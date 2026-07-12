Ashadh Gupta Navratri: १५ जुलैपासून आषाढ गुप्त नवरात्रीला सुरुवात, नवरात्रीदरम्यान शाश्वत ज्योत प्रज्वलित करण्याचे महत्त्व

आषाढ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात बुधवार, १५ जुलैपासून होत आहे. तंत्र-मंत्राचा अभ्यास, शक्तीची उपासना आणि देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा-अर्चा करण्यासाठी गुप्त नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. गुप्त नवरात्रीदरम्यान देवी दुर्गेच्या दहा महाविद्यांची पूजा केली जाते. या काळात भक्त नऊ दिवस उपवास करतात आणि आपल्या इच्छापूर्ती व आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रार्थना करत, विधीपूर्वक देवीची पूजा करतात. अनेक भक्त या नऊ दिवसांत देवी दुर्गेसमोर अखंड ज्योत प्रज्वलित करतात, जे अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर मानले जाते. श्रद्धेनुसार नवरात्रीत अखंड दिवा लावल्याने देवीचा आशीर्वाद मिळतो आणि सर्व संकटे दूर होतात. आषाढ गुप्त नवरात्री कधी सुरू होत आहे, अखंड दिवा लावण्याचे काय आहे महत्त्व आणि नियम जाणून घ्या
धार्मिक श्रद्धेनुसार, अखंड ज्योत ही देवी शक्तीचे निरंतर अस्तित्व, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. असे म्हटले जाते की नवरात्रीत सतत तेवत असलेला दिवा घराचे वातावरण शुद्ध करतो आणि नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव कमी करतो. भक्तीभावाने आणि नियमितपणे अखंड ज्योत प्रज्वलित केल्याने देवी दुर्गेचा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होतो, ज्यामुळे कुटुंबात सुख, शांती, आरोग्य आणि समृद्धी येते.
यावर्षी आषाढ महिन्यातील गुप्त नवरात्रीची सुरुवात बुधवार, १५ जुलै रोजी होणार आणि बुधवार, २२ जुलै रोजी या नवरात्रीची समाप्ती होणार आहे. यावेळी गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशीची पूजा शुक्रवार, १७ जुलै रोजी होणार आहे. गुप्त नवरात्री म्हणजे दुर्गा देवीच्या दहा महाविद्यांची पूजा करण्याचा विधी. या महाविद्यांमध्ये देवी काली, देवी तारा, देवी त्रिपुरा सुंदरी, देवी भुवनेश्वरी, देवी चिन्नमस्ता, देवी त्रिपुरा भैरवी, देवी धुमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी आणि देवी कमला यांचा समावेश होतो.
नवरात्रीत दिवा लावण्यापूर्वी देवघर पूर्णपणे स्वच्छ करावे. दिवा पूर्वेकडे किंवा ईशान्य दिशेला तोंड करून ठेवणे शुभ मानले जाते. ज्योतीसाठी शुद्ध तूप किंवा तिळाचे तेल वापरता येते. जर तुपाचा दिवा लावत असाल, तर दिवा सतत जळत राहावा यासाठी त्यात एक स्वच्छ आणि पुरेशी लांब कापसाची वात ठेवावी. एकदा प्रज्वलित झाल्यावर, ही शाश्वत ज्योत नऊ दिवस विझवू नये. म्हणून, वेळोवेळी तूप किंवा तेल घाला आणि वातीची काळजी घ्या. दिवा जोरदार वाऱ्यापासून आणि अपघाताच्या शक्यतेपासून दूर, सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. कोणत्याही कारणाने दिवा विझल्यास, घाबरून न जाता, स्नान करा, आदरपूर्वक आदिशक्तीची क्षमा मागा आणि सांगितलेल्या विधींनुसार दिवा पुन्हा प्रज्वलित करा.
पूजेदरम्यान दररोज दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र किंवा देवी दुर्गाच्या मंत्रांचे पठण करणे शुभ मानले जाते. तसेच कठोर आहार, संयमी आचरण, सत्यनिष्ठा आणि स्वच्छतेचे पालन करण्याचा सल्ला दिला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शाश्वत ज्योत ही देवी शक्ती, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा आणि अखंड भक्तीचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे नवरात्रीत अखंड दीप प्रज्वलित करण्याची परंपरा आहे.
Ans: दिवा सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा, नियमित तेल किंवा तूप भरावे, वात विझणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि पूजा स्थान स्वच्छ ठेवावे.
Ans: ही नवरात्री देवीची कृपा, आध्यात्मिक प्रगती, मनोकामना पूर्ती आणि साधनेसाठी अत्यंत फलदायी मानली जाते.