Konkan Ro-Ro Ferry: कोकणात जाणाऱ्या रो-रो फेरीचे तिकीट दर कमी करा, कोकणवासियांची मागणी

कौस्तुभ खातू : १ मार्चपासून मुंबई ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग दरम्यान रो-पॅक्स प्रवासी फेरी सेवा सुरू करण्याची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे. मात्र आता ही सेवा तिकीट दरांमुळे वादात सापडली असून, बोटीचे तिकीट दर कमी करण्याची मागणी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांनी केली आहे.
रो-रो सेवेच्या तुलनेत बस आणि रेल्वे तिकीट अधिक परवडणारे आहे. त्यामुळे शासनाने कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सेवेसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या बोटीचे तिकीट दर त्यांना परवडतील असेच ठेवण्याची मागणी प्रवाशांनी केली आहे. या सेवेचे उद्घाटन १ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ८ वाजता मुंबईतील फेरी व्हार्फ येथून होणार आहे.
मुंबई विजयदुर्ग मार्गावर एमएम प्रिन्सेस’ हे आधुनिक जहाज चालविण्यात येणार आहे. एका फेरीत सुमारे ६२० प्रवासी आणि ३५ वाहने वाहून नेण्याची या जहाजाची क्षमता आहे. या मार्गाने मुबईहून विजयदुर्ग येथे अवघ्या ६ ते ७ तासांत पोहोचता येणार आहे.
आम्ही दरवर्षी गणपती, यात्रा आणि शिमग्यासाठी कारने गावाला जातो. बोटीमुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार असली तरी, त्याचे गाडीसह प्रवासी तिकिटदर पाहता रस्ते मागनिच जाणे परवडणारे आहे. बोटीपेक्षा पेट्रोल खर्च कमी आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रवासी कल्पेश सुर्वे यांनी दिली.
मुंबई-सिंधुदुर्ग मार्गावर रो रो बोट सेवा सुरू होणार ही आनंदाची बातमी असली तरी, तिचे दर पाहून सर्वसामान्य कोकणी माणसाचा अपेक्षाभंग झाला आहे. लहान कार आणि चार प्रवासी घेऊन जाण्यासाठी किमान १८ हजार रुपये खर्च येणार आहे. शासनाने मुंबई गोवा महामार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, रस्त्यावरून जाण्यासाठी तयार झालेले वाहन बोटीने कोकणात न्यावे लागणार नाही, अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती सचिव, अखंड अक्षय महापदी यांनी दिली.
फर्स्ट क्लास – ९ हजार रुपये
बिझनेस – ७ हजार रुपये
प्रिमियम इकॉनॉमी – ५ हजार रुपये
इकॉनॉमी – 3 हजार रुपये
तर ट्रेन तिकीटाचे दर (सीएसएमटी ते मडगाव)
व्हिस्टाडोम – २,८२७
एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार – २,७४२
चेअर कार- १,२७७
२,००० एसी स्लीपर बस तिकीट दर
फेरीचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे. मुंबईहून दर बुधवारी व शनिवारी सकाळी ८ वाजता फेरी सुटेल, तर विजयदुर्गहून दर गुरुवारी व रविवारी दुपारी १२ वाजता परतीची फेरी सुटेल.