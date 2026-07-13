Maharashtra Breaking News Updates Today:१४ राज्यांमध्ये वादळी पावसासह ‘हाय अलर्ट’; ताशी ७५ किमी वेगाने वारे वाहणार

13 Jul 2026 09:30 AM (IST)
Thailand Nightclub Fire: थालँडची राजधानी बँकॉकमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि भयंकर घटना समोर आली आहे. येथील एका पबमध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक लागलेल्या भीषण आगीत २७ जणांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या अग्नितांडवामध्ये ६३ जण गंभीर जखमी झाले असून, या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती मिळालेल्या माहितीनुसार, आगीची भीषणता एवढी मोठी होती की पबमधील लोकांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. जखमी झालेल्या ६३ जणांना तात्काळ वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, या जखमींपैकी २२ जणांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
13 Jul 2026 09:30 AM (IST)
रायगड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्यावर प्रशासनाने लागू केलेली प्रवेशबंदी झुगारून चोरवाटेने धबधब्याकडे गेलेल्या पर्यटकांवर काळाने घाला घातला. पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसी परिसरातील विविध कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या २६ जणांच्या गटातील दोन तरुण रविवारी दुपारी पाण्यात बुडाले. सायंकाळपर्यंत त्यांचा शोध लागला नसल्याने अंधारामुळे शोधमोहीम स्थगित करण्यात आली असून सोमवारी सकाळी पुन्हा शोधकार्य सुरू करण्यात येणार आहे.
13 Jul 2026 09:25 AM (IST)
Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि बहुचर्चित असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तून एक धक्कादायक आणि अत्यंत मोठी आकडेवारी समोर आली आहे. राज्य सरकारने राबवलेल्या विशेष डिजिटल पडताळणी मोहिमेनंतर (Digital Purge) या योजनेच्या लाभार्थी यादीतून आतापर्यंत तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. अवघ्या महिनाभरापूर्वी सरकारने सुमारे ८० लाख लाभार्थी कमी झाल्याचे म्हटले होते, मात्र ई-केवायसी (e-KYC) आणि अपात्रतेच्या छाननीनंतर हा आकडा आता ९२ लाखांवर पोहोचला आहे. मूळ २.४ कोटी लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही घट तब्बल ३८ टक्के एवढी मोठी आहे.
13 Jul 2026 09:20 AM (IST)
जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज १३ जुलै रोजी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कारण अमेरिका-इराण युद्धातील वाढ आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अनिश्चिततेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे आणि महागाईची भीती वाढली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २०७ पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, २४,०३४ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.
13 Jul 2026 09:10 AM (IST)
भारतात 13 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,432 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,229 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,824 रुपये आहे. भारतात 13 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. भारतात 13 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.
13 Jul 2026 09:05 AM (IST)
Aaditya Thackeray: "खरे हिंदूद्रोही आणि खरे देशद्रोही हे भाजपावालेच आहेत. जर हिम्मत असेल तर पहिले जाऊन अयोध्येमध्ये भाजपने मंदिराला का लुटलं, याच्यावर प्रश्न विचारण्याची हिम्मत दाखवा," अशी घणाघाती टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. राम मंदिर हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे बनले असून, भाजपने यासाठी ना शासन केले ना कायदा आणला, तरीही भाजप याचे क्रेडिट लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. भाजपच्या धार्मिक धोरणांवर सडकून टीका करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वाराणसीमध्ये अनेक मंदिरे कॉरिडॉरच्या नावाखाली सपाट करण्यात आली आहेत. तसेच कालच उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांनी काली मातेचे मंदिर पाडल्याचा आरोप त्यांनी केला.
13 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Nitin Gadkari on Ethanol Fuel: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा इंधनातील इथेनॉल (Ethanol) आणि जैवइंधनाच्या (Biofuel) वापराचे जोरदार समर्थन केले आहे. एका वृत्तवाहिनीच्या विशेष सन्मान सोहळ्यामध्ये बोलताना त्यांनी, इथेनॉल वापराच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर सोशल मीडियावरून होणारी टीका ही 'पेड कॅम्पेन' (पुरस्कृत मोहीम) असल्याचा थेट आरोप केला. ही मोहीम देशातील इंधन आयात करणाऱ्या मोठ्या लॉबीकडून आणि घटकांकडून चालवली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या भूमिकेचे ठासून समर्थन करताना नितीन गडकरी म्हणाले की, भारत दरवर्षी तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचे फॉसिल फ्युएल म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस परदेशातून आयात करतो. देशातील एकूण वायू प्रदूषणापैकी ४० टक्के प्रदूषण हे केवळ वाहनांमुळे होते. केंद्रीय परिवहन मंत्री या नात्याने या समस्येचे गांभीर्य मला ठाऊक असून, यावर जैवइंधन हाच एकमेव उत्तम पर्याय आहे.
13 Jul 2026 08:55 AM (IST)
मुंबई: मुंबईतील पायधुनी परिसरातून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका इमारतीमध्ये वॉशरुमसाठी गेलेल्या ७ वर्षीय निष्पाप मुलीवर तेथील सुरक्षारक्षकाने अमानुष लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या पाशवी कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे.
घटनेची माहिती मिळताच शेकडो रहिवासी रस्त्यावर उतरले. संतप्त जमावाने थेट पायधुनी पोलीस ठाण्याबाहेर एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली आणि मुख्य रस्ता अडवून धरत ‘रास्तारोको’ केला. यामुळे परिसरातील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सध्या पोलीस ठाण्याच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
13 Jul 2026 08:50 AM (IST)
Vinayak Raut Family Dispute Case: शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सून गिरीजा राऊत यांनी दाखल केलेल्या कौटुंबिक छळ आणि जादूटोणा विरोधी गुन्ह्याप्रकरणी एक महत्त्वाची कायदेशीर घडामोडी समोर आली आहे. याप्रकरणी विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या अर्जावरील पुढील सुनावणी आता २३ जुलै रोजी निश्चित केली असून, तोपर्यंत विनायक राऊत आणि त्यांचे सुपुत्र गितेश राऊत यांची कोणतीही पोलीस चौकशी होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे राऊत कुटुंबीयांना तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Monsoon Rain Alert : दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये मुसळधार धुमाकूळ घालणारा मान्सूनचा पाऊस आता पुन्हा एकदा ओसरताना दिसत आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये सध्या पावसाची चिन्हे नसून, मान्सूनचा हंगाम सुरू असतानाही राजस्थानच्या बहुतांश भागांत नागरिकांना कडक उन्हाच्या तडाख्याचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, एकीकडे हा दिलासा असतानाच, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) देशातील १४ राज्यांमध्ये वादळी पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा तीव्र इशारा (हाय अलर्ट) जारी केला आहे.
हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील १२ तासांत काही राज्यांमध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी ७५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे. या वादळी वाऱ्यांमुळे झाडे पडणे किंवा मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका लक्षात घेता संबंधित भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या मान्सूनचा मुख्य पट्टा हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशपासून थेट मणिपूरपर्यंत विस्तारलेला आहे.