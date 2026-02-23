Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

दुसऱ्या रविवारी, चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली आहे. त्यासोबत, "ओ रोमियो" ने रिलीजच्या दुसऱ्या रविवारी किती कमाई केली ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी स्टारर “ओ रोमियो” या चित्रपटाने प्रेक्षकांवर जादू केली आहे. नवीन रिलीजमध्ये हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. या रोमँटिक क्राइम थ्रिलरने पहिल्या आठवड्यात चांगली कमाई केली, परंतु दुसऱ्या शनिवारी त्याच्या कलेक्शनमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. आता, दुसऱ्या रविवारी, चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली आहे. त्यासोबत, “ओ रोमियो” ने रिलीजच्या दुसऱ्या रविवारी किती कमाई केली ते जाणून घेऊया.

विशाल भारद्वाज यांच्या “ओ रोमियो” चित्रपटाला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. चित्रपटाच्या स्टारकास्टचे त्यांच्या अभिनयाबद्दल कौतुक झाले आहे. पहिल्या आठवड्यात त्याच्या कमाईत लक्षणीय चढ-उतार झाले असले तरी, दुसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आपली गती वाढवली आणि दमदार कामगिरी केली.

  • चित्रपटाची आतापर्यंतची एकूण कमाई किती
  • “ओ रोमियो” ने रिलीजच्या पहिल्या दिवशी ८.५० कोटींची कमाई केली.
  • यासह, पहिल्या आठवड्याची एकूण कमाई ४७.१ कोटी झाली.
  • त्यानंतर, चित्रपटाने दुसऱ्या शुक्रवारी २.१५ कोटी आणि दुसऱ्या शनिवारी ३.४० कोटी कमावले.
  • साईकिनलिकच्या सुरुवातीच्या व्यापार अहवालांनुसार, “ओ रोमियो” ने रिलीजच्या १० व्या दिवशी, म्हणजेच दुसऱ्या रविवारी ₹३.२५ कोटी कमावले.
  • यासह, चित्रपटाची १० दिवसांची एकूण कमाई आता ५५.९० कोटी झाली आहे.
 

“ओ रोमियो” ने “हैदर” चा विक्रम मोडला

ओ रोमियो” ने दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटी चांगली कामगिरी केली, शाहिद कपूरचा सहावा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला. त्याने “हैदर” वरून अभिनेताच्या आयुष्यातील अंदाजे ५५.९३ कोटी कलेक्शनला मागे टाकले. आता, ते “उडता पंजाब” ला लक्ष्य करत आहे.

Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo
ओ रोमियोचे दिग्दर्शन विशाल भारद्वाज यांनी केले आहे आणि नाडियादवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंट आणि व्हीबी फिल्म्सच्या बॅनरखाली साजिद नाडियादवाला निर्मित आहे. शाहिद कपूर व्यतिरिक्त, चित्रपटात तृप्ती डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी आणि फरीदा जलाल यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट हुसैन झैदी यांच्या ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ या पुस्तकावर आधारित आहे.

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका

Web Title: O romeo box office day 10 second sunday collections rise or fall

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अंध मुलीची गोष्ट…, Star Pravah वर येतेय हृदयाला भिडणारी आनंदी, नव्या मालिकेची तारीख जाहीर
1

अंध मुलीची गोष्ट…, Star Pravah वर येतेय हृदयाला भिडणारी आनंदी, नव्या मालिकेची तारीख जाहीर

Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo
2

Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, चर्चेला उधाण
3

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, चर्चेला उधाण

Anupam Kher यांना भावला ‘Subedar’चा ट्रेलर; Anil Kapoor यांच्या कामाचे कौतुक करत म्हणाले…
4

Anupam Kher यांना भावला ‘Subedar’चा ट्रेलर; Anil Kapoor यांच्या कामाचे कौतुक करत म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

Feb 23, 2026 | 02:30 PM
Astro Tips: या राशींच्या जोड्या राहतात सर्वाधिक आनंदी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Astro Tips: या राशींच्या जोड्या राहतात सर्वाधिक आनंदी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Feb 23, 2026 | 02:30 PM
Konkan Ro-Ro Ferry: कोकणात जाणाऱ्या रो-रो फेरीचे तिकीट दर कमी करा, कोकणवासियांची मागणी

Konkan Ro-Ro Ferry: कोकणात जाणाऱ्या रो-रो फेरीचे तिकीट दर कमी करा, कोकणवासियांची मागणी

Feb 23, 2026 | 02:27 PM
Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

Feb 23, 2026 | 02:25 PM
218000 मिळणार पगार! असिस्टंट प्रोफेसर बनण्याची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या कोण करू शकतं अर्ज?

218000 मिळणार पगार! असिस्टंट प्रोफेसर बनण्याची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या कोण करू शकतं अर्ज?

Feb 23, 2026 | 02:25 PM
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ‘इतक्या’ ग्रामपंचायतीबाबत मोठा निर्णय; आता सरपंचच असणार…

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ‘इतक्या’ ग्रामपंचायतीबाबत मोठा निर्णय; आता सरपंचच असणार…

Feb 23, 2026 | 02:21 PM
आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

Feb 23, 2026 | 02:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM