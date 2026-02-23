O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी स्टारर “ओ रोमियो” या चित्रपटाने प्रेक्षकांवर जादू केली आहे. नवीन रिलीजमध्ये हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. या रोमँटिक क्राइम थ्रिलरने पहिल्या आठवड्यात चांगली कमाई केली, परंतु दुसऱ्या शनिवारी त्याच्या कलेक्शनमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. आता, दुसऱ्या रविवारी, चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली आहे. त्यासोबत, “ओ रोमियो” ने रिलीजच्या दुसऱ्या रविवारी किती कमाई केली ते जाणून घेऊया.
विशाल भारद्वाज यांच्या “ओ रोमियो” चित्रपटाला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. चित्रपटाच्या स्टारकास्टचे त्यांच्या अभिनयाबद्दल कौतुक झाले आहे. पहिल्या आठवड्यात त्याच्या कमाईत लक्षणीय चढ-उतार झाले असले तरी, दुसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आपली गती वाढवली आणि दमदार कामगिरी केली.
“ओ रोमियो” ने “हैदर” चा विक्रम मोडला”
ओ रोमियो” ने दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटी चांगली कामगिरी केली, शाहिद कपूरचा सहावा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला. त्याने “हैदर” वरून अभिनेताच्या आयुष्यातील अंदाजे ५५.९३ कोटी कलेक्शनला मागे टाकले. आता, ते “उडता पंजाब” ला लक्ष्य करत आहे.
ओ रोमियोचे दिग्दर्शन विशाल भारद्वाज यांनी केले आहे आणि नाडियादवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंट आणि व्हीबी फिल्म्सच्या बॅनरखाली साजिद नाडियादवाला निर्मित आहे. शाहिद कपूर व्यतिरिक्त, चित्रपटात तृप्ती डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी आणि फरीदा जलाल यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट हुसैन झैदी यांच्या ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ या पुस्तकावर आधारित आहे.
