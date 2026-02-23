India advisory for Mexico violence 2026 : मेक्सिकोचा (Mexico) कुख्यात ड्रग्ज सम्राट आणि जगातील मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार ‘एल मेंचो’ (नेमेसियो ओसेगुएरा सर्व्हेंटेस) मेक्सिकन सुरक्षा दलांच्या हातून मारला गेल्याने संपूर्ण मेक्सिकोमध्ये अराजकता माजली आहे. या कारवाईचा सूड घेण्यासाठी त्याच्या ‘जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल’ (CJNG) च्या सदस्यांनी अनेक राज्यांमध्ये धुमाकूळ घातला असून ठिकठिकाणी जाळपोळ आणि गोळीबार सुरू आहे. या भीषण परिस्थितीची गंभीर दखल घेत, भारत सरकारने मेक्सिकोमध्ये राहणाऱ्या आणि तिथे पर्यटनासाठी गेलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षा सूचना (Advisory) जारी केली आहे.
मेक्सिकोमधील भारतीय दूतावासाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर अधिकृत पोस्ट करत भारतीयांना सतर्क केले आहे. दूतावासाने म्हटले आहे की, “मेक्सिकोच्या विविध भागांत लष्करी आणि सुरक्षा कारवाया सुरू असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडली असून गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत आपल्या घरात किंवा सुरक्षित ठिकाणीच राहावे.” विशेषतः जलिस्को, तामौलिपास, मिचोआकन, ग्वेरेरो आणि नुएवो लिओन या राज्यांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनी अत्यंत सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून भारतीय दूतावासाने २४/७ हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला आहे. मेक्सिकोमधील कोणत्याही भारतीयाला संकटाच्या वेळी मदत हवी असल्यास त्यांनी +52 55 4847 7539 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच स्थानिक पातळीवर कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ‘911’ वर कॉल करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. दूतावासाने भारतीयांना विनंती केली आहे की त्यांनी आपल्या कुटुंबाला आणि मित्रांना फोन किंवा सोशल मीडियाद्वारे आपल्या सुरक्षिततेची माहिती सतत देत राहावी.
🇮🇳 Embassy in Mexico Issues Advisory for Indians Indian nationals have been urged to “seek shelter” and minimise movement outdoors. They have also been asked to “avoid areas around law enforcement activity.” https://t.co/pQAntmZJ0F pic.twitter.com/EUznAob49l — RT_India (@RT_India_news) February 23, 2026
दूतावासाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, कायदा अंमलबजावणी संस्था कार्यरत असलेल्या भागात जाणे पूर्णपणे टाळावे. गर्दीच्या ठिकाणी, सार्वजनिक कार्यक्रमांना जाणे किंवा अनावश्यक प्रवास करणे सध्या टाळणेच हिताचे आहे. स्थानिक मीडिया आणि अधिकृत सरकारी सूत्रांवर लक्ष ठेवून ताज्या घडामोडींची माहिती घेत राहण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. केवळ भारतच नाही, तर अमेरिकेनेही आपल्या नागरिकांसाठी ‘लेव्हल ४’ चा अलर्ट जारी केला असून आपल्या नागरिकांना मेक्सिको सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितले आहे.
Dear all Indian nationals in Mexico: There are ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, Indian nationals in Jalisco State (areas of Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (areas of Reynosa and other municipalities),… — India in México (@IndEmbMexico) February 22, 2026
अमेरिकेने मेक्सिकोवर ड्रग्ज कार्टेल्स संपवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून दबाव आणला होता. एल मेंचो हा अमेरिकेसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी होता, कारण त्याच्या टोळीने अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर ‘फेंटानिल’ या अमली पदार्थाची तस्करी केली होती. जरी मेक्सिकन सरकारने अमेरिकन लष्करी हस्तक्षेप नाकारला असला, तरी या ताज्या कारवाईत अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी मोलाची भूमिका बजावली असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या मेक्सिकोच्या रस्त्यांवर लष्कर आणि गुन्हेगारांमध्ये युद्ध सुरू असून परिस्थिती नियंत्रणात येण्यासाठी आणखी काही दिवस लागण्याची शक्यता आहे.
