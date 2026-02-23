Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Astro Tips: या राशींच्या जोड्या राहतात सर्वाधिक आनंदी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

प्रत्येक राशींचे काही गुणधर्म असतात. त्यानुसार पार्टनरशी जुळणारे स्वभाव महत्त्वाचे ठरतात. राशीनुसार प्रत्येक व्यक्तीचा एक खास स्वभाव असतो. कोणत्या राशीच्या जोड्या सर्वाधिक आनंदी असतात ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • या राशींच्या जोड्या राहतात सर्वाधिक आनंदी
  • राशीनुसार प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव
  • परफेक्ट असलेले जोडीदार
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार १२ राशी तुमच्या लव्ह लाईफला प्रभावित करतात. राशीनुसार प्रत्येक व्यक्तीचा एक खास स्वभाव असतो. ज्योतिष्याप्रमाणे या गोष्टींचे खास लक्ष्य ठेवले जाते की तुमच्या पार्टनरची रास काय आहे? जर पार्टनरची रास तुमच्या राशीशी कंपॅटिबल असेल तर लव्ह लाईफ फार चांगली राहील. जाणून घ्या कोणत्या राशीचे लोक आपसात एकमेकांसोबत फार कंफेंटेबल असतात आणि उत्तम कपल बनतात.

परफेक्ट राशीचे असलेले जोडीदार कोणते

मिथुन आणि तूळ

मिथुन आणि तूळ या दोन राशींचे कपल एकमेकासोबत फार कंफेंटेबल असतात, मग ते फिजिकली असो किवा मेंटली. या जोडीत संवाद उत्तम असतो. दोघेही मानसिक आणि भावनिक पातळीवर एकमेकांना समजून घेतात.

Amlaki Ekadashi: आमलकी एकादशीला आवळ्याच्या झाडाची पूजा का केली जाते? पूजा करण्याचे फायदे जाणून घ्या

सिंह आणि तूळ

या दोन्ही राशीच्या लोकांना सोशली कनेक्ट राहणे पसंत आहे आणि लोकांमध्ये सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन बनून राहणे आवडते. एकाचा आत्मविश्वास आणि दुसऱ्याची समजूतदार वृत्ती यामुळे नातं संतुलित राहते.

मेष आणि कुंभ

या दोन्ही राशीच्या लोकांना एडवेंचर करणे पसंत असत आणि हे दोघेही प्रत्येक वेळेस एक मेकसोबत राहणे पसंत करतात. दोघेही स्वतंत्र विचारांचे असले तरी एकमेकांना स्पेस देतात. आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर हे एकमेकांच्या सोबत उभे राहतात.

वृषभ आणि वृश्चिक

या दोन्ही राशीमध्ये लीडरशिपच्या बाबतीत कधीही मतभेद होत नाही. हे एकमेकांच्या निर्णयाचे सन्मान करतात. दोघांमध्ये नेतृत्वगुण असले तरी एकमेकांच्या निर्णयांचा सन्मान करतात.

वृषभ आणि कन्या

या दोन्ही राशीच्या लोकांसाठी घर, परिवार आणि स्थिरता महत्त्वपूर्ण असते, ज्यामुळे यांच्यात चांगली अंडरस्टॅडिग असते. व्यवहारिक विचारसरणी आणि जबाबदारीची जाणीव यामुळे यांच्यात चांगली समजूत निर्माण होते.

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहणाच्या दिवशी अंत्यसंस्कार करणे योग्य की अयोग्य, जाणून घ्या काय सांगते शास्त्र

सिंह आणि धनू

धनू राशी असणाऱ्या लोकांना सिंह राशीचा आत्मविश्वास फार आवडतो आणि हे दोघेही वेळोवेळी एकमेकांना सपोर्ट करत असतात. दोघेही सकारात्मक आणि उत्साही असतात.

कन्या आणि मकर

कन्या आणि मकर राशीचे लोक एकमेकप्रती इमानदार असतात आणि आपसात कधीही खोट बोलत नाही. ज्यामुळे यांचे रिलेशनशिप फार घट्ट असते.

मिथुन आणि कुंभ

मिथुन आणि कुंभ दोघे ही एकमेकप्रती फार आकर्षित असतात आणि जीवनातील सर्व चढ़ उतारांना मिळून मिसळून पार करतात. संवाद, मैत्री आणि स्वातंत्र्य यावर आधारित त्यांचे नाते असते. जीवनातील चढ-उतार हे दोघे मिळून सहज पार करतात.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राशी जुळवणी म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार दोन व्यक्तींच्या राशी, ग्रहस्थिती आणि स्वभावगुण यांची तुलना करून त्यांच्या नात्याची सुसंगती (कंपॅटिबिलिटी) तपासली जाते, याला राशी जुळवणी म्हणतात.

  • Que: फक्त राशी जुळली म्हणजे नातं यशस्वी होते का?

    Ans: नाही. राशी हा एक घटक आहे. विश्वास, संवाद, आदर आणि समर्पण हे नातं टिकवण्यासाठी अधिक महत्त्वाचे असतात.

  • Que: जर राशी जुळत नसतील तर काय?

    Ans: राशी पूर्णपणे जुळत नसली तरी योग्य संवाद आणि समजूतदारपणा असेल तर नातं आनंदी राहू शकते. काही वेळा ग्रहदोष निवारणासाठी उपायही सुचवले जातात.

Published On: Feb 23, 2026 | 02:30 PM

