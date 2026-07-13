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Dinvishesh : मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता निळभाऊ फुले यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या १३ जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:47 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : निळभाऊ फुले मराठी चित्रपट, नाटक आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय नेते आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक भूमिका त्यांनी साकारल्या असून आजही त्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडतात. अभिनयासोबतच ते त्यांच्या सामाजिक कार्य आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे लोकांच्या पसंतीस पडायचे.

Dinvishesh

Dinvishesh : मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता निळभाऊ फुले यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या १३ जुलैचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

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विस्तार

Dinvishesh : आज, १३ जुलै मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील जेष्ठ अभिनेते निळूभाऊ फुले यांची पुण्यतिथी निळूभाऊ फुले  यांचे मूळ नाव निळकंठ कृष्णाजी फुले होते. त्यांनी खलनायकाच्या अनेक भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या असून प्रेक्षकांच्या मनावर एक वेगळीच छाप सोडली आहे. सामना, सिंहासन, पुढचं पाऊल, शापित यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी प्रभावी अभिनयन केले आहे. त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीसोबत हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. सामाजिक कार्यातही ते सक्रिय होते. २००९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. पण आजही मराठी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी साकारलेल्या भूमिका त्यांच्या अभिनायातील वास्तववाद आणि दमदार संवादामुळे रसिकांच्या स्मरणार्थ आहेत.

13 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1660 : पावनखिंडीची लढाई लढली.
  • 1830 : जनरल असेंब्ली संस्था, भारतातील कलकत्ता येथे अलेक्झांडर डफ आणि राजा राम मोहन रॉय यांनी स्थापन केली.
  • 1832 : हेन्री रो स्कूलक्राफ्टने मिसिसिपी नदीचा उगम शोधला.
  • 1837 : राणी व्हिक्टोरिया बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये गेली. तेव्हापासून ते इंग्लंडच्या राजा/राणीचे अधिकृत निवासस्थान बनले.
  • 1863 : सक्तीच्या सैन्यभरती विरोधात न्यूयॉर्क शहरात दंगा झाले
  • 1908 : महिलांना ऑलिम्पिक स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी.
  • 1929 : जतींद्रनाथ दास यांनी लाहोर तुरुंगात उपोषण सुरू केले. या उपोषणात त्यांचा मृत्यू झाला.
  • 1954 : जिनिव्हा येथे अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सचे व्हिएतनामच्या विभाजनावर एकमत झाले.
  • 1955 : 28 वर्षीय रुथ एलिसला तिच्या प्रियकराची हत्या केल्याबद्दल फाशी देण्यात आली. ग्रेट ब्रिटनमधील महिला कैद्याची शेवटची फाशी.
  • 1983 : श्रीलंकेत वांशिक हत्याकांड. 3,000 तामिळ व्यक्तींची हत्या. 4,00,000 हून अधिक तामिळींचे पलायन.
  • 2011 : मुंबई शहरात झालेल्या बॉम्बस्फोटात 26 ठार, 130 जखमी.
Dinvishesh : शूरवीर बाजी प्रभू देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जुलैचा इतिहास

13 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1814 : ‘भानुभक्त आचार्य’ – हे नेपाळी कवी, ज्यांनी नेपाळी भाषेत रामायण रचले यांचा जन्म.
  • 1892 : ‘केसरबाई केरकर’ – जयपूर-अत्रौली घराण्याच्या शास्त्रीय गायिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 सप्टेंबर 1977)
  • 1942 : ‘हॅरिसन फोर्ड’ – अमेरिकन अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1944 : ‘एरो रुबिक’ – रुबिक क्यूब चे निर्माते यांचा जन्म.
  • 1953 : ‘लॅरी गोम्स’ – वेस्ट इंडीजचा क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1964 : ‘उत्पल चॅटर्जी’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
13 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1660 : ‘बाजीप्रभू देशपांडे’ – पावनखिंड लढवून स्वराज्यासाठी आपल्याल प्राणाचे बलिदान दिले.
  • 1793 : ‘ज्याँपॉल मरात’ – फ्रेंच क्रांतिकारी यांचे निधन.
  • 1969 : ‘धुंडिराजशास्त्री विनोद’ – तत्त्वज्ञ, विचारवंत, योगी, स्वातंत्र्य सैनिक आणि लेखक महर्षी न्यायरत्‍न यांचे निधन. (जन्म: 12 जानेवारी 1902)
  • 1980 : ‘सेरेत्से खामा’ – बोत्स्वानाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन.
  • 1990 : ‘अर्देशिर फुर्दोरजी सोहराबजी’ – क्रीडा समीक्षक व समालोचक यांचे निधन.
  • 1994 : ‘पं.कृष्ण गुंडोपंत गिंडे’ – धृपद गायक, संगीतकार शिक्षक यांचे निधन. (जन्म: 26 डिसेंबर 1925)
  • 2000 : ‘इंदिरा संत’ – साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या कवयित्री व लेखिका यांचे निधन. (जन्म: 4 जानेवारी 1914)
  • 2009 : ‘निळू फुले’ – हिंदी मराठी चित्रपट अभिनेते यांचे निधन.
  • 2010 : ‘मनोहारी सिंग’ – सुप्रसिद्ध सॅक्सोफोन वादक यांचे निधन. (जन्म: 8 मार्च 1931)
Dinvishesh : भारतीय क्रिकेटचा लिटल मास्टर सुनील गावसकर यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १० जुलैचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 13 july history nilu phule death anniversary

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Published On: Jul 13, 2026 | 08:47 AM

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