ओढ लागली आहे.

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

नवीन विषय आणि आध्यात्मिक रुची

ज्यावेळी एखादी व्यक्ती अचानक धार्मिक ग्रंथ, ध्यान, योग, ज्योतिष किंवा आध्यात्मिक विषयांकडे आकर्षित होते, त्यावेळी हे एक महत्त्वाचे लक्षण मानले जाते. हा बदल अनेकदा तेव्हा होतो, जेव्हा जीवन तुम्हाला बाह्य यशाच्या पलीकडे जाऊन आंतरिक संतुलन शोधण्यासाठी प्रेरित करते.

एकांतात वेळ घालवण्याची इच्छा

गर्दीत असण्याऐवजी तुम्हाला एकांतात विचार करावासा वाटत असेल, तर त्याकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहू नका. कधीकधी, हीच वेळ माणसाला त्याच्या खऱ्या उद्देशाशी जोडते.

समान घटनांची पुनरावृत्ती होणे

ज्योतिषशास्त्रानुसार जर समान परिस्थिती, समान व्यक्ती किंवा समान संधी वारंवार निर्माण होत असतील, तर तो योगायोग नसून ब्रह्मांडाकडून आलेला एक संकेत मानला जातो. हा तुम्हाला एका नवीन दिशेकडे निर्देशित करण्याचा प्रयत्न असू शकतो.

वारंवार येणारे स्वप्न किंवा विचार

जर एखादे स्वप्न, ध्येय किंवा कल्पना तुम्हाला दीर्घकाळापर्यंत सतत आठवत असेल, तर शक्यता आहे की तो तुमच्या आयुष्यातील पुढचा टप्पा असेल. अशा संकेतांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी, त्यांचा गांभीर्याने विचार करा.

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा तिसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

नातेसंबंध आणि विचारांमध्ये बदल होताना जाणवणे

जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे प्राधान्यक्रम बदलतात, तसतसे त्यांचे सामाजिक वर्तुळही बदलू लागते. अनेक जुने नातेसंबंध कमकुवत होतात आणि त्यांच्या आयुष्यात नवीन नातेसंबंध येतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा बदलत्या ग्रहीय ऊर्जेचा परिणाम मानला जातो.

नकारात्मकतेपासून दूर राहणे

जर तुम्हाला आता फक्त सकारात्मक आणि प्रेरणादायी लोकांसोबत वेळ घालवायला आवडत असेल, तर हे मानसिक आणि आध्यात्मिक वाढीचे लक्षण मानले जाते.

नव्याने सुरुवात करावीशी वाटणे

बऱ्याच लोकांना अचानक नवीन करिअर, नवीन अभ्यास क्षेत्र, नवीन शहर किंवा नवीन कौशल्य शिकण्याची इच्छा होते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या गोष्टींचा अर्थ असा होतो की जीवनाचा पुढील टप्पा सुरू होणार आहे.

छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद शोधणे

जर तुम्हाला भौतिक गोष्टींऐवजी निसर्ग, कुटुंब, सेवा किंवा आध्यात्मिक कार्यांमध्ये आनंद मिळत असेल, तर ती जीवनातील एका नवीन अध्यायाची सुरुवात मानली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्याच गोष्टीत मन न लागणे हे नेहमीच अशुभ संकेत असतात का?

    Ans: नाही. ज्योतिषशास्त्रानुसार काही वेळा हा जीवनात नवीन टप्पा किंवा सकारात्मक बदल सुरू होण्याचा संकेत मानला जातो.

  • Que: ज्योतिषानुसार जीवनात बदल होण्याची प्रमुख लक्षणे कोणती?

    Ans: आध्यात्मिकतेकडे ओढ वाढणे, एकांत आवडणे, जुन्या सवयी बदलणे आणि नवीन ध्येयाचा शोध घेण्याची इच्छा ही काही प्रमुख लक्षणे मानली जातात.

  • Que: ग्रहस्थितीचा मनःस्थितीवर परिणाम होतो का?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र, शनि, केतू आणि इतर ग्रहांच्या गोचरामुळे मानसिक स्थिती व विचारांमध्ये बदल जाणवू शकतात.

Web Title: Astro tips signs of positive changes in life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 08:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा तिसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या
2

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा तिसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Vamana Purana: भक्ती, धर्म, दान आणि सदाचाराचा संदेश देणारे वामन पुराण का आहे महत्त्वाचे
3

Vamana Purana: भक्ती, धर्म, दान आणि सदाचाराचा संदेश देणारे वामन पुराण का आहे महत्त्वाचे

Ashadh Gupta Navratri: १५ जुलैपासून आषाढ गुप्त नवरात्रीला सुरुवात, नवरात्रीदरम्यान शाश्वत ज्योत प्रज्वलित करण्याचे महत्त्व
4

Ashadh Gupta Navratri: १५ जुलैपासून आषाढ गुप्त नवरात्रीला सुरुवात, नवरात्रीदरम्यान शाश्वत ज्योत प्रज्वलित करण्याचे महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: कोणत्याच गोष्टीत मन लागत नाही? जाणून घ्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत

Astro Tips: कोणत्याच गोष्टीत मन लागत नाही? जाणून घ्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत

Jul 13, 2026 | 08:55 AM
पवित्र पोर्टलअभावी पालिका शाळांना शिक्षक मिळेना! १२०० शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रखडल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे होतेय शैक्षणिक नुकस

पवित्र पोर्टलअभावी पालिका शाळांना शिक्षक मिळेना! १२०० शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रखडल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे होतेय शैक्षणिक नुकस

Jul 13, 2026 | 08:48 AM
Dinvishesh : मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता निळभाऊ फुले यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या १३ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता निळभाऊ फुले यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या १३ जुलैचा इतिहास

Jul 13, 2026 | 08:47 AM
महेश मांजरेकरांच्या पत्नी मेधा मांजरेकरांचा कॅन्सरशी लढा; उपचारानंतर व्यक्त केल्या भावना, म्हणाल्या, ‘काही प्रवास आयुष्य बदलून..’

महेश मांजरेकरांच्या पत्नी मेधा मांजरेकरांचा कॅन्सरशी लढा; उपचारानंतर व्यक्त केल्या भावना, म्हणाल्या, ‘काही प्रवास आयुष्य बदलून..’

Jul 13, 2026 | 08:42 AM
Raigad News: देवकुंड धबधब्यावर मोठी दुर्घटना; प्रवेशबंदी झुगारून गेलेले दोन पर्यटक पाण्यात बुडाले, शोधमोहीम सुरू

Raigad News: देवकुंड धबधब्यावर मोठी दुर्घटना; प्रवेशबंदी झुगारून गेलेले दोन पर्यटक पाण्यात बुडाले, शोधमोहीम सुरू

Jul 13, 2026 | 08:41 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:१४ राज्यांमध्ये वादळी पावसासह ‘हाय अलर्ट’; ताशी ७५ किमी वेगाने वारे वाहणार

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today:१४ राज्यांमध्ये वादळी पावसासह ‘हाय अलर्ट’; ताशी ७५ किमी वेगाने वारे वाहणार

Jul 13, 2026 | 08:39 AM
आतड्यांमध्ये साचलेली विषारी घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून बनवा डिटॉक्स ड्रिंक, वजन होईल कमी

आतड्यांमध्ये साचलेली विषारी घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून बनवा डिटॉक्स ड्रिंक, वजन होईल कमी

Jul 13, 2026 | 08:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा