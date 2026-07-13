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महेश मांजरेकरांच्या पत्नी मेधा मांजरेकरांचा कॅन्सरशी लढा; उपचारानंतर व्यक्त केल्या भावना, म्हणाल्या, ‘काही प्रवास आयुष्य बदलून..’

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:42 AM IST
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सारांश

Medha Manjrekar : महेश मांजरेकरांच्या पत्नी मेधा मांजरेकर यांनी कर्करोगाशी सुरू असलेल्या लढ्याबाबत भावुक पोस्ट शेअर केली. उपचारांचा प्रवास आणि कुटुंबाच्या साथीसाठी मानले आभार.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Medha Manjrekar :मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या पत्नी तसेच अभिनेत्री आणि निर्माती मेधा मांजरेकर यांनी नुकत्याच केलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मेधा यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत आपल्याला कर्करोगाचे निदान झाल्याची माहिती दिली. सेच उपचारादरम्यानचा भावनिक प्रवास आणि या काळात साथ देणाऱ्या प्रत्येकाचे त्यांनी मनापासून आभार मानले.

मेधा मांजरेकर यांनी त्यांचे काही फोटो पोस्ट केले असून त्यांनी लिहिले, , “आयुष्यात काही प्रवास असे असतात, जे तुम्हाला कायमचे बदलून टाकतात. माझ्यासाठी हा तसाच एक प्रवास होता. उपचारांचा एक महत्त्वाचा टप्पा आता पूर्ण होत आला आहे. मागे वळून पाहताना मला कर्करोगाचं निदान, शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी किंवा रेडिएशन यापेक्षा या काळात मिळालेलं प्रेम, साथ आणि आशीर्वाद अधिक आठवतात.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “जेव्हा जेव्हा मला वाटलं की आता पुढे चालणं शक्य नाही, तेव्हा कोणीतरी माझा हात धरायला आलं. ते योगायोग नव्हते, तर देवच वेगवेगळ्या रूपात माझ्या मदतीला आला होता. माझे गुरु, डॉक्टर, परिचारिका, कुटुंबीय, मित्र-मैत्रिणी आणि माझे पती महेश मांजरेकर यांच्या आधारामुळेच मी हा कठीण प्रवास पार करू शकले.”

मेधा यांनी आपल्या मुलींचाही विशेष उल्लेख केला. “आई कायम मुलांचा हात धरून चालते, असंच वाटत राहतं. पण या प्रवासात मला जाणवलं की, एक दिवस मुलंच आईचा हात धरून तिला आधार देत असतात. माझ्या मुलींनी माझा हात कधीच सोडला नाही,” असे त्यांनी भावुक शब्दांत लिहिले.

 

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उपचारांच्या काळात मित्र-परिवाराने दिलेल्या मायेची आठवणही त्यांनी पोस्टमध्ये सांगितली. कुणी घरचं जेवण आणलं, कुणी प्रार्थना केली, तर कुणी फक्त सोबत राहून धीर दिला. “या संकटात मला कधीच एकटं वाटू दिलं नाही. तुमच्या प्रेमाने आणि विश्वासानेच मला लढण्याची ताकद दिली,” असे म्हणत त्यांनी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

मेधा मांजरेकर यांच्या या पोस्टनंतर चाहते आणि मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकारांनी त्यांना शुभेच्छा देत लवकर पूर्णपणे बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली आहे.

Web Title: Mahesh manjrekars wife medha manjrekar diagnosed with cancer opens up after treatment says

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Published On: Jul 13, 2026 | 08:42 AM

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